Tiến Luật: Tôi cầu hôn Thu Trang bằng... bánh bao

Trong chương trình, khi MC mang đến một chiếc bánh bao, Tiến Luật tiết lộ đây là món ăn giúp anh chinh phục “trái tim” nữ đạo diễn Ai thương ai mến. “Anh tài” 8X nhớ lại: “Thông thường hai đứa đi diễn về xong thì Trang sẽ xem phim và hay ăn đêm. Lúc đó, Trang gọi điện nhờ tôi đi mua đồ ăn, thế là tôi chạy đi mua. Tôi nhét giấy vào đó rồi gửi. Nhưng sợ Trang hậu đậu nên tôi phải gọi điện nhắc”.

Tiến Luật và Thu Trang góp mặt trong chương trình Sao check Ảnh: NSX

Nam diễn viên kể thêm khi nhận được thông điệp mình nhắn nhủ, Thu Trang đã chủ động nhắn tin hỏi: “Anh cầu hôn em bằng cái bánh bao hả”. Tiến Luật chia sẻ thời điểm đó, anh không biết phải làm sao để lãng mạn. Thay vào đó, nam diễn viên chọn “nghĩ sao thì nói vậy”.

Đồng thời, khách mời chia sẻ thêm: “Tôi cũng ngại gặp trực tiếp để nói “làm vợ anh nha”, vì sợ Trang không chịu. Quãng thời gian đó, chúng tôi tranh cãi nhau hoài vì tính cách không hợp nhau. Tôi còn bị mặc cảm vì không bằng Trang trong nghề. Tôi rất nhiều áp lực nhưng muốn tự mình giải quyết”.

Chia sẻ trong chương trình, nữ đạo diễn tâm sự: “Tôi thích sự lãng mạn. Là diễn viên nên tôi cũng xem phim nhiều, thấy những màn cầu hôn rất ngọt ngào, nào là hoa, bánh, nhẫn… Lúc đó tôi tự hỏi sao người yêu mình cầu hôn gì kỳ vậy, mà còn không có mặt đối mặt nữa”. Theo Thu Trang, đó là suy nghĩ tại thời điểm nhận được lời cầu hôn từ Tiến Luật. Sau này, khi nghĩ lại, nữ đạo diễn cho rằng đây cũng là một khoảnh khắc lãng mạn.

Tiến Luật thay đổi nhiều sau khi nên duyên vợ chồng với Thu Trang Ảnh: NSX

Hành trình hôn nhân của Thu Trang - Tiến Luật

Tiến Luật kể thêm anh trải qua 5 năm chinh phục Thu Trang. Sau 2 năm yêu nhau, họ chính thức “về chung nhà”, có tổ ấm viên mãn đến hiện tại. Ở chương trình, nam diễn viên cũng không ngại thừa nhận rằng trước đây, người bạn đời rất "sợ" mình vì: “Trang thấy tôi là một người suốt ngày cứ chơi với những người gì đâu không. Xuất thân của tôi và Trang rất khác nhau. Khi Trang là diễn viên hài chính trên sân khấu, tôi còn đi phát tờ rơi. Nhưng tôi tin tất cả mọi thứ là do duyên số”.

Nói về lý do chọn Thu Trang trở thành người bạn đời, Tiến Luật khẳng định ngoài sự ngưỡng mộ về tài năng thì tính cách của nữ đạo diễn là điều chinh phục anh. Với nam diễn viên, Thu Trang là người sống độc lập, có hiếu với gia đình. “Lúc 2 đứa yêu nhau, có lúc tôi bị mệt vì tranh cãi nhau suốt. Trang rất quan tâm đến cảm xúc người khác, còn tôi thì không. Nhưng sau những lần tranh cãi đó, tôi chọn thay đổi”, anh nói.

Thu Trang chia sẻ về chuyện bén duyên với vai trò đạo diễn Ảnh: NSX

Về phần mình, Thu Trang chia sẻ cô từng cảm thấy không an toàn nếu đồng hành cùng người đàn ông này. Thậm chí, cô từng nghĩ nếu cả hai làm bạn bè sẽ vui hơn. Đến lúc cảm thấy đủ hiểu Tiến Luật, cô chấp nhận tình cảm. Trải qua quãng thời gian dài gắn bó, Tiến Luật chia sẻ cả hai vẫn duy trì thói quen hôn nhau trước khi ngủ. “Còn buổi sáng, chúng tôi tìm những niềm vui cho nhau. Chúng tôi đón ngày mới bằng một nụ cười trước”, sao nam 8X chia sẻ.

Trong chương trình, Thu Trang cũng chia sẻ về những dự án phim do mình thực hiện, từ Nụ hôn bạc tỉ đến Ai thương ai mến. Điểm chung thú vị là cả hai tác phẩm đều có sự góp mặt của Tiến Luật. Nói về chuyện “phim nhà”, Tiến Luật không ngại thừa nhận anh chủ động xin vai, thậm chí tự nghĩ nhân vật cho mình. “Tôi bị thất nghiệp 10 năm nên khi có việc rất trân quý. Lúc nhà có phim thì tôi rất thích được đóng, được đi làm”, anh bộc bạch.

Riêng với Nụ hôn bạc tỉ, Thu Trang khẳng định mình là người mời Tiến Luật, chứ không phải chồng “xin vai”. Tuy nhiên, tình huống "dở khóc dở cười" xảy ra khi lịch quay phim trùng đúng thời điểm Tiến Luật tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Thu Trang nói: “Đó cũng là lỗi của tôi vì xúi anh tham gia chương trình. Và tôi là người ký hợp đồng cho anh đi thi. Mình nghĩ giỏi lắm là vòng 3, vòng 4 bị loại rồi chứ không phải tới cuối đâu. Xếp lịch cho anh ấy quá mệt đi nên tôi đã trù cho anh rớt, vậy mà không rớt”.