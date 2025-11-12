Diễn viên 'Những cô gái chân dài' tiết lộ cuộc sống hôn nhân với chồng Tây

Ngọc Nga vừa đăng tải nhiều hình ảnh với trạng thái hạnh phúc vui vẻ khi có thời gian cùng chồng đi thăm hai con đang theo học ở xứ người. Diễn viên Những cô gái chân dài tận hưởng những phút giây bình yên bên người bạn đời, không vướng bận công việc. Cả hai cùng thưởng thức cà phê sáng, đưa các con đi chơi và theo dõi vở diễn tại trường của cậu con trai đang theo học chuyên ngành nghệ thuật. "Chúng tôi đã có một quãng thời gian tuyệt vời với nhiều kỷ niệm đẹp", nữ diễn viên tâm sự.

Trở lại với công việc, siêu mẫu Ngọc Nga vẫn dành thời gian để vun vén gia đình Ảnh: FBNV

Ngọc Nga chia sẻ sau những lúc bận rộn với việc đóng phim, quản lý công ty, cô và chồng luôn tranh thủ thời gian qua thăm các con để thể hiện sự quan tâm và kết nối tình cảm gia đình. Theo nữ diễn viên, 2 con của cô đang theo học nghệ thuật tại Mỹ. Nếu như con trai Edward hiện đã bước vào năm cuối trung học phổ thông thì “công chúa” Elizabeth còn 4 năm nữa mới hoàn thành.

Sau quãng thời gian tập trung cho gia đình, Ngọc Nga gần đây hoạt động tích cực trong việc tham gia các bộ phim. Trở lại sau nhiều năm vắng bóng, nữ diễn viên ghi điểm qua các dự án phim Chị chị em em, Mai, Cô dâu hào môn… Bên cạnh đó, nữ siêu mẫu vẫn cùng chồng doanh nhân quản lý công ty riêng và đang có cuộc sống ổn định tại Việt Nam.

Ngọc Nga sau khi trở lại với nghệ thuật

Ngọc Nga tâm sự trước đây, cô tạm ngừng hoạt động nghệ thuật vì bận rộn với việc chăm sóc gia đình. Sau quãng thời gian vắng bóng, diễn viên Những cô gái chân dài quyết định trở lại, khi mọi thứ trong tổ ấm nhỏ của mình đã được cân bằng. Đó là thời điểm các con của Ngọc Nga đã lớn, đang có cuộc sống tự lập ở nước ngoài. Bên cạnh đó, công việc kinh doanh của người bạn đời cũng tốt hơn so với ban đầu nên người đẹp không cần quá tập trung mà có sự sắp xếp phù hợp.

Ngọc Nga và chồng Tây giữ nguyên tắc nhường nhịn, chia sẻ cùng nhau trong đời sống hôn nhân Ảnh: FBNV

“Bây giờ phần lớn thời gian tôi dành cho nghệ thuật, cho các dự án phim. Tôi luôn trau dồi, làm mới bản thân theo hướng tích cực để cống hiến cho nghề, cho khán giả, mang lại nhiều giá trị hơn. Ngoài ra, khi có thời gian rảnh, tôi cùng chồng qua thăm để đỡ nhớ các con, lâu lâu tôi cùng anh ấy đi giải quyết công việc”, Ngọc Nga bật mí.

Chia sẻ về tổ ấm hiện tại, Ngọc Nga cho biết chồng Tây tập trung kinh doanh, còn cô chỉ hỗ trợ và vun vén gia đình. Nữ diễn viên hài hước cho biết vì tính chất công việc đó nên đôi lúc cô phải đảm nhận nhiệm vụ khó nhằn là “mẹ ác ma...”. “Tôi là người nghiêm khắc dạy các con, để chồng toàn tâm toàn ý cho kinh doanh. Về đến nhà, anh luôn là người mang lại niềm vui cho gia đình”, cô bật mí.

Ngọc Nga và chồng Tây luôn bàn bạc cùng nhau để đưa ra những quyết định cho gia đình, cho các con. Song cô chia sẻ thêm: “Tuy nhiên, ở khía cạnh nào đó, anh luôn cho tôi cảm giác mình là người được ưu tiên về những quyết định. Hai vợ chồng luôn chia sẻ và nhường nhịn, tin tưởng nhau. Và anh cũng cho tôi cảm giác an toàn, được tôn trọng trong đời sống hôn nhân”.

Diễn viên Cô dâu hào môn nói từ khi làm vợ, làm mẹ, cô thay đổi theo hướng tích cực. Trước đó, khi còn độc thân, Ngọc Nga tự nhận mình là người háo thắng, muốn phải trở thành tâm điểm trong mọi vấn đề. “Từ khi sống với anh, anh làm cho tôi nhận ra được rất nhiều điều, mình không nhất thiết phải là tâm điểm, thay vào đó, mình phải biết cân bằng mọi thứ xung quanh và thấy được rằng mình đang hạnh phúc. Và tôi biết ơn về điều đó. Tôi nghĩ đây cũng là một trong những điều anh làm cho tôi yêu anh hơn”, cô bộc bạch.