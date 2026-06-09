Cuộc sống của 'chị đẹp' Minh Hằng ở tuổi 39

Từng có quãng thời gian vắng bóng trong âm nhạc, Minh Hằng đánh dấu sự trở lại của mình bằng hành trình Chị đẹp đạp gió. Giọng ca Người vô hình cho biết mọi thứ đều phụ thuộc vào duyên số. Bởi trước đó, cô đã thích thú với format của gameshow này. Đến mùa 2, khi nhận được lời mời, Minh Hằng quyết định tham gia. “Lúc đó tôi nghĩ mình đã muốn quay trở lại với âm nhạc rồi nhưng quan trọng là quay lại bằng cách nào, ra làm sao để có những chất liệu mới, tư duy mới”, cô chia sẻ thêm về lý do.

Minh Hằng khiến nhiều người xuýt xoa bởi sắc vóc quyến rũ ở tuổi U.40 Ảnh: BTC Vietnam Couture Fashion Week

Nhìn lại hành trình đã qua, Minh Hằng không giấu được niềm hạnh phúc. Với cô, việc tham gia Chị đẹp đạp gió là một quyết định đúng đắn. Từ trải nghiệm của bản thân, bà mẹ một con nói: “Khi mình không có chút ngần ngại cho một lựa chọn nào đó thì mọi thứ sẽ đến rất dễ chịu. Tham gia chương trình, tôi được làm việc với 29 đồng nghiệp tài năng, với tâm thế đi để học, để giao lưu”.

Trở lại đường đua sau 7 năm, Minh Hằng liên tục trình làng các sản phẩm âm nhạc dành tặng khán giả. Dù vậy, nữ nghệ sĩ thừa nhận đôi lúc cô cảm thấy chông chênh, hoài nghi về năng lực của bản thân. “Mỗi lần tôi ra sản phẩm thì fan sẽ mong chờ và những người chưa thực sự yêu mến cũng hoài nghi về khả năng của tôi. Cho nên đó là lần tôi phải giải đáp những hoài nghi đó và phải cẩn trọng”, Minh Hằng nêu quan điểm.

Minh Hằng sau khi kết hôn

Ở tuổi 39, Minh Hằng có sự nghiệp đáng ngưỡng mộ cùng tổ ấm viên mãn bên chồng doanh nhân và con trai. Việc trở thành một người mẹ cũng khiến nữ ca sĩ có nhiều thay đổi trong suy nghĩ. Cô cũng thừa nhận lý do trở lại với âm nhạc, với các hoạt động nghệ thuật vì muốn con tự hào về mình. “Tôi phải cân bằng lịch trình, phải có thể thao, phải có thời gian bên cạnh con. Khi ngồi bên cạnh con, tôi sẽ buông điện thoại để tập trung chơi với bé, còn khi làm việc thì tôi cũng tập trung hết sức. Tôi chia đều thời gian cho từng vai trò và nghĩ rằng mọi người làm được thì mình cũng làm được”, cô trải lòng.

Minh Hằng tích cực trở lại với các dự án nghệ thuật vì muốn con tự hào. Câu chuyện này được nữ ca sĩ chia sẻ trong Studio 3 Ảnh: NVCC

Để làm được điều đó, Minh Hằng cho rằng sự kỷ luật là yếu tố cô đặt ra cho chính mình. Bù lại khi nữ ca sĩ tái xuất với âm nhạc, chồng và con trai trở thành nguồn động viên lớn. Giọng ca 8X trải lòng: “Tôi may mắn khi có một người đồng hành thấu hiểu cho mình. Thường thì đàn ông muốn có vợ bên cạnh và chăm sóc con, nhưng anh ấy cho tôi quãng thời gian dành cho ước mơ của mình. Anh ấy nói rằng chỉ khi tôi thực hiện điều đó, anh ấy mới thấy niềm hạnh phúc trên môi của tôi”.

Nữ ca sĩ thừa nhận bản thân là người mạnh mẽ, nhưng khi nhắc đến con, cô không khỏi cảm xúc. Nói về sự thay đổi sau khi làm mẹ, Minh Hằng nói trước đây cô làm mọi thứ vì ước mơ, thành tựu cá nhân. Nhưng ở hiện tại, con trai là nguồn động lực để nữ ca sĩ làm việc chỉn chu hơn. “Vì tôi muốn con tự hào về tôi”, giọng ca 8X bộc bạch.

Về cuộc sống hiện tại, Minh Hằng nói cô may mắn khi có một tổ ấm hạnh phúc, một công việc khiến bản thân tự hào. Giọng ca 8X chia sẻ thêm: “Tôi đã có rất nhiều tình yêu thương từ phía khán giả. Có những lúc tôi mệt và dừng lại, nhưng họ vẫn ở đó để đợi. Tôi biết ơn cuộc đời vì đã cho mình được làm một nghệ sĩ”.