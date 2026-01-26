Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Nữ ca sĩ từng giấu kín chuyện kết hôn, tiết lộ cuộc sống sau khi có con

Thạch Anh
Thạch Anh
26/01/2026 06:52 GMT+7

Ở tuổi 35, Lưu Hiền Trinh cân bằng giữa công việc và gia đình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống riêng, bởi muốn khán giả nhớ đến mình qua âm nhạc.

Lưu Hiền Trinh sinh năm 1991, quê Hải Phòng, từng là trưởng nhóm nhạc S-Girls gồm 5 thành viên. Sau khi đoạt á quân cuộc thi Nhân tố bí ẩn 2016, nhóm tan rã, cô hoạt động solo, ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc như Ai nói dối nhận đi, Khi chúng ta không còn thương nhau nữa, Những tháng năm vụn vỡ... Cô được khán giả yêu thích khi cover Người hãy quên em đi của Mỹ Tâm, Ngày chưa giông bão của Bùi Lan Hương.

Nữ ca sĩ từng giấu kín chuyện kết hôn, tiết lộ cuộc sống sau khi có con- Ảnh 1.

Khoảnh khắc đáng nhớ của Lưu Hiền Trinh và con gái

Ảnh: Râu Media

Lưu Hiền Trinh kín tiếng trong chuyện đời tư. Dù kết hôn từ lâu nhưng mãi đến tháng 9.2024 mới chia sẻ với người hâm mộ. Nữ ca sĩ cho biết bản thân ngại chia sẻ chuyện riêng tư, chỉ muốn được yêu thương và quan tâm tới mình qua âm nhạc. Bên cạnh đó, vì người bạn đời làm kinh doanh, có lối sống đơn giản và rất ngại xuất hiện trên truyền thông nên người đẹp 9X không công khai về gia đình nhỏ.

Sau khi kết hôn, Lưu Hiền Trinh cân bằng thời gian cho nghệ thuật và cho tổ ấm nhỏ. Trong những ngày giáp tết, nữ ca sĩ thu xếp công việc để đưa con gái đi nhìn ngắm phố phường, mua sắm đồ trang trí nhà cửa và chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm. Thỏ Ngọc được nhận xét là bản sao của Lưu Hiền Trinh không chỉ về ngoại hình mà còn ở thần thái tự tin. Ngoài đi diễn, giọng ca Hải Phòng dành phần lớn thời gian chăm sóc, vui chơi cùng nhóc tì.

Nữ ca sĩ từng giấu kín chuyện kết hôn, tiết lộ cuộc sống sau khi có con- Ảnh 2.
Nữ ca sĩ từng giấu kín chuyện kết hôn, tiết lộ cuộc sống sau khi có con- Ảnh 3.

Nhan sắc trẻ trung của Lưu Hiền Trinh

Ảnh: Râu Media

Tết đặc biệt của Lưu Hiền Trinh

Lưu Hiền Trinh chia sẻ tết Bính Ngọ là một dịp đặc biệt đối với cô khi lần đầu tiên cùng con gái diện áo dài, chụp ảnh du xuân. Nếu như trước đây, vào những dịp đầu năm mới, nữ ca sĩ thường ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ cho riêng mình thì ở hiện tại, giọng ca 9X thấy niềm vui như được nhân đôi. “Tôi cảm nhận rõ ràng hơn ý nghĩa của gia đình và sự tiếp nối của truyền thống - điều mà trước đây đôi khi mình chưa cảm hết”, cô bộc bạch.

Trong quá trình chụp ảnh, Lưu Hiền Trinh đan xen cảm xúc hạnh phúc xen lẫn hồi hộp. Ban đầu, nữ ca sĩ sợ con chưa quen máy ảnh, nhưng may mắn bé lại chịu “hợp tác”. “Kỷ niệm tôi nhớ nhất là lúc mình mở đoạn nhạc để quay clip thì bé nhún nhảy cùng mẹ, khoái chí khi được nô đùa cùng mọi người xung quanh. Con nít thường không chịu ngồi yên một chỗ nên buổi chụp hình hôm đó tôi thấy đuối hơn mọi khi vì phải “đu” theo con nhưng lại hạnh phúc vì có những kỷ niệm thật đẹp”, nữ ca sĩ tâm sự.

Nữ ca sĩ từng giấu kín chuyện kết hôn, tiết lộ cuộc sống sau khi có con- Ảnh 4.

Lưu Hiền Trinh chọn sống chậm lại, sâu sắc hơn sau khi làm mẹ

Ảnh: Râu Media

Lưu Hiền Trinh chia sẻ thêm ở giai đoạn cuối năm, dù khá bận chạy show nhưng cô vẫn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Theo nữ ca sĩ, đó là những khoảnh khắc cả nhà cùng nhau dọn dẹp, trang trí tết, chuẩn bị mâm trái cây hay đơn giản là cùng nhau chọn áo quần. Đặc biệt, trong khoảnh khắc đêm giao thừa, gia đình Lưu Hiền Trinh sẽ cùng nhau quây quần, ăn chè cùng xôi gấc để cầu mong một năm mới no đủ và may mắn.

“Từ khi làm mẹ, tết của tôi chậm lại và sâu sắc hơn. Trước đây, tôi sẽ nhận show đi diễn rất nhiều trong nước và cả nước ngoài nhưng giờ tôi quan tâm nhiều hơn đến không khí trong gia đình và cảm xúc của con. Điều tôi mong muốn nhất trong năm mới là cả nhà luôn khỏe mạnh, bình an, các con lớn lên trong yêu thương và có những mùa tết thật ấm áp”, Lưu Hiền Trinh bộc bạch với chúng tôi.

