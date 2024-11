Phạm nhân được gặp con trong 'Thắp sáng ước mơ hoàn lương': Cả hội trường xúc động

Ngày 4.11, tại trại giam Long Hoà (H.Bến Lức, Long An), T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10 - Bộ Công an) và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Long An tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ hoàn lương" năm 2024.

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; thiếu tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng C10; ông Mai Văn Nhiều, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Long An; ông Huỳnh Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An…

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang và ông Mai Văn Nhiều tặng quà cho phạm nhân Thạch Thị Chi cùng con gái ẢNH: NGỌC DIỄM





Tổ chức 92 lớp dạy nghề cho hơn 3.000 phạm nhân

Chương trình "Thắp sáng ước mơ hoàn lương" là hoạt động cụ thể hóa công tác phối hợp giáo dục, cải tạo, giúp đỡ phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2021-2025 giữa T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Bộ Công an.

Nhiều trẻ em sống trong trại giam với mẹ ẢNH: NGỌC DIỄM

Tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng 50 suất quà cho các phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn, rèn luyện, cải tạo tốt; trao tặng 1 tủ sách với 500 đầu sách; tặng quà và học bổng cho các phạm nhân có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại và phạm nhân mang thai đang chấp hành án; giao lưu văn nghệ với người nổi tiếng; tổ chức "Bữa cơm yêu thương - Tiếp thêm động lực", tăng khẩu phần bữa ăn cho 1.500 phạm nhân của trại giam Long Hòa.

Anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết sau 2 năm triển khai chương trình, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã trao tặng gần 1.000 suất quà với tổng trị giá 500 triệu đồng cho các phạm nhân; tổ chức 92 lớp dạy nghề cho hơn 3.000 phạm nhân; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 2.000 lượt phạm nhân; hỗ trợ tư vấn tâm lý, pháp lý, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho hơn 12.000 phạm nhân sau khi chấp hành án.

Trại giam Long Hòa (H.Bến Lức, Long An) có hơn 3.000 phạm nhân, trong đó hơn 2/3 là người dưới 35 tuổi ẢNH: NGỌC DIỄM

Cùng với đó, các cấp Đoàn, Hội đã chú trọng đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, thanh niên hoàn thành quá trình cải tạo. Nhiều trường hợp đã được trang bị kiến thức nghề, giúp đỡ vay vốn, hướng dẫn phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, bài trừ tệ nạn xã hội.

Nhiều hoạt động giúp người hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng

Thời gian tới, chương trình "Thắp sáng ước mơ hoàn lương" sẽ tập trung vào các nhóm nội dung là tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp Hội và thanh niên đối với công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng.

Từ tháng 4.2024, con gái phạm nhân Thạch Thị Chi (quê Trà Vinh) đủ 3 tuổi, nhưng do không có người thân nên bé được gửi về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Long An nuôi dưỡng ẢNH: NGỌC DIỄM

Tổ chức các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, tâm lý, giáo dục công dân, kỹ năng sống, giá trị sống và chăm sóc sức khỏe cho phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và trẻ em dưới 36 tháng tuổi là con phạm nhân đang ở cùng mẹ trong các trại giam. Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên và tạo việc làm, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với phạm nhân, trại viên.

Thông qua chương trình "Thắp sáng ước mơ hoàn lương" góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, giúp phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên xóa bỏ đi mặc cảm, yên tâm cải tạo, có niềm tin, lao động cải tạo tiến bộ, mong muốn sớm trở về với cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội.