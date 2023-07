Đắk Lắk: Công an tặng dê giống giúp người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng

Ngày 17.7, một lãnh đạo Công an H.Ea H'leo (Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa phối hợp với chính quyền xã Ea H'leo (H.Ea H'leo) tổ chức chương trình "Gieo hạt lành trên lối về của người lầm lỗi".

Tại chương trình, Công an H.Ea H'leo tặng 6 cặp dê cho 6 hộ gia đình từng vượt biên hồi hương, tù nhân được tha sớm tái hòa nhập cộng đồng. Đây là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mong muốn làm lại cuộc đời, góp sức cùng địa phương xây dựng, phát triển kinh tế…

Công an H.Ea H’leo tặng dê giống, thực hiện chương trình “Gieo hạt lành trên lối về của người lầm lỗi”

Cũng tại chương trình, Công an H.Ea H'leo tặng 200 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tiếp tục tổ chức "Điểm đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo" và đã thu hồi 35 khẩu súng các loại.

Người dân nhận dê giống tại chương trình CÔNG AN CUNG CẤP

Có dê giống, những người từng lầm lỗi, tái hòa nhập cộng đồng có thêm cơ hội phát triển kinh tế CÔNG AN CUNG CẤP

Theo lãnh đạo Công an H.Ea H'leo, chương trình "Gieo hạt lành trên lối về của người lầm lỗi" được thực hiện theo chỉ đạo của Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND H.Ea H'leo nhằm hỗ trợ người dân vượt biên hồi hương, tù nhân được tha sớm tái hòa nhập cộng đồng, tham gia tích cực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.

Trước đó, từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7, Công an H.Ea H'leo vào các buôn vùng sâu vùng xa, thực hiện chương trình "đổi gạo lấy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo", thu nhận hơn 300 khẩu súng các loại, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.