Giải trí Đời nghệ sĩ

Rapper Kimmese đình đám một thời giờ ra sao?

Thạch Anh
Thạch Anh
14/01/2026 08:54 GMT+7

Kimmese chính thức trở lại với dự án âm nhạc 'For My People' đậm tính tự sự, nơi nữ nghệ sĩ lần đầu tiên đối thoại sâu sắc hơn với bản thân, với thế hệ của mình và với những con người đã thầm lặng góp phần vẽ nên hành trình nghệ thuật của cô.

Dự án gồm 4 bài là Trong lòng thủ đô, Lost Child, Pull UpTuyến tính. Với nữ rapper, đây là kết tinh từ những quan sát đời sống rất riêng tư, từ cảm giác xa nhà, những mâu thuẫn nội tâm khi trưởng thành, hành trình khám phá nữ tính, tình yêu và cả sự buông bỏ cần thiết. Kimmese tham gia sâu vào toàn bộ quá trình sản xuất, bởi với cô, sự tự chủ sáng tạo chính là một dạng hạnh phúc của việc làm nhạc.

- Ảnh 1.

Kimmese gây tò mò với EP mới gồm 4 ca khúc

Ảnh: NVCC

Có gì trong dự án mới của Kimmese?

Ca khúc chủ đề Trong lòng thủ đô mở ra một không gian ký ức về Hà Nội, nơi gieo mầm văn hóa và bản sắc của Kimmese. “Với tôi, Hà Nội giống như một tách trà nóng. Cảm nhận đầu tiên khi nếm là vị đắng, chát. Khi nuốt xuống, thứ còn lại là vị ngọt. Nếu bạn vội vàng, nó sẽ làm bạn bỏng rát, khiến sự khước từ trở nên mạnh mẽ. Nhưng nếu bạn chậm rãi thưởng thức, nó sẽ là thứ sưởi ấm tâm can giữa cái lạnh lẽo”, cô chia sẻ.

Với Trong lòng thủ đô, Kimmese lần đầu thử nghiệm kết hợp rap với nhạc giao hưởng. Ý tưởng đến từ những cuộc trò chuyện và sự ảnh hưởng từ nhạc sĩ Dương Thụ. Qua việc lắng nghe nhạc cổ điển, cô bị cuốn hút bởi khả năng truyền tải cảm xúc sâu sắc mà không cần quá nhiều ca từ. Từ đó, cô mong muốn đặt rap - thể loại giàu ngôn từ và rất đời vào không gian giao hưởng.

- Ảnh 2.

Kimmese gây ấn tượng khi kết hợp rap với nhạc cổ điển

Ảnh: NVCC

Bài hát không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là một lát cắt chân thực về đời sống Hà Nội. MV quy tụ những gương mặt thật sự gắn bó với cuộc sống của Kimmese như đại gia đình của nữ nghệ sĩ, hàng xóm, bạn bè lâu năm, cùng nhiều nhân vật thuộc các cộng đồng văn hóa đường phố đa dạng.

Dự án âm nhạc  còn ghi lại hình ảnh những con người hoạt động nghệ thuật tại Hà Nội. Họ không xuất hiện với vai trò diễn viên, mà chính họ đã mang theo câu chuyện, nhịp sống và tinh thần thật của thành phố. Kimmese cho biết cô chọn ghi lại Hà Nội đúng như cách bản thân đã sống cùng nó: nhiều lớp lang, đầy ký ức gia đình, tình bạn…

Với Kimmese, dự án này là “cái neo” đưa cô trở về lý do ban đầu làm nhạc: sự kết nối chân thành giữa con người với con người. Dự án cũng đánh dấu khoảnh khắc nữ rapper hoàn thành giấc mơ ấp ủ từ năm 15 tuổi, được làm nhạc tự do theo cách mình mong muốn. Kimmese nói đây là lần cô đào sâu nhất vào thế giới cảm xúc cá nhân và những câu chuyện rất đời. So với các sản phẩm trước, lần này cô sử dụng nhiều tiếng Việt hơn, mở rộng chủ đề vượt ra khỏi tình yêu để chạm đến những trải nghiệm gần gũi.

Khám phá thêm chủ đề

Kimmese rapper Kimmese Trong lòng thủ đô Rapper
