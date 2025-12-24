Cuộc sống của người mẫu Ngọc Trinh ở tuổi 36

Ở tuổi 36, Ngọc Trinh ngoài hoạt động nghệ thuật, người mẫu 8X cũng tất bật với công việc kinh doanh riêng.
Những ngày qua, “trạm tỷ” gây sốt trên mạng xã hội Việt khi nhiều nghệ sĩ như Hoa hậu Tiểu Vy, diễn viên Quốc Anh, diễn viên Sam… cùng “bắt trend”. Đây là cách gọi được người hâm mộ dùng để chỉ những người hâm mộ thường theo sát lịch trình để chụp ảnh thần tượng trong những hoạt động đời thường. Cùng thời điểm này, Ngọc Trinh trở thành cái tên được nhiều người nhắc đến. Bởi trước đó, người mẫu 8X từng thực hiện những clip ghi lại khoảnh khắc di chuyển ngoài sân bay, bước xuống xế hộp… khiến dân mạng xuýt xoa về nhan sắc. Bên cạnh đó, cuộc sống hiện tại của diễn viên Vòng eo 56 cũng được quan tâm.
Bình luận (0)