'Gia tài' đặc biệt của MC Kim Huyền Sâm sau 2 thập kỷ vào showbiz

Nhan sắc rạng rỡ của MC Kim Huyền Sâm Ảnh: NVCC

Xuất hiện trong một chương trình, Kim Huyền Sâm gây chú ý khi diện thiết kế áo dài xanh, tôn nhan sắc rạng rỡ. Dù có thể "cân" nhiều phong cách thời trang khác nhau nhưng có thể thấy, nữ MC luôn ưu tiên diện trang phục truyền thống, toát lên nét dịu dàng của phụ nữ Việt. "Tôi thường chọn một bộ áo dài mới cho mỗi chương trình quan trọng để tạo dấu ấn riêng. Vì thế, hầu hết các thiết kế chỉ mặc một lần và không lặp lại", Kim Huyền Sâm chia sẻ.

Tình yêu áo dài của Kim Huyền Sâm

Trong hành trình hoạt động nghệ thuật, Kim Huyền Sâm đã mang áo dài đến 26 quốc gia thông qua các chương trình giao lưu văn hóa. Dù từng thử sức với nhiều phong cách thời trang khác nhau, cô vẫn luôn ưu tiên tà áo truyền thống trong những dịp đặc biệt.

“Với tôi, áo dài không chỉ là trang phục mà còn là hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, thanh lịch nhưng vẫn có nét riêng. Mỗi lần mặc áo dài, tôi luôn cảm thấy mình đang mang theo một phần văn hóa của dân tộc”, nữ MC bày tỏ.

Kim Huyền Sâm luôn ưu tiên diện áo dài mỗi khi xuất hiện trước công chúng Ảnh: NVCC

Tình yêu dành cho áo dài đến với cô từ rất sớm, bắt đầu từ những ký ức tuổi thơ về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong tà áo truyền thống. Khi bước vào con đường nghệ thuật, tình cảm ấy càng được nuôi dưỡng qua những chuyến lưu diễn và các chương trình quảng bá văn hóa.

“Mỗi lần khoác lên mình áo dài, tôi không chỉ thấy mình chỉn chu hơn mà còn cảm nhận rõ trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa. Có lẽ vì vậy mà theo thời gian, tình cảm dành cho áo dài trong tôi ngày càng lớn hơn”, cô nói.

Trong hàng trăm lần mặc áo dài biểu diễn, Kim Huyền Sâm vẫn nhớ như in những khoảnh khắc khiến bản thân tự hào nhất. Vào năm 2026, khi biểu diễn tại Trung Quốc, cô thể hiện ca khúc Việt Nam quê hương tôi. Chương trình do Trương Nghệ Mưu làm tổng đạo diễn. Điều khiến cô xúc động là lời khen của vị đạo diễn nổi tiếng này dành cho đoàn nghệ thuật Việt Nam. “Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận rất rõ rằng áo dài không chỉ tôn vinh người mặc mà còn góp phần tạo nên dấu ấn của cả một quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế”, cô nhớ lại.

Với Kim Huyền Sâm, diện áo dài cũng là cách quảng bá văn hóa Việt đến mọi người Ảnh: NVCC

Theo Kim Huyền Sâm, áo dài Việt vẫn luôn có sức sống bền bỉ bởi đây là trang phục vừa mang giá trị văn hóa, vừa có khả năng thích nghi với từng giai đoạn phát triển của xã hội. Nữ MC nói cô trân trọng những nhà thiết kế biết kết hợp tinh thần truyền thống với hơi thở hiện đại để áo dài không chỉ xuất hiện trong các dịp lễ tết hay sự kiện trọng đại mà còn có thể đồng hành trong đời sống thường ngày.

"Khi người trẻ cảm thấy áo dài gần gũi, tiện dụng và thể hiện được cá tính của mình, các bạn sẽ tự hào mặc áo dài chứ không phải vì đó là một sự bắt buộc”, cô nêu quan điểm. Nữ MC tin rằng với bạn bè quốc tế, áo dài vẫn là một trong những “đại sứ văn hóa” đẹp nhất của Việt Nam. Vì thế, mỗi lần khoác lên mình một thiết kế mới, cô luôn xem đó không chỉ là sự chuẩn bị cho một buổi biểu diễn mà còn là cơ hội giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.

Có lẽ vì vậy mà dù sở hữu hàng trăm tà áo dài và gần như chỉ mặc mỗi thiết kế đúng một lần, Kim Huyền Sâm chưa bao giờ xem đó là sự lãng phí. Với cô, mỗi tà áo là một kỷ niệm không thể lặp lại, ghi dấu một sân khấu, một chuyến đi và một hành trình mang văn hóa Việt Nam đến với thế giới.