'Nữ hoàng wushu' Thúy Hiền: Tôi không còn đặt nặng chuyện hôn nhân

* Xin chào Thúy Hiền! Được biết, chị sắp trở lại với điện ảnh qua dự án Hộ linh tráng sĩ - Bí mật mộ vua Đinh. Lý do nào khiến chị nhận lời tham gia bộ phim này?

- Vận động viên Thúy Hiền: Thật ra tôi và anh Johnny Trí Nguyễn (đạo diễn võ thuật của bộ phim) biết nhau từ rất lâu, thời tôi còn thi đấu. Năm 1995, chúng tôi gặp nhau tại một giải đấu quốc tế. Anh khi đó rất quan tâm đến đội tuyển Việt Nam, chủ động giao lưu nên tôi quý lắm. Sau này, anh làm cascadeur cho phim hành động Mỹ và đến giờ vẫn gắn bó với võ thuật, tiếp tục làm các công việc liên quan đến lĩnh vực này.

Thuý Hiền trở lại màn ảnh trong Hộ linh tráng sĩ, mong muốn cống hiến cho điện ảnh nước nhà Ảnh: FBNV

Điều tôi trân trọng nhất là dù sống ở nước ngoài, anh luôn muốn trở về Việt Nam để làm phim - điều không phải ai cũng làm được. Bản thân tôi cũng có một ước mơ cho điện ảnh Việt, đặc biệt là dòng phim hành động, đó là thể loại này sẽ phát triển mạnh hơn. Trước đây, tôi và anh Trí từng lỡ duyên một dự án vì lúc đó tôi còn thi đấu. Lần này, dù thời điểm đã muộn hơn, tuổi cũng không còn phù hợp để thực hiện những pha hành động như trước, tôi vẫn muốn đóng góp một phần nhỏ cho điện ảnh Việt. Vì vậy, khi anh mời, tôi nhận lời ngay. Dù không phải vai chính, tôi vẫn trân trọng vai diễn này vì nó đúng với con đường mình theo đuổi.

Thành công nào cũng có cái giá của nó

* Chị đã chuẩn bị thế nào để đối phó với những thử thách về thể lực, đặc biệt từ những chấn thương cũ?

- Tôi từng tham gia vài dự án phim hành động nên hiểu rất rõ mức độ vất vả, dễ va chạm và chấn thương. Khi tập luyện, tôi luôn hạn chế những động tác quá nguy hiểm để tránh bị thương trước khi vào quay. Vì chỉ cần chấn thương sớm là mọi thứ sẽ rất bất tiện. Như khi thi Chị đẹp đạp gió 2024, tôi từng chấn thương cổ chân, ảnh hưởng khá nhiều đến quá trình ghi hình. Vì vậy, lần này tôi chỉ tập vừa sức, nhẹ nhàng. Khi quay, tùy tình huống tôi mới “bung” hết khả năng. Đã là dân võ thì không thể làm qua loa nên tôi phải giữ sức cho những ngày quay chính thức.

Những chấn thương từ thời thi đấu không ảnh hưởng nhiều đến việc quay phim, mà ảnh hưởng rõ hơn đến sinh hoạt hằng ngày. Có những chấn thương tôi biết sẽ theo mình suốt đời. Dù vậy, tôi không than vãn vì những gì tôi cống hiến và nhận lại đều xứng đáng. Thành công nào cũng có cái giá của nó.

Thúy Hiền ghi điểm bởi nhan sắc trẻ trung ở tuổi 46 Ảnh: FBNV

* Làm việc với Johnny Trí Nguyễn, chị làm sao để bảo vệ quan điểm của mình?

- Ngay buổi đầu gặp nhau, anh ấy không nói nhiều, chỉ đưa cho tôi một chai dầu xoa bóp. Tôi hiểu ngay rằng công việc sắp tới chắc chắn sẽ có va chạm, trầy xước. Dân võ nhìn nhau là hiểu, cũng xác định rõ rằng những va chạm là điều khó tránh. Trong chuyên môn võ thuật, tôi không can dự quá sâu vì làm phim khác với thi đấu. Các góc máy, nhịp điệu hành động, dàn dựng… là chuyên môn của đạo diễn và ê kíp. Tôi tôn trọng cách làm việc của mọi người, lắng nghe và thực hiện theo đúng ý đồ của đạo diễn. Khi nào ê kíp cần khai thác thêm khả năng võ thuật thì lúc đó mình sẽ cùng nhau sáng tạo.

* Chị mong khán giả nhìn nhận mình ở vai trò nào sau dự án này?

- Với những người từng tập luyện võ chuyên nghiệp, sau khi đạt đỉnh cao, ai cũng muốn thử sức ở những lĩnh vực khác. Trên thế giới, nhiều vận động viên đã thành công với phim hành động. Chỉ là con đường này đến với tôi hơi muộn. Trước đây, tôi muốn toàn tâm cho thi đấu, không muốn bị phân tâm. Bây giờ, dù không còn trẻ để thực hiện những cảnh quá “hoành tráng”, tôi vẫn có thể truyền tải tinh thần võ thuật, thần thái và những động tác mà người không tập võ khó thể hiện. Tôi hy vọng sẽ phối hợp tốt với các bạn diễn để tạo nên những thước phim ấn tượng.

Ở tuổi này, tôi không đặt nặng việc nổi tiếng hay trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Tôi tham gia vì muốn cống hiến cho những giá trị gắn với đất nước, tinh thần dân tộc. Nếu những bộ phim về lịch sử, lòng tự hào dân tộc có thể giúp giới trẻ quan tâm hơn, nhớ đến những người đã hy sinh vì độc lập, tự do, đó là điều tôi mong muốn nhất.

Thúy Hiền không còn trăn trở gì ở tuổi 46

* Ở tuổi 46, tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần của chị như thế nào?

- Tôi xuất thân là vận động viên nên kỷ luật về sức khỏe rất cao. Gia đình tôi cũng có thói quen chơi thể thao từ nhỏ. Đến bây giờ, dù không còn thi đấu chuyên nghiệp, tôi vẫn duy trì việc rèn luyện. Tôi cũng dạy các con rằng sức khỏe là điều rất quan trọng. Ngày nay, các bạn trẻ có nhiều hình thức giải trí trong nhà, nhưng tôi nghĩ việc ra ngoài vận động là vô cùng cần thiết, nhất là với phụ nữ sau khi lập gia đình.

Trước khi đóng phim Hộ linh tráng sĩ, Thúy Hiền gây chú ý khi thể hiện khả năng ca hát trong Chị đẹp đạp gió 2024 Ảnh: FBNV

* Hiện tại, Thúy Hiền đã sẵn sàng để mở lòng cho một mối quan hệ mới?

- Chắc chắn là tôi tập trung cho gia đình nhiều hơn. Sau ly hôn, tôi quen với cuộc sống cùng hai con. Chúng vừa là con, vừa là bạn của tôi. Việc được đi làm, được chơi thể thao, được sống đúng với mình đã là hạnh phúc rồi. Nếu có duyên, tôi đón nhận một cách nhẹ nhàng. Ở tuổi này, tôi không còn đặt nặng chuyện hôn nhân nữa. Chỉ cần một người đồng hành, chia sẻ buồn vui là đủ.

* Sau Chị đẹp đạp gió 2024, nhiều khán giả nhìn thấy một Thúy Hiền rất khác. Chị muốn gửi gắm điều gì qua hình ảnh đó?

- Tôi không có suy nghĩ phải lấn sân sang ca hát hay làm điều gì quá lớn. Tôi chỉ muốn nói với những người từng trầm cảm rằng tôi từng trầm cảm, nhưng tôi vẫn dám bước ra ngoài và làm những điều tốt nhất cho bản thân mình. Thông điệp tôi muốn gửi đi không phải là nổi tiếng hay giỏi giang, mà là dù ở độ tuổi nào, nếu bạn cố gắng, mở lòng và phấn đấu hết mình, bạn vẫn sẽ làm được những điều ý nghĩa.

* Vậy còn điều gì làm một người mạnh mẽ như chị phải trăn trở?

- Tôi đã tận tâm với thể thao khi còn trẻ, tận tâm với gia đình khi làm mẹ. Tôi một mình nuôi hai con và các con không thiếu thốn tình yêu thương. Như vậy với tôi là đủ rồi. Hiện tại, nếu có tham gia hoạt động gì có ích cho xã hội, cho cộng đồng, tôi thấy vui là được. Tôi không còn trăn trở gì nữa.

Tôi cũng không đặt ra một con đường nào cụ thể cho tương lai. Nếu có chương trình phù hợp với sức của mình, có ảnh hưởng tích cực đến giới trẻ, đến xã hội thì tôi sẽ tham gia. Tôi làm mọi thứ một cách vui vẻ, không kỳ vọng quá cao.

* Cảm ơn vận động viên Thúy Hiền đã dành thời gian chia sẻ!