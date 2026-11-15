Cuộc sống của Vũ Thu Phương sau thời gian vắng bóng showbiz

Nhắc đến Vũ Thu Phương, khán giả thường nhớ đến một siêu mẫu có cá tính mạnh mẽ, hoạt động sôi nổi trên các sàn diễn và trong lĩnh vực giải trí. Tuy nhiên gần đây, cô ít xuất hiện trước công chúng, dành phần lớn thời gian cho công việc kinh doanh và gia đình.

Chia sẻ về khoảng thời gian này, Vũ Thu Phương cho biết việc tạm nghỉ không hẳn xuất phát từ một biến cố hay quyết định rời bỏ nghệ thuật. Đây vốn là nhịp làm việc quen thuộc của cô. Sau những giai đoạn hoạt động với cường độ cao, nữ siêu mẫu thường chủ động dành thời gian để tái tạo năng lượng trước khi trở lại.

"Tôi thường rất sôi nổi trong một khoảng thời gian và dồn hết sức lực để cống hiến cho những chương trình mình tham gia. Sau đó, tôi sẽ tạm nghỉ một chút để nạp lại năng lượng. Khi quay lại, tôi muốn mình có thể bùng nổ hơn nữa", cô chia sẻ.



Vũ Thu Phương nổi bật với diện mạo trẻ trung và phong cách sang trọng Ảnh: NVCC

Bên cạnh nghệ thuật, kinh doanh thời trang cũng là lĩnh vực cô dành nhiều tâm huyết. Tuy nhiên, hành trình kinh doanh của nữ siêu mẫu không phải lúc nào cũng thuận lợi.

"Có lúc tôi từng nghĩ sẽ dừng hẳn, không làm thời trang nữa vì mất mát quá nhiều. Nhưng sau đó, tôi chọn đứng dậy và tiếp tục", Vũ Thu Phương bộc bạch.

Hiện tại, khi thương hiệu tiếp tục phát triển và các thiết kế được nhiều ngôi sao lựa chọn, cô xem đó là niềm vui sau những nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn. Với nữ siêu mẫu, bài học lớn nhất từ kinh doanh là không dễ dàng từ bỏ khi gặp trở ngại.

Dành thời gian cho gia đình, theo đuổi đam mê ẩm thực

Ở thời điểm hiện tại, ngoài kinh doanh thời trang, Vũ Thu Phương còn dành nhiều tâm huyết cho lĩnh vực ẩm thực và quảng bá văn hóa. Cô cho biết mình đã có 19 năm gắn bó với công việc này và đặc biệt yêu thích những giá trị truyền thống.

Việc được chọn làm Đại sứ Văn hóa ẩm thực Ninh Bình cũng mang đến cho nữ siêu mẫu nhiều cảm xúc. Theo cô, đây là cơ hội để bản thân đi sâu hơn vào lĩnh vực văn hóa, điều mà trước đây khi hoạt động nghệ thuật, cô chưa có nhiều thời gian theo đuổi. "Tôi rất hạnh phúc khi được Ninh Bình lựa chọn. Đây là địa phương giàu truyền thống văn hóa, có nhiều làng nghề và những giá trị cần được gìn giữ. Tôi vốn yêu văn hóa, ẩm thực nên xem đây là một chương mới rất tuyệt vời trong cuộc đời mình", cô bày tỏ.

Siêu mẫu Vũ Thu Phương hiện dành nhiều thời gian cho kinh doanh, gia đình và các hoạt động quảng bá văn hóa Ảnh: NVCC

Về cuộc sống riêng, Vũ Thu Phương cho biết cô đang tận hưởng nhịp sinh hoạt nhẹ nhàng hơn so với trước đây. Nếu từng có quãng thời gian quá bận rộn với công việc đến mức thiếu những buổi sáng thảnh thơi cho bản thân và các con, hiện tại cô chủ động dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cô kể các con thường hỏi mẹ muốn đi du lịch ở đâu nếu có cơ hội lựa chọn một đất nước bất kỳ. Tuy nhiên, đôi khi cô không biết phải trả lời thế nào vì trước đây đã có nhiều dịp đi đây đó. Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi xa hay đặt ra nhiều mong muốn, cô thích những chuyến du lịch đơn giản cùng các con.

"Hiện tại, tôi không có quá nhiều mong muốn. Tôi thích tận hưởng từng ngày, dành thời gian cho bản thân và các con. Khoảng một hoặc hai tháng, mẹ con tôi lại đi du lịch cùng nhau, tự lên kế hoạch nhưng mọi thứ nhẹ nhàng, không cần phải đặt ra quá nhiều kỳ vọng", cô chia sẻ.

Với Vũ Thu Phương, thành công ở thời điểm này không còn được đo bằng sự bận rộn hay những dấu mốc bên ngoài. "Tôi nghĩ một người thành công là người hạnh phúc với những lựa chọn của mình. Mình không cần chạy theo điều gì cả, nhưng phải quyết tâm giữ những gì đã có và tiếp tục chinh phục những thử thách mới", nữ siêu mẫu bày tỏ.