Cuộc sống mới nơi tái định cư - Niềm vui mới bên bờ kênh Đôi, Kỳ 2

Là một trong những hộ dân sớm bàn giao mặt bằng và chuyển về nơi ở mới từ tháng 11.2025, gia đình bà Nguyễn Kim Liên đến nay đã dần ổn định cuộc sống tại khu tái định cư.

Trước đây, gia đình bà sinh sống trong căn nhà rộng khoảng 80 mét vuông, gắn bó từ năm 1968. Khi dự án “Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ bắc kênh Đôi” triển khai, bà lựa chọn phương án tái định cư. Hiện nay, gia đình đang sinh sống tại dự án nhà ở xã hội số 2225 đường Phạm Thế Hiển, với diện tích căn hộ tương đương nơi ở cũ, bảo đảm điều kiện sinh hoạt ổn định, lâu dài.

Niềm vui mới bên bờ kênh Đôi là tuyến video phóng sự phản ánh hành trình cải tạo, chỉnh trang bờ bắc kênh Đôi (TP.HCM) từ góc nhìn người trong cuộc. Qua những câu chuyện di dời, tái định cư và thích nghi với không gian sống mới, mỗi kỳ tô đậm sự đồng thuận giữa người dân và chính quyền thành phố, cùng kỳ vọng về một dòng kênh xanh – sạch – văn minh trong tương lai

Tái định cư kịp thời giúp người dân sớm ổn định cuộc sống

Cùng chung sự đồng tình đó, ông Lưu Văn Nghị (trước đây sinh sống tại đường Nguyễn Duy, phường Chánh Hưng, quận 8 cũ), cho biết ông đang sinh sống tại dự án nhà ở xã hội số 2225 đường Phạm Thế Hiển. Ông Nghị đã gắn bó với khu vực bờ bắc kênh Đôi từ khoảng năm 1990 đến năm 2025.

Dù trước đây quen sinh hoạt trong nhà riêng, nhưng theo ông, cuộc sống tại chung cư mang lại sự an tâm, thuận tiện, phù hợp với điều kiện sinh hoạt hiện tại. Ông Nghị cũng cho biết, trong quá trình bồi thường, chính quyền địa phương đã hỗ trợ và bố trí tái định cư được thực hiện kịp thời, thủ tục nhanh chóng, giúp người dân sớm ổn định nơi ở.

Bố trí tái định cư hợp lý, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân

Điểm đáng chú ý là phần lớn các hộ tái định cư được bố trí trong bán kính không xa nơi ở cũ, giúp người dân giữ được mạng lưới sinh hoạt quen thuộc: từ công việc, trường học của con cái cho đến các mối quan hệ cộng đồng. Điều này giúp quá trình “an cư” diễn ra nhẹ nhàng hơn, không tạo ra cú sốc thay đổi quá lớn về không gian sống và sinh kế.

Bên cạnh sự đồng thuận của người dân, công tác triển khai dự án tại địa phương cũng nhận được những đánh giá tích cực. Chính quyền và các phường liên quan đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương chung.

Theo Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng Quận 8 (Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM), riêng tại phường Phú Định và phường Chánh Hưng, dự án ảnh hưởng đến khoảng 1.600 trường hợp. Đến giữa tháng 1.2026, phần lớn các trường hợp đã bàn giao mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ dự án. Về tái định cư, nhiều hộ dân đã đăng ký nhu cầu và đang dần được bố trí về các khu nhà ở tái định cư phù hợp.

Từ thực tế cuộc sống mới của các hộ dân như bà Liên, ông Nghị có thể thấy, việc di dời, tái định cư không chỉ phục vụ chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường kênh rạch mà còn giúp người dân ổn định cuộc sống, an tâm sinh hoạt.

Khi người dân đã dần an cư, câu chuyện không dừng lại ở việc có nhà mới, mà mở rộng thành câu chuyện thành phố làm thế nào để những dự án từng chậm trễ có thể bứt tốc. Video tiếp theo trong loạt phóng sự “Niềm vui mới bên bờ kênh Đôi” sẽ mang đến cái nhìn toàn cảnh những bài học từ dự án đã triển khai thành công trong dòng chảy chỉnh trang đô thị của TP.HCM.