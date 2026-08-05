Cuộc sống hiện tại của Mai Phương Thúy

Mới đây, thông tin về Hoa hậu Mai Phương Thúy gây bàn tán trên mạng xã hội. Theo ghi nhận từ Google Trends, từ khóa liên quan đến nàng hậu này đang được tìm kiếm tăng vọt, cho thấy sự quan tâm của cư dân mạng đối với chân dài 8X giữa lúc đang gây xôn xao. Truy cập vào trang cá nhân, chúng tôi ghi nhận hiện tại Mai Phương Thúy đã tắt chế độ bình luận đối với những bài viết cô đăng tải.

Cùng thời điểm này, nhiều cư dân mạng dành sự quan tâm đến cuộc sống của Hoa hậu Việt Nam 2006. Có thể thấy sau khi đăng quang, Mai Phương Thúy tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, từ trình diễn thời trang đến đóng phim. Tuy nhiên thời gian sau này, cô không còn hoạt động sôi nổi trong showbiz mà tập trung kinh doanh. Dù vậy, cư dân mạng vẫn nhắc đến chân dài 8X bởi những tò mò về chuyện tình cảm, khối tài sản hay ngoại hình hiện tại.

Cuộc sống của Mai Phương Thúy

Dù không còn hoạt động showbiz sôi nổi nhưng câu chuyện về ngoại hình, tình hình sức khỏe của Mai Phương Thúy được nhiều người bàn tán. Từng có thời điểm, nàng hậu tăng cân mất kiểm soát, song sau đó tích cực tập luyện để cải thiện ngoại hình, thực hiện những bộ ảnh theo phong cách nóng bỏng.

Nhan sắc của Hoa hậu Mai Phương Thúy Ảnh: H.N

Hồi năm 2020, khoảnh khắc chân dài 8X để mặt mộc livestream trò chuyện cùng mọi người cũng được quan tâm. Khi đó, nàng hậu từng chia sẻ rằng: “Mặt mộc tôi cũng không đẹp đẽ gì nhưng tôi mới đi làm chân mày. Tôi không còn là mỹ nhân không chân mày nữa rồi. Nên tôi rất tự tin vào mặt mộc".

Về chuyện tình cảm, Mai Phương Thúy khá kín tiếng. Song chính điều đó khiến người đẹp 8X vướng phải những tin đồn trên mạng xã hội. Có thời điểm, clip Hoa hậu Việt Nam 2006 thoải mái đùa giỡn, cử chỉ thân mật với một bé gái gây xôn xao, khiến nhiều người cho rằng cô đã có con. Tuy nhiên, người đẹp lên tiếng phủ nhận thông tin này, đồng thời mong muốn mọi người không đồn đoán những thông tin sai lệch về mình.

Hay khi nói về chuyện lập gia đình, Mai Phương Thúy từng bày tỏ: “Nếu bảo tôi kết hôn, làm vợ, làm mẹ thì cực kỳ tuyệt vời. Nhưng để tôi độc thân thì cũng tuyệt vời không kém. Đối với tôi, hai cuộc sống đó đều đạt điểm 10”.

Hiện tại, Mai Phương Thúy thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện giải trí hay tham gia một chương trình truyền hình và chủ yếu tập trung cho kinh doanh. Trước hoài nghi cho rằng “không có danh xưng hoa hậu thì giờ không biết cuộc đời có thành công và giàu có như hiện tại hay không”, người đẹp không ngại lên tiếng đáp trả. Cô từng viết rằng: “Ít ra nếu mình không có danh hiệu thì bạn không dùng nó để nghi ngờ và phủ nhận mình được, lúc đấy bạn phải dùng chuyên môn mới được phép phán xét mình bạn nhé”.