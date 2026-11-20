Hôm 19.11, Dương Yến Ngọc gây chú ý khi chia sẻ về tình hình sức khỏe của mình. Nữ diễn viên cho biết sau thời gian gặp vấn đề đau ở phần bụng dưới và thắt lưng… cô kiểm tra sức khỏe và được chẩn đoán ung thư cổ tử cung.

Đón nhận thông tin này, sao phim Những cô gái chân dài cho biết bản thân giữ tâm thế bình thản khi đón nhận. Sau khi trò chuyện cùng bạn bè, Dương Yến Ngọc nhận ra bản thân lại bước vào một hành trình mới, cần sự bình tĩnh, dũng cảm và yêu thương chính mình sâu sắc hơn.

Hành trình nhiều thăng trầm của Dương Yến Ngọc

Dương Yến Ngọc từng có quãng thời gian vắng bóng ở thị trường giải trí suốt 10 năm Ảnh: NVCC

Dương Yến Ngọc sinh năm 1979, gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, từng giành ngôi vị á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000. Sau đó, cô phát triển sự nghiệp ở lĩnh vực người mẫu, đồng thời tham gia đóng phim. Dương Yến Ngọc từng góp mặt trong các tác phẩm phim ảnh, trong đó phải kể đến 1.735 km, Cú đấm, Những cô gái chân dài…

Trong hành trình nghệ thuật, Dương Yến Ngọc từng trải qua quãng thời gian dài vắng bóng trong showbiz. Đó là giai đoạn cô gần như rút khỏi thị trường giải trí gần 10 năm để ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần. Diễn viên 7X chia sẻ cô từng trải qua giai đoạn trầm cảm nên chọn giảm bớt công việc, thấu hiểu chính mình.

Với cô, đó là hành trình dài, nhiều đau đớn nhưng cũng đầy ý nghĩa. “Tôi đã mất nhiều thời gian để chữa lành, học cách đối diện với chính mình và tìm lại cân bằng trong cuộc sống”, cô từng chia sẻ.

Á hậu 7X được bạn bè, người hâm mộ động viên trước biến cố trong cuộc sống Ảnh: NVCC

Giai đoạn vắng bóng, Dương Yến Ngọc chọn làm việc ở một mảng khác, trở thành huấn luyện viên sức khỏe. Sau khi mọi thứ ổn định, cô dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật, nhưng ở một tâm thế khác. Dù từng có quãng thời gian im ắng trong thị trường giải trí, nhưng khoảnh khắc xuất hiện tại các sự kiện hay khi hội ngộ cùng Ngọc Nga, nữ diễn viên khiến nhiều người nhớ về giai đoạn hoàng kim của cô.

Trở lại với nghệ thuật, Dương Yến Ngọc cho biết cô không nôn nóng hay áp lực phải chứng minh. Thay vào đó, diễn viên 7X chọn tâm thế đón nhận khác - trân trọng cơ hội được làm nghề, được khán giả nhớ đến.

Vẫn yêu thời trang và trân trọng điện ảnh, song nữ diễn viên chọn lọc dự án để tham gia ở hiện tại. Cô không muốn chạy theo số lượng mà muốn mỗi lần xuất hiện đều có lý do, chọn dự án hợp với tuổi đời, hợp với trải nghiệm, hợp với điều mình muốn chia sẻ. "Ngọc muốn sự trở lại của mình mang theo một thông điệp giản dị: phụ nữ có thể đi qua đổ vỡ, có thể làm lại, và có thể đi tiếp, biết yêu thương trân trọng bản thân", cô từng chia sẻ.

Hiện tại, Dương Yến Ngọc cho biết cô đang tập trung kiểm tra sức khỏe, từ đó tìm phương pháp điều trị phù hợp. Nữ diễn viên giữ tinh thần lạc quan khi đối diện với biến cố, vì cho rằng bản thân đủ bình tĩnh để xử lý vấn đề của mình.