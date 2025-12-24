Cuộc sống của người mẫu Ngọc Trinh ở tuổi 36

Những ngày qua, “trạm tỷ” gây sốt trên mạng xã hội Việt khi nhiều nghệ sĩ như Hoa hậu Tiểu Vy, diễn viên Quốc Anh, diễn viên Sam… cùng “bắt trend”. Đây là cách gọi được người hâm mộ dùng để chỉ những người hâm mộ thường theo sát lịch trình để chụp ảnh thần tượng trong những hoạt động đời thường. Cùng thời điểm này, Ngọc Trinh trở thành cái tên được nhiều người nhắc đến. Bởi trước đó, người mẫu 8X từng thực hiện những clip ghi lại khoảnh khắc di chuyển ngoài sân bay, bước xuống xế hộp… khiến dân mạng xuýt xoa về nhan sắc. Bên cạnh đó, cuộc sống hiện tại của diễn viên Vòng eo 56 cũng được quan tâm.

Sắc vóc của người mẫu Ngọc Trinh ở tuổi 36

Ở tuổi 36, Ngọc Trinh khiến nhiều người xuýt xoa bởi nhan sắc trẻ trung. Trong loạt ảnh được chia sẻ, người đẹp 8X chuộng phong cách ăn mặc gợi cảm, giúp tôn lên lợi thế hình thể nóng bỏng. Cô cũng không ngại biến hóa về mặt hình ảnh mỗi khi xuất hiện trước công chúng Ảnh: FBNV

Để có được sắc vóc như hiện tại, Ngọc Trinh chăm chỉ tập luyện thể thao. Trên trang cá nhân, diễn viên Vu quy đại náo thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tại sân pickleball kèm dòng chia sẻ: “Một trải nghiệm mới nhưng lại khiến tôi rất mê” Ảnh: FBNV

Thay vì xuất hiện dày đặc ở các sự kiện giải trí, Ngọc Trinh của hiện tại tập trung cho công việc kinh doanh. Cô chăm chỉ với hoạt động bán hàng online và dành thời gian cho những người thương yêu. Nhưng phiên livestream của người mẫu quê Trà Vinh nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả Ảnh: FBNV

Dù vậy, Ngọc Trinh vẫn sắp xếp để đồng hành, ủng hộ đồng nghiệp tại các sự kiện. Hồi năm 2024, người đẹp 8X gây chú ý khi góp mặt trong phim Chị dâu - tác phẩm do Khương Ngọc làm đạo diễn chạm mốc doanh thu trăm tỉ cùng nhiều giải thưởng ấn tượng Ảnh: FBNV

Ngọc Trinh từng chia sẻ diễn viên là công việc cô yêu thích và nghiêm túc. Tuy nhiên, chân dài 8X thẳng thắn nhìn nhận bản thân còn “yếu nghề” nên phải cố gắng hơn thay vì trở thành “bình hoa di động” Ảnh: FBNV

Hồi đầu tháng 10, Ngọc Trinh gây chú ý khi chuyển khoản 300 triệu đồng ủng hộ khắc phục hậu quả của bão lũ. Kèm theo đó, nữ người mẫu chia sẻ: “Không còn đếm tuổi bằng ồn ào, mà bằng những việc làm ý nghĩa” Ảnh: FBNV