Trong video được đăng tải trên trang cá nhân, Dương Yến Ngọc gây chú ý khi chia sẻ về việc mắc ung thư cổ tử cung. Theo nữ diễn viên, dù từng trải qua những thăng trầm trong cuộc sống nhưng biến cố lần này mang lại cho cô cảm xúc kỳ lạ.

Hơn một tháng qua, Dương Yến Ngọc gặp một số triệu chứng, điển hình như đau bụng dưới, đau ở vùng thắt lưng… Dù áp dụng vật lý trị liệu nhưng tình hình không giảm, thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn. Ngày 17.11, diễn viên Những cô gái chân dài nhận kết quả sinh thiết, được chẩn đoán ung thư cổ tử cung. “Bác sĩ có làm giấy chuyển viện để tôi đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để khám kỹ lưỡng hơn và điều trị”, cô kể.

Dương Yến Ngọc sinh năm 1979, từng đăng quang Á hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000. Sau đó cô hoạt động ở vai trò người mẫu, diễn viên Ảnh: NVCC

Dương Yến Ngọc cho biết cô đón nhận trong tâm thế bình thản, nhưng bản thân gần như kiệt sức vì đã chịu đựng cơn đau suốt một tháng trời. Khi đó, cô gặp khó khăn trong chuyện ăn, ngủ và phải dùng thuốc giảm đau để cải thiện tình hình.

“Tôi là người sống lành mạnh, khoa học. Sau đợt đột quỵ năm 2018, tinh thần rơi vào trạng thái hoảng loạn nên cố gắng đưa mình vào trạng thái không còn bất an, sợ hãi nữa. Nhưng không ngờ cuối năm 2026, tôi lại nhận tin 'sét đánh ngang tai' như vậy. Tôi biết mình đang bước vào một giai đoạn thử thách mới”, cô chia sẻ.

Dương Yến Ngọc làm gì khi gặp biến cố sức khỏe?

3 ngày qua, Dương Yến Ngọc dành thời gian trò chuyện, lắng nghe chia sẻ của mọi người để cân nhắc phương pháp điều trị. “Tôi biết ơn những lời nhắn tin hỏi thăm từ những người bạn xa lạ trên mạng xã hội những ngày qua. Tôi biết ơn những người bạn đã ở bên cạnh động viên, dìu dắt tôi đi trên hành trình này”, cô bày tỏ.

Dương Yến Ngọc giữ sự bình tĩnh để đối diện với biến cố sức khỏe Ảnh: NVCC

Theo Dương Yến Ngọc, việc phát hiện ung thư cổ tử cung mang đến cho cô nhiều cảm xúc. Từng trải qua không ít biến cố trong cuộc đời, diễn viên Những cô gái chân dài hiểu rằng lần này, bản thân lại bước vào một hành trình mới, cần sự bình tĩnh, dũng cảm và yêu thương chính mình sâu sắc hơn.

Dương Yến Ngọc chia sẻ trước đây, cô từng có những năm tháng sống trong uất ức, chịu đựng và trải qua không ít phán xét, định kiến. Từ đó, người đẹp 7X chiêm nghiệm: “Tôi không biết những tổn thương ấy đã ảnh hưởng đến mình như thế nào. Nhưng tôi hiểu rằng đã đến lúc cần chăm sóc mình sâu sắc sơn. Tôi biết ơn tất cả những lời hỏi thăm của bạn bè gần xa”.

Theo tiết lộ, ngày 20.11, Dương Yến Ngọc sẽ tiếp tục làm xét nghiệm, từ đó đưa ra phác đồ điều trị. Cựu người mẫu nói thêm lý do cô chia sẻ câu chuyện của mình để tiếp thêm động lực cho những người có hoàn cảnh tương tự, để cùng mạnh mẽ bước qua những thăng trầm trong cuộc sống.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Dương Yến Ngọc cho biết hiện tại, cô chọn tâm thế sẵn sàng đón nhận biến cố này, không để bản thân bị suy sụp. “Hiện tại, tôi vẫn làm việc. Người thân có lo lắng nhưng tôi đã động viên ngược lại. Tôi nghĩ mình đủ bình tĩnh để xử lý vấn đề của mình”, diễn viên Những cô gái chân dài chia sẻ thêm.