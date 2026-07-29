Cuộc sống của 'Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh' Tiêu Ân Tuấn sau biến cố

Ở thời kỳ đỉnh cao của phim truyền hình Hoa ngữ, Tiêu Ân Tuấn sinh năm 1967 là một trong những gương mặt được yêu thích nhất. Sở hữu gương mặt điển trai cùng phong thái thư sinh, anh ghi dấu ấn qua loạt phim như Thất hiệp ngũ nghĩa, Tiểu Lý phi đao, Bảo Liên đăng..., đặc biệt là vai Triển Chiêu - nhân vật giúp anh được khán giả ưu ái gọi là "Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh".

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ, cuộc sống riêng của nam diễn viên lại liên tiếp gặp biến cố.

Tiêu Ân Tuấn từng được đông đảo khán giả yêu mến khi hóa thân thành Triển Chiêu trong Thất hiệp ngũ nghĩa Ảnh: Cắt từ phim Thất hiệp ngũ nghĩa

Hai cuộc hôn nhân không có cái kết trọn vẹn

Năm 1994, Tiêu Ân Tuấn kết hôn với chuyên gia trang điểm Hoàng Uyển Lâm sau nhiều năm gắn bó. Hai người có hai con gái trước khi đường ai nấy đi vào năm 2005. Theo truyền thông Đài Loan, lịch trình làm việc dày đặc khiến nam diễn viên thường xuyên xa nhà, dẫn đến nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân.

Sau cuộc hôn nhân đầu tan vỡ, Tiêu Ân Tuấn từng trải qua quãng thời gian dài tranh chấp quyền nuôi con. Mối quan hệ giữa anh và hai con gái cũng có lúc trở nên xa cách.

Năm 2014, nam diễn viên tái hôn với nữ diễn viên Lâm Thiên Ngọc sau hơn 20 năm quen biết. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này cũng chỉ kéo dài khoảng 6 năm. Tháng 4.2021, hai người xác nhận đã hoàn tất thủ tục ly hôn từ tháng 8.2020 sau thời gian dài sống ly thân. Khi đó, cả hai đều khẳng định chia tay trong hòa bình. Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với China Times hồi tháng 4.2025, Tiêu Ân Tuấn lần đầu lên tiếng về nguyên nhân tan vỡ. Anh chỉ nhẹ nhàng nói: "Mọi chuyện diễn ra rất tự nhiên. Gặp nhau thì ở bên nhau, cũng có thể sẽ chia xa". Nam diễn viên cho biết không muốn nói thêm để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người cũ.

Bình yên sau ánh hào quang

Từ khoảng năm 2018, Tiêu Ân Tuấn gần như biến mất khỏi màn ảnh. Theo China Times, anh hiện sống tại quê nhà Gia Nghĩa (Đài Loan), dành phần lớn thời gian chăm sóc mẹ lớn tuổi. Trong cuộc phỏng vấn, tài tử cho biết điều quan trọng nhất với anh lúc này là ở bên mẹ. Khi được hỏi có nghĩ đến việc tìm bạn đời mới sau hai lần ly hôn hay không, anh chỉ đáp ngắn gọn: "Để sau hẵng tính".

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Tiêu Ân Tuấn được xem là một trong những nam thần cổ trang nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ nhờ ngoại hình điển trai Ảnh: Cắt từ phim Bảo Liên đăng

Ngoài việc chăm sóc mẹ, Tiêu Ân Tuấn còn dành nhiều thời gian cho sở thích nhiếp ảnh. Anh thường ghi lại hình ảnh chim muông, thiên nhiên, mây trời hay phong cảnh. Niềm đam mê này được anh thừa hưởng từ cha, nhưng chỉ thực sự theo đuổi khoảng 7 năm trở lại đây.

Một trong những "người mẫu" quen thuộc trong các bộ ảnh của anh chính là con gái lớn Tiêu Mạn Đình. Việc cùng chụp ảnh, làm việc đã giúp khoảng cách giữa hai cha con dần được thu hẹp sau nhiều năm xa cách.

Ở tuổi 58, Tiêu Ân Tuấn không còn xuất hiện dày đặc trước truyền thông như trước. Thay vào đó, trang cá nhân của anh chủ yếu là những bức ảnh thiên nhiên, cuộc sống đời thường hay khoảnh khắc bên mẹ. Nam diễn viên cũng duy trì lối sống lành mạnh để giữ sức khỏe. Anh cho biết mỗi ngày đều đi bộ khoảng 8.000 bước, điều chỉnh chế độ ăn uống và từng giảm khoảng 14 kg trong vòng nửa năm.

Từ một ngôi sao từng đứng giữa ánh hào quang của dòng phim cổ trang, Tiêu Ân Tuấn giờ chọn cuộc sống lặng lẽ. Hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, sự nghiệp khép lại sớm hơn nhiều đồng nghiệp cùng thời nhưng đổi lại, nam diễn viên tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: chăm sóc mẹ, theo đuổi đam mê nhiếp ảnh và tận hưởng quãng thời gian bên gia đình.