Cuộc sống của Văn Mai Hương ở tuổi 32

Nhắc đến chặng đường ca hát, Văn Mai Hương nhớ đến một kỷ niệm “không bao giờ quên”. Giọng ca 9X kể thời điểm mới chập chững vào nghề, cô từng đến chỗ của NSND Hà Thủy để xin học hát. Thời điểm đó, cô nhận được phản hồi rằng: “Thôi đừng hát, về nhà bán cà phê đi con”.

Văn Mai Hương là khách mời trong chương trình Sao check của VTV ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Văn Mai Hương, chính vì câu nói đó nên cô quyết tâm ở lại xin hát 9 bài, đến khi được nhận làm học trò. “Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình phải cố gắng làm sao để thuyết phục bà dạy mình. Có thể vì ý chí đó của tôi nên bà quyết định nhận dạy”, cô tâm sự.

15 năm ca hát của Văn Mai Hương

Đến hiện tại, Văn Mai Hương theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp được 15 năm. Cột mốc đó được đánh dấu bằng dự án Giai nhân mà cô trình làng cách đây không lâu. Nói thêm về chặng đường làm nghề, giọng ca 9X bày tỏ: “Tôi nghĩ mình cần làm gì đó cho chính bản thân mình, cho khán giả yêu thương mình và nó sẽ hạnh phúc hơn khi cảm xúc của mình chạm đến khán giả”.

Theo nữ ca sĩ, sẽ khó để cân bằng giữa cảm xúc của bản thân với thị hiếu khán giả. Trong chặng đường đó, đã từng có ý kiến cho rằng nữ ca sĩ “cứ hát ballad mãi, sao không thay đổi đi”. Tuy nhiên sau khi cân nhắc, giọng ca Nếu như anh đến vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

“Còn bây giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ làm cái gì giống mình nhất. Mình đang như thế nào thì mình sẽ làm những thứ âm nhạc như vậy. Âm nhạc giống như hơi thở, nên mình không thể giả tạo với cảm xúc của mình được”, cô nói.

Văn Mai Hương học cách vượt qua những biến cố để bản thân cảm thấy nhẹ nhõm ẢNH: FBNV

Dù sở hữu nhiều thành công trong lĩnh vực âm nhạc song Văn Mai Hương thừa nhận bản thân chưa từng thấy giọng hát của mình hay. Nữ ca sĩ hay ví von giọng của các đàn chị là máy bay, ô tô nhưng lại thấy chất giọng của mình chỉ là chiếc xe đạp. “Khi mình nhìn nhận khiêm tốn thì mình càng phải cố gắng trau dồi. Tôi không phải là người có sự hoạch định trong đầu mà sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc mình trải qua ở hiện tại”, cô nói.

Theo Văn Mai Hương, khi hoạt động nghệ thuật, ai cũng sợ mình trông già và xấu. Tuy nhiên cô tự thấy bản thân trông trẻ trung so với hình ảnh trước đây. Lý giải về sự thay đổi này, nữ ca sĩ kể: “Lúc đó vì tôi còn bé nên đâm ra phải nỗ lực để trông giống người lớn. Nhưng bây giờ khi được là mình nhất, tôi cảm thấy thoải mái. Và tôi cũng tích cực, vui vẻ nên trông cũng trẻ hơn”.

Chia sẻ về tâm thế vượt qua những nỗi buồn trong cuộc sống, Văn Mai Hương bộc bạch: “Khi tuổi trẻ, mình sẽ đi qua tất cả những tổn thương, những điều không may trong cuộc sống bằng sự trưởng thành. Khi đối diện với điều đó, tôi chọn bỏ qua luôn, làm một cái gì khác và không bao giờ nhìn lại. Khi đối diện với mọi thứ, mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn”.