Gương sáng giúp người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng

Thiếu tá Hoàng Trung Kiên (38 tuổi, quê Ba Vì, Hà Nội), Trưởng công an TT.Mađaguôi, H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) được Bộ Công an chọn là trưởng công an xã, thị trấn tiêu biểu với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh ở cơ sở.



Thiếu tá Kiên luôn đồng hành, hỗ trợ người từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng CTV

"Bà đỡ" của những người hoàn lương

Năm 2009, sau khi tốt nghiệp Trường ĐH An ninh nhân dân, anh Kiên được Công an tỉnh Lâm Đồng phân công về công tác tại Công an TT.Mađaguôi. Sau khi nhận công tác, anh nhanh chóng tiếp cận địa bàn và công việc được giao. Tiếp đó, anh tham mưu giúp Ban chỉ huy Công an thị trấn nhiều chương trình, kế hoạch bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự; xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Đến năm 2015, anh Kiên được lãnh đạo Công an H.Đạ Huoai bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Công an TT.Mađaguôi. Từ năm 2020, thiếu tá Hoàng Trung Kiên được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng công an TT.Mađaguôi.

Trò chuyện với PV Thanh Niên, thiếu tá Kiên nhớ lại có lần đang đêm khuya, vợ của một thanh niên mới được tha tù chuyển dạ sinh con. Do người chồng đang có án tích nên người dân quanh vùng ngại giao tiếp với đôi vợ chồng trẻ và họ cũng không nhận được sự giúp đỡ của bà con chòm xóm. Nhận được thông tin trên, thiếu tá Kiên điều xe của công an thị trấn chở sản phụ đến ngay trung tâm y tế huyện để kịp sinh con an toàn. Hành động kịp thời của thiếu tá Kiên đã giải tỏa sự bối rối, lo lắng của người chồng. Từ đó, cặp vợ chồng trẻ ấy quý mến và nể phục gọi thiếu tá Kiên là "bà đỡ" cho cháu bé.

Một trường hợp khác là anh V.T.T (31 tuổi) mới được tha tù. T. chưa kịp đến công an trình diện thì gia đình nhận được cuộc điện thoại của Trưởng công an TT.Mađaguôi mời T. lên gặp gỡ. Ban đầu, anh T. lo lắng không biết chuyện gì đến với mình. Thế nhưng, khi đến trụ sở công an, anh được thiếu tá Kiên pha trà tiếp chuyện một cách thân tình. Khi uống hết ấm trà thứ ba, thiếu tá Kiên động viên T. quên đi quá khứ, tránh xa ma túy để tiếp tục phát triển nghề mua bán gà vịt của cha mẹ. Từ đó, T. mạnh dạn mua chiếc xe tải nhỏ, hằng ngày đến các trang trại chăn nuôi gà, vịt để mua về bỏ mối lại cho các điểm bán lẻ.

Mô hình giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng

Khi trực tiếp giúp đỡ, tạo điều kiện cho những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng và có công việc làm ổn định, thiếu tá Kiên cảm thấy rất vui nên đề xuất và tham mưu UBND TT.Mađaguôi xây dựng mô hình điểm "Tổ thăm gặp, vận động, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng", đặt tại Tổ dân phố 4 của thị trấn. Mô hình ra mắt ngày 20.7.2021, do thiếu tá Kiên trực tiếp làm tổ trưởng đã quản lý, giúp đỡ 4 người ra tù nhưng đang có án tích tái hòa nhập cộng đồng. Những người này được thiếu tá Kiên giới thiệu việc làm ổn định và luôn đồng hành nên không tái phạm tội.

Thượng tá Nguyễn Thanh Nam, Trưởng công an H.Đạ Huoai, cho biết ngoài việc nắm chắc địa bàn, bám sát cơ sở để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm vùng giáp ranh, thiếu tá Kiên còn giúp đỡ rất nhiều người hoàn lương. Anh đã cảm hóa, động viên, giúp đỡ những người được tha tù không tái phạm, đây là điều rất đáng quý.

Cũng theo thượng tá Nam, từ mô hình điểm đầu tiên, đến tháng 7.2022, TT.Mađaguôi nhân rộng mô hình ở 12/12 tổ dân phố. Các tổ quản lý, giúp đỡ được 15 người ra tù (đang có án tích) trong diện tái hòa nhập cộng đồng theo Nghị định 49 và 15 người quản lý theo diện rộng. Hiện nay các tổ hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của TT.Mađaguôi.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công An), cho biết thời gian qua, lực lượng công an xã, thị trấn trong cả nước đã hăng hái thi đua… đổi mới phương pháp làm việc, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác đảm bảo an ninh, trật tự ngay tại cơ sở theo phương châm "lúc dân cần, lúc dân khó có công an", đã và đang ghi những dấu ấn góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Trong đó, việc thiếu tá Hoàng Trung Kiên cảm hóa, động viên, giúp đỡ những người được tha tù không tái phạm; chủ động tham mưu xây dựng nhiều mô hình hay được quần chúng nhân dân, lãnh đạo các cấp ghi nhận đánh giá cao… Vì thế, thiếu tá Kiên được Bộ Công an biểu dương là gương Trưởng công an xã, thị trấn tiêu biểu.