Giới trẻ

Cuộc gặp xúc động và thông điệp 'Thắp sáng ước mơ' tại Trại giam Vĩnh Quang

23/12/2025 20:20 GMT+7

Chương trình 'Thắp sáng ước mơ hoàn lương' năm 2025 tại Trại giam Vĩnh Quang (Phú Thọ) không chỉ là những cuộc gặp đầy xúc động mà còn gửi gắm thông điệp nhân văn sâu sắc về niềm tin và sự hướng thiện dành cho những người lầm lỡ.

Hôm nay 23.12, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10 - Bộ Công an) và Trại giam Vĩnh Quang tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ hoàn lương" năm 2025.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao quà cho các phạm nhân tại Trại giam Vĩnh Quang

Đây là sự kiện ý nghĩa nằm trong chuỗi hoạt động phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó cục trưởng C10 (Bộ Công an); thượng tá Đồng Đức Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Công an nhân dân; đại tá Trương Duy Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam Vĩnh Quang.

"Không sợ sai lầm, chỉ sợ không quyết tâm sửa chữa"

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy đã gửi lời thăm hỏi ân cần tới các đại biểu và đặc biệt là hơn 5.000 phạm nhân đang cải tạo tại Trại giam Vĩnh Quang.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình

Chia sẻ với những trăn trở của các phạm nhân, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh: "Tuổi trẻ là lứa tuổi của những ước mơ, hoài bão và khát vọng. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn có được sự chỉ dẫn đúng đắn hướng đến cuộc sống tốt đẹp. Không ít người đã phải trải qua những sai lầm, vấp ngã".

Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm Đạo đức cách mạng, anh Nguyễn Kim Quy nhắn nhủ: "Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa". Đây cũng chính là tinh thần chủ đạo của Đảng và Nhà nước ta, luôn kết hợp giữa tính nghiêm minh của pháp luật với tính nhân văn trong giáo dục, tạo điều kiện cho người lầm lỡ sửa sai, tái hòa nhập cộng đồng và trở thành công dân có ích.

Vỡ òa cảm xúc

Thông điệp về sự "hoàn lương" trong bài phát biểu đã được minh chứng sống động ngay tại hội trường qua câu chuyện của phạm nhân Trần Trọng Thu.

Bước ra sân khấu, phạm nhân Thu đã chia sẻ về những day dứt và nỗi nhớ gia đình khôn nguôi. Ngay khi anh vừa dứt lời mong ước được gặp vợ con, một "món quà đặc biệt" từ ban tổ chức đã xuất hiện: vợ, con gái và cả cháu ngoại của anh từ cánh gà bước ra.

Giây phút nhìn thấy người thân, người đàn ông từng trải sương gió đã không kìm được nước mắt.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên anh Thu được tận mắt nhìn thấy và ôm cháu ngoại của mình vào lòng. Niềm vui vỡ òa khi ban tổ chức tiếp tục mời mẹ anh Thu bước lên sân khấu. Khoảnh khắc 3 thế hệ ôm chầm lấy nhau đã lấy đi nước mắt của hàng trăm phạm nhân và đại biểu tham dự.

Phạm nhân Thu không kìm được nước mắt khi được gặp gia đình

Có niềm tin và ý chí, sẽ tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường

Tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm đã thay mặt ban tổ chức trao tặng món quà trị giá 10 triệu đồng, động viên gia đình có thêm điều kiện chăm lo cho cháu nhỏ và tiếp thêm động lực để anh Thu yên tâm cải tạo.

Ban tổ chức cũng đã trao tặng suất quà đặc biệt cho em bé dưới 36 tháng tuổi đang theo mẹ sinh sống trong trại giam. Hình ảnh em nhỏ nhận được sự yêu thương, bao bọc đã chạm đến trái tim của nhiều người.

Cũng trong dịp này, 30 suất quà được trao tận tay cho 30 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vươn lên, đạt thành tích tốt trong lao động và cải tạo.

Nhằm tạo không gian văn hóa lành mạnh, chương trình đã khánh thành công trình "Tủ sách thanh niên" và trao tặng 300 đầu sách cho Trại giam Vĩnh Quang.

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của đơn vị (1965 - 2025), T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cũng trao tặng 2 bộ máy tính để hỗ trợ công tác số hóa hồ sơ phạm nhân, đồng thời gửi lời tri ân đến các cán bộ, chiến sĩ đã ngày đêm đóng góp, tiếp sức cho phạm nhân có thêm niềm tin vào tương lai.

Khép lại chương trình, lời nhắn nhủ đầy tâm huyết của anh Nguyễn Kim Quy như một lời hứa tiếp thêm niềm hy vọng cho các phạm nhân: "Thất bại chỉ thực sự thất bại khi không chiến thắng được chính bản thân mình, khi mất niềm tin và lựa chọn buông xuôi... Không có con đường nào là dễ dàng, nhưng chỉ cần có niềm tin và ý chí, sẽ tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường".

Chương trình tại Trại giam Vĩnh Quang là hoạt động khép lại chuỗi chương trình cấp T.Ư và giai đoạn phối hợp 2021 - 2025 đầy hiệu quả giữa Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Bộ Công an.

