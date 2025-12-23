Diễn viên 'Những cô gái chân dài' tiết lộ cuộc sống sau 2 lần đổ vỡ

Dương Yến Ngọc sinh năm 1979, từng đoạt giải á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2000. Cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, cùng thời với Xuân Lan, Hồ Ngọc Hà, Anh Thư, Ngọc Thúy… Ngoài ra, cô tham gia một số dự án phim ảnh như Những cô gái chân dài, Cú đấm, Tiger team, Những ngọn nến trong đêm 2, Thạch thảo… Tuy nhiên, Dương Yến Ngọc từng trải qua quãng thời gian vắng bóng và gây tiếc nuối khi 2 lần đổ vỡ hôn nhân.

Dương Yến Ngọc trở lại thị trường giải trí sau giai đoạn vắng bóng Ảnh: NVCC

Dương Yến Ngọc chia sẻ có thời điểm, cô gần như rút khỏi thị trường giải trí gần 10 năm để ưu tiên cho việc chăm sóc sức khỏe tinh thần, sắp xếp lại nhịp sống và lo cho con. Cô thừa nhận bản thân từng trải qua giai đoạn trầm cảm nên buộc phải sống chậm lại. Đó là lý do cô buông bớt công việc, học cách thấu hiểu chính mình.

Màn tái xuất của Dương Yến Ngọc

Trong quãng thời gian ấy, Dương Yến Ngọc chọn làm việc ở một mảng khác, trở thành huấn luyện viên sức khỏe. Giai đoạn này giúp bản thân diễn viên Những cô gái chân dài nhận ra rằng “nếu mình không ổn từ bên trong, thì mọi thành công bên ngoài đều rất mong manh”.

Thời gian qua, Dương Yến Ngọc dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật sau biến cố. Lần tái xuất này, nữ người mẫu thừa nhận bản thân không còn nôn nóng, áp lực việc phải chứng minh điều gì. Thay vào đó, cô trân trọng vì bản thân còn được làm nghề, được khán giả nhớ đến. “Tôi quay lại khi mình đã trải qua đủ thăng trầm thì cảm xúc nó bình thản, tự tại. Nó không còn là việc tôi phải trở lại thật mạnh mẽ mà là tôi trở lại vì nhân duyên sắp đặt“, cô bộc bạch.

Nhan sắc trẻ trung của Dương Yến Ngọc ở tuổi U.50 Ảnh: NVCC

Hiểu rằng không phải ai cũng có cơ hội quay lại với nghệ thuật sau quãng thời gian dừng lại khá dài nên Dương Yến Ngọc trân trọng từng cơ hội mình có được. Đó là những lần cô xuất hiện lại trên sàn diễn, chụp ảnh thời trang, đóng phim ngắn hay những cuộc gặp gỡ với đồng nghiệp. Sao nữ bày tỏ: “Với tôi, đó là một sự nâng đỡ rất xúc động”.

Theo Dương Yến Ngọc, để có thể thoải mái trở lại với nghề, cô đã từng học cách chữa lành cho bản thân. Bên cạnh đó, nữ người mẫu chọn kỷ luật với cơ thể khi quay về với việc ăn uống khoa học, đảm bảo dinh dưỡng, ngủ nghỉ. “Quan trọng nhất là thay đổi cách sống. Tôi chọn lọc môi trường, chọn những mối quan hệ tích cực và học cách nói “không” với những điều làm mình cạn năng lượng. Tôi hiểu bình an không phải muốn là được, nó đến từ nền tảng tu tập mỗi ngày”, cô nói.

Dương Yến Ngọc chọn lọc dự án khi trở lại với thị trường giải trí Ảnh: NVCC

Dương Yến Ngọc khẳng định bản thân vẫn yêu thời trang và trân trọng điện ảnh - những lĩnh vực đã cho cô một phần tuổi trẻ rất đẹp. Dù hoạt động song song nhưng nữ người mẫu khẳng định sẽ chọn lọc để phù hợp với bản thân ở hiện tại. Cô nêu quan điểm: “Tôi không muốn chạy theo số lượng hay xuất hiện dày đặc. Tôi muốn mỗi lần xuất hiện đều có lý do, chọn dự án hợp với tuổi đời, hợp với trải nghiệm, hợp với điều mình muốn chia sẻ”.

Ngoài nghệ thuật, Dương Yến Ngọc vẫn song song làm công việc huấn luyện sức khỏe, vì đó không chỉ là công việc mà còn là điều Ngọc thấy có ích cho phụ nữ. “Con đường tôi đi bằng trải nghiệm thật của mình, không phải lý thuyết. Được chăm sóc người khác, tôi thấy hạnh phúc và may mắn”, cô thẳng thắn.