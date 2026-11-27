Mới đây, Hoa hậu Khánh Vân gây chú ý khi tiết lộ chuyện mang thai con đầu lòng, sau 2 năm “về chung nhà” với chồng nhiếp ảnh gia. Trên trang cá nhân, người đẹp 9X chia sẻ lại khoảnh khắc ngọt ngào bên người bạn đời, kèm dòng trạng thái xác nhận tin vui, nhận được lời chúc mừng từ bạn bè, người hâm mộ.

Chưa kể, Khánh Vân còn chia sẻ lại khoảnh khắc thông báo chuyện sắp “lên chức” với gia đình và những người bạn bè thân thiết. Nếu như bố mẹ vỡ òa trong hạnh phúc, gửi đến nàng hậu cái ôm chúc mừng thì nhiều người đẹp như Ngọc Châu, Xuân Hạnh… không khỏi bất ngờ trước thông tin này. Đáng chú ý, con riêng của nhiếp ảnh gia Nguyễn Long cũng ôm chầm chúc mừng Khánh Vân, cho thấy mối quan hệ văn minh của cả hai.

Trong quãng thời gian mang thai, Khánh Vân chọn dành thời gian để nghỉ ngơi. Dù vậy, nàng hậu vẫn cân nhắc những công việc phù hợp Ảnh: NVCC

Cuộc sống của Khánh Vân ở tuổi 31

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Khánh Vân tập trung cho những dự án cá nhân của mình. Thời điểm đó, người đẹp gây bất ngờ khi thông báo việc lên chức CEO, đồng thời mở học viện đào tạo.

Bên cạnh đó, Khánh Vân vẫn tích cực hoạt động với vai trò người mẫu, góp mặt trong nhiều show diễn thời trang và tham gia các chương trình truyền hình thực tế với vai trò huấn luyện viên. Thỉnh thoảng, cô còn ra mắt các sản phẩm âm nhạc dành tặng khán giả.

Năm 2024, Khánh Vân thông báo “về chung nhà” với Nguyễn Long, khiến người hâm mộ bất ngờ. Lễ cưới của nàng hậu được tổ chức vào tháng 12, với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ như diễn viên Thúy Ngân, diễn viên Hà Trí Quang, Hoa hậu Hương Giang, ca sĩ Ái Phương… Được biết người bạn đời của nàng hậu là nhiếp ảnh gia, đồng thời cũng là quản lý của cô trong hoạt động nghệ thuật những năm qua.

Nhan sắc rạng rỡ của Khánh Vân ở tuổi 31 Ảnh: NVCC

Sau khi lập gia đình, Khánh Vân vẫn tất bật với các dự án nghệ thuật, đồng thời tham gia các sự kiện giải trí. Người đẹp 9X khẳng định bản thân không theo chồng bỏ cuộc chơi, thậm chí còn được nhiếp ảnh gia Nguyễn Long ủng hộ làm nghề. Trong nhiều sự kiện, chồng cũng có mặt để đồng hành cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Cả hai còn dành cho nhau những cử chỉ tình cảm hay chia sẻ những clip vui về cuộc sống hôn nhân trên mạng xã hội.

Khánh Vân vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung sau khi lập gia đình. Trong hôn nhân, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 thoải mái bộc lộ cá tính của mình, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình tràn ngập niềm hạnh phúc. Trong một lần chia sẻ với Thanh Niên, Khánh Vân từng tiết lộ cô chủ động “đưa chồng vào sự nghiệp của mình” nên không áp lực giữa lựa chọn công việc và gia đình.

“Nghĩa là bình thường, chồng tôi là người sống hướng nội, mỗi lần thấy máy quay sẽ chạy trốn nhưng sau đó tôi bắt anh lên hình mỗi ngày. Chồng cũng cố gắng vì tôi”, Khánh Vân tâm sự. Đồng thời nàng hậu tiết lộ nhiếp ảnh gia Nguyễn Long là người yêu thương, sẵn sàng chiều chuộng vợ. Về phần mình, mỹ nhân 9X cũng chọn cách hướng về gia đình để cùng vun vén cho tổ ấm.

Khánh Vân chia sẻ hiện tại, cô sẽ nghỉ ngơi nhiều hơn để chào đón con, nhưng vẫn sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để đảm bảo sức khỏe mẹ bầu mà vẫn có thể tham gia các hoạt động giải trí. "Vân hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ luôn yêu thương và dành lời chúc cho vợ chồng Vân trong giai đoạn ý nghĩa này", người đẹp bộc bạch.