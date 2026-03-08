Cuộc sống Hoa hậu Sinh viên Việt Nam sau 4 tháng đăng quang

Người đẹp quê Thanh Hóa sở hữu chiều cao 1,7 m cùng nhan sắc cuốn hút ẢNH: NVCC

Sở hữu chiều cao 1,7 m cùng nhan sắc trong trẻo, Hoàng Ngọc Như để lại dấu ấn trong khán giả sau khi giành vương miện tại cuộc thi sắc đẹp dành cho sinh viên quy mô lớn. Người đẹp cho biết mình quê Thanh Hóa, nhưng sinh ra và lớn lên tại TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán tại Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, cô quyết định thử sức với một cuộc thi nhan sắc, lựa chọn mà chính cô cũng không ngờ sẽ mang đến bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

"Lúc đăng ký dự thi, tôi chỉ nghĩ mình thử sức để có thêm trải nghiệm. Việc giành vương miện là điều bất ngờ và cũng là áp lực lớn để bản thân phải nỗ lực nhiều hơn", Hoàng Ngọc Như chia sẻ.

Bước ngoặt sau đăng quang của Hoàng Ngọc Như

Hoàng Ngọc Như tạo dáng cùng vương miện ẢNH: NVCC

Sau khi trở thành tân hoa hậu, Hoàng Ngọc Như quyết định ra Hà Nội sinh sống và làm việc để thuận tiện cho các hoạt động của công ty chủ quản. Đây cũng là lần đầu tiên cô rời xa gia đình trong thời gian dài. Từ một cô sinh viên quen với cuộc sống gia đình, người đẹp phải học cách tự lập hoàn toàn. Cô tự sắp xếp thời gian sinh hoạt, tự đi chợ, nấu ăn và quản lý chi tiêu cá nhân. "Lần đầu sống xa nhà nên ban đầu tôi khá bỡ ngỡ. Nhưng dần dần mình quen với nhịp sống mới và cảm thấy trưởng thành hơn rất nhiều", cô nói.

Sự thay đổi không chỉ đến từ môi trường sống mà còn từ trách nhiệm của một hoa hậu. Người đẹp sinh năm 2003 cho biết thời gian qua cô tham gia nhiều hoạt động, từ sự kiện, quảng cáo đến các chương trình cộng đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng hỗ trợ cô tìm kiếm cơ hội làm việc để tích lũy kinh nghiệm.

Một trong những thay đổi thú vị mà Hoàng Ngọc Như tiết lộ là việc cô tăng 4 kg sau khi ra Hà Nội sinh sống. Theo người đẹp, nguyên nhân khá đơn giản: cô "hợp khẩu vị" với ẩm thực miền Bắc. "Tôi rất thích các món ăn Hà Nội nên ăn uống ngon miệng hơn. Vì vậy cân nặng tăng lên một chút", nàng hậu chia sẻ.

Nàng hậu sinh năm 2003 tăng 4 kg sau khi ra Hà Nội sinh sống, hiện ở mức 50 kg ẢNH: NVCC

Dù vậy, cô vẫn duy trì chế độ ăn uống khoa học và tập luyện thể thao thường xuyên để giữ vóc dáng cân đối. Hoàng Ngọc Như cho biết việc chăm sóc sức khỏe và ngoại hình là điều quan trọng đối với một hoa hậu, đặc biệt khi phải xuất hiện trước công chúng trong nhiều sự kiện. Trong bộ ảnh mới được thực hiện sau đăng quang, người đẹp xuất hiện với thần thái rạng rỡ khi tạo dáng cùng chiếc vương miện đặc biệt được đính gỗ Kỳ Nam quý hiếm. Thiết kế sang trọng góp phần tôn lên vẻ đẹp thanh khiết, dịu dàng của nàng hậu.

Một kỷ niệm đáng nhớ khác đối với Hoàng Ngọc Như là mùa đông đầu tiên tại Hà Nội. Sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, nơi có khí hậu nắng ấm quanh năm, cô không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu cảm nhận cái lạnh đặc trưng của miền Bắc.

"Thời tiết ở Hà Nội lạnh hơn tôi tưởng rất nhiều, nhưng cũng rất thú vị. Mùa đông cho mình cơ hội mặc những bộ đồ mà trước đây ở TP.HCM hiếm khi có dịp mặc", cô nói. Dù thừa nhận nhịp sống Hà Nội có phần trầm lắng hơn TP.HCM, Hoàng Ngọc Như cho rằng mỗi nơi đều có nét đẹp riêng. "Mình sống ở đâu thì dần quen ở đó", cô chia sẻ.

Hoa hậu Hoàng Ngọc Như bày tỏ tự hào là người con gốc Thanh Hóa ẢNH: NVCC

Sau khi đăng quang, dịp Tết Nguyên đán vừa qua là lần đầu tiên Hoàng Ngọc Như có cơ hội trở về thăm quê nội ở Thanh Hóa. Chuyến trở về này mang nhiều ý nghĩa đối với nàng hậu. "Từ lúc đăng quang đến tết tôi mới có thời gian về quê. Họ hàng, người thân rất vui và tự hào khi thấy tôi đạt được thành tích này", cô cho biết. Với Hoàng Ngọc Như, sự ủng hộ của gia đình là nguồn động lực lớn để cô tiếp tục cố gắng trong hành trình sắp tới.

Bên cạnh các hoạt động của một hoa hậu, Hoàng Ngọc Như vẫn chú trọng việc học tập và phát triển bản thân. Cô đang tích cực trau dồi tiếng Anh cũng như đọc thêm sách để mở rộng kiến thức. Người đẹp cũng tiết lộ đang cùng một số người quen tìm hiểu và đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ - văn hóa. Theo cô, đây là bước chuẩn bị cho những định hướng lâu dài sau này.

"Khi đã quen với môi trường ở Hà Nội, tôi muốn phát triển thêm các dự án kinh doanh. Tôi nghĩ việc học hỏi nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ giúp mình trưởng thành hơn", cô chia sẻ. Về việc thử sức ở các đấu trường sắc đẹp lớn trong tương lai, người đẹp xứ Thanh cho biết hiện tại cô vẫn tập trung hoàn thành tốt nhiệm kỳ Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025. Tuy nhiên, nếu có cơ hội trong tương lai, cô sẵn sàng thử sức ở những cuộc thi quy mô lớn hơn. "Hiện tại tôi vẫn đang rèn luyện bản thân mỗi ngày. Nếu có cơ hội, tôi mong muốn được chinh phục những đấu trường lớn hơn để mang lại niềm tự hào cho quê hương", Hoàng Ngọc Như bày tỏ.