Cuộc sống của diễn viên Thu Trang ở tuổi 42

Ở tuổi 42, Thu Trang tiếp tục theo đuổi hình ảnh hiện đại, chú trọng những thiết kế thanh lịch, tôn vóc dáng. Sự thay đổi trong cách xây dựng hình ảnh cũng phần nào cho thấy cô ngày càng tự tin với vai trò một nghệ sĩ hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ diễn xuất, sản xuất đến đạo diễn.

Trước đó, tại buổi gặp gỡ khán giả hôm 20.9, Thu Trang công bố sẽ thực hiện phần 3 của Chị Mười Ba và phần 2 của Nụ hôn bạc tỉ, dự kiến vào năm 2027. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Việc tiếp tục phát triển hai thương hiệu điện ảnh này cho thấy Thu Trang đang mở rộng những dự án gắn với dấu ấn cá nhân, đồng thời đặt kỳ vọng vào những câu chuyện mới trong phần tiếp theo.

Bước sang tuổi 42, Thu Trang ghi điểm bởi nhan sắc trẻ trung, vẫn duy trì nhịp hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Từ diễn viên, cô từng bước gặt hái thành công trong vai trò nhà sản xuất, đạo diễn, đồng thời xây dựng những dự án điện ảnh mang dấu ấn riêng. Thay vì tham gia các gameshow, vợ Tiến Luật tập trung vào phim ảnh, với mong muốn tạo ra những sản phẩm chất lượng gửi đến khán giả.

Nhan sắc Thu Trang ở tuổi 42

Lựa chọn chiếc váy ngắn với chất liệu lụa satin, kết hợp cùng phom dáng độn vai hiện đại, Thu Trang khoe vóc dáng thon thả. Tông màu kem trang nhã kết hợp cùng mái tóc xoăn sóng bồng bềnh mang lại vẻ sang trọng nhưng không kém phần cá tính cho nữ diễn viên 8X Ảnh: NVCC

Ở tạo hình khác, Thu Trang khoác lên mình chiếc đầm lệch vai màu đỏ mận quyến rũ. Điểm nhấn là dải lụa chạm đất cùng kỹ thuật drapery tinh tế giúp tôn lên thần thái quyền lực của người phụ nữ thành đạt và tràn đầy năng lượng Ảnh: NVCC

Cả hai tạo hình đều cho thấy sự thay đổi linh hoạt trong phong cách của Thu Trang. Nếu thiết kế màu kem mang đến vẻ mềm mại, thanh lịch thì bộ đầm màu đỏ mận lại tạo cảm giác sắc sảo, mạnh mẽ. Cách lựa chọn trang phục, kiểu tóc và thần thái trong từng khung hình cũng góp phần tạo nên hình ảnh một Thu Trang không ngại biến hóa Ảnh: NVCC

Trong lời tự sự khi bước sang tuổi mới, nữ nghệ sĩ không nhắc nhiều đến những thành quả đã đạt được mà tập trung vào hành trình phía trước. Cô viết: “Chúc tuổi mới của em đủ sức bền để tiếp tục theo đuổi ước mơ, đủ tò mò để học hỏi nhiều điều mới và đủ gan lì để chấp nhận những thử thách chông gai” Ảnh: NVCC

Thông điệp này cũng phần nào thể hiện tinh thần mà Thu Trang theo đuổi trong chặng đường mới: Tiếp tục làm nghề, thử sức với những điều mới và không ngại bước ra khỏi vùng an toàn Ảnh: NVCC

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật nổi bật, Thu Trang còn có cuộc sống viên mãn bên chồng và các con. Dịp sinh nhật, ông xã Tiến Luật đã dành lời chúc ngọt ngào nhưng không kém phần hài hước cho Thu Trang.

Không chỉ đồng hành trong cuộc sống, Thu Trang - Tiến Luật còn hỗ trợ nhau trong các dự án nghệ thuật. Cách đây không lâu, cặp đôi vừa kỷ niệm chặng đường 15 năm ngày cưới, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Thu Trang thừa nhận trong đời sống hôn nhân, cả hai không tránh khỏi những lúc "cơm không lành, canh không ngọt". Về bí quyết giữ lửa hạnh phúc, bộ đôi diễn viên chọn nghĩ về những điều tốt đẹp của người bạn đời, đồng thời cố gắng không đưa ra những quyết định khi đang nóng giận. Với Thu Trang, gia đình luôn là điều mà cả cô và Tiến Luật luôn cố gắng vun vén, xây dựng.