Cuộc sống của nghệ sĩ Hồng Đào ở tuổi 64

Thời gian gần đây, nghệ sĩ Hồng Đào gây chú ý khi góp mặt trong Lên hương của đạo diễn Khương Ngọc - Tấn Hoàng Thông. Hóa thân vào bà Mũi, nữ diễn viên mang đến một màu sắc khác biệt, với hình ảnh người phụ nữ gai góc, bất cần, nhưng ẩn bên trong là giàu tình yêu thương.

Hồng Đào phía sau những vai diễn

Sau những vai nặng về mặt tâm lý, Hồng Đào chọn cách gác lại công việc, dành thời gian nghỉ ngơi. Khi trở về Mỹ, cô gần như ngắt toàn bộ mạng xã hội, chủ yếu hướng về gia đình. “Tôi sống vui vẻ, nhẹ nhàng. Tôi thích căn nhà của mình lắm, có nhiều khi cả ngày tôi chẳng làm gì, chỉ nằm đó xem phim. Đây cũng là cách giúp tôi học được nhiều thứ”, nữ nghệ sĩ trải lòng.

Hồng Đào rạng rỡ tại một sự kiện, ghi điểm bởi phong cách ăn mặc trẻ trung ở tuổi 64 Ảnh: NSX

Ở tuổi 64, Hồng Đào không ngại việc học hỏi từ giới trẻ để bắt kịp những xu hướng mới, phục vụ cho việc đóng phim. Dù bận rộn với những vai diễn, nữ nghệ sĩ vẫn ưu tiên, chú trọng về mặt sức khỏe. Cô kể mỗi khi có một dự án, bản thân phải bay từ Mỹ về Việt Nam từ trước để nghỉ ngơi, trước khi bắt tay thực hiện. Nhìn lại, Hồng Đào nhận thấy rằng đôi khi chính vì được làm việc nên cô cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn.

“Nhiều người nói rằng sao lớn tuổi rồi mà còn tham công tiếc việc quá. Nhưng không, đây là một trong những liều thuốc giúp tôi chữa lành”, diễn viên Lên hương tâm sự. Cũng theo Hồng Đào, nếu không quay hình, cô dành thời gian về Mỹ để bên cạnh người thân. Tại xứ người, cô chọn cuộc sống giản dị, bình yên - thích uống trà, gặp gỡ bạn bè, trò chuyện với các con.

Nữ nghệ sĩ bật mí: “Khi mấy mẹ con ngồi ăn uống, tôi đề nghị con để điện thoại sang một bên để tương tác với nhau. Tương tự, tôi có một nhóm bạn, khi đi cà phê với nhau, ai mà cứ cầm điện thoại là sẽ bị phạt”.

Theo Hồng Đào, khi bản thân quyết định về Việt Nam đóng phim, các con hoàn toàn ủng hộ. Bởi họ hiểu rằng nữ diễn viên sẽ rất vui khi được làm việc. Thậm chí, chính các con là người hỏi han về phản ứng của khán giả hay gợi ý về trang phục để Hồng Đào tự tin, rạng rỡ khi xuất hiện trước công chúng.

Sau những ngày tất bật ở phim trường, Hồng Đào chọn trở về Mỹ dành thời gian cho gia đình Ảnh: NSX

Trước thắc mắc của khán giả về việc không trở về Việt Nam ở hẳn để thuận tiện cho công việc nghệ thuật, Hồng Đào thừa nhận bản thân vẫn còn có gia đình. “Tôi vẫn còn bố mẹ ở Mỹ. Con tôi mỗi đứa ở một nơi, nhưng khi tôi về, các con sẽ quây quần với nhau. Do đó, tôi vẫn thích bay đi, bay về”, diễn viên 6X tâm sự.

Gần đây, bên cạnh các dự án phim ảnh mới, nhan sắc của nghệ sĩ Hồng Đào ở tuổi 64 cũng khiến nhiều người xuýt xoa. Nói về điều này, nữ diễn viên khiêm tốn cho rằng “chắc do dùng app chỉnh sửa hình ảnh”. Khi nhắc đến bí quyết, sao phim Lên hương cho biết bản thân là người yêu thích thời trang, không ngại làm mới hình ảnh trước khán giả.

Nhưng để có được vóc dáng thon thả “cân” được nhiều kiểu trang phục khác nhau, Hồng Đào cũng tích cực tập luyện thể dục thể thao. “Ở Mỹ, tôi đi bộ tầm 6 - 7 km mỗi ngày. Trước đây, tôi rất kỹ luật để giữ ngoại hình, còn bây giờ tôi thoải mái hơn. Nhưng nhờ quãng thời gian kỷ luật đó nên tôi cũng không thay đổi gì nhiều”, bà mẹ 2 con cho hay.

Nói về chuyện giải thưởng, nghệ sĩ Hồng Đào cho biết ở tuổi này, cô không áp lực gì. Hiện tại, được làm việc, được có những vai diễn hay với cô đã là niềm hạnh phúc. “Như vậy đã quá đủ với tôi rồi”, nữ nghệ sĩ bộc bạch. Đồng thời, khi tham gia Lên hương, Hồng Đào cho biết bản thân cũng bớt sợ hơn về sự ra đi. “Tôi chấp nhận với điều đó nên chọn sống vui vẻ hơn, nói lời yêu thương với người thân nhiều hơn”, nữ nghệ sĩ trải lòng.