Cuộc sống NSND Công Lý sau 5 năm gặp biến cố

Trên trang cá nhân, Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý vừa có bài viết dài nhân dịp người bạn đời bước sang tuổi mới. Cô mở đầu bằng dòng chia sẻ: “Vậy là chúng mình đã đồng hành cùng nhau tròn một thập kỷ. Mười năm bên nhau, có những năm tháng bình yên, nhưng cũng có 5 năm mà cuộc sống của cả hai rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, kể từ ngày anh đổ bệnh”.

NSND Công Lý thay đổi ra sao sau biến cố?

Theo Ngọc Hà, từ khi gặp biến cố về sức khỏe, tâm lý của NSND Công Lý thay đổi nhiều. Cô nhớ lại thời điểm cách đây 5 năm, khi chồng đổ bệnh, bản thân không tránh khỏi hoảng loạn, chỉ biết khóc và gọi cho đấng sinh thành. “Rồi đến khi anh tỉnh lại, có những biểu hiện của anh khiến em chết lặng. Em đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần: Là anh Lý đây sao? Là anh thật đấy à? Và em vẫn tin anh sẽ trở lại. Niềm tin đó của em đã vượt qua mọi nghịch cảnh”, cô bộc bạch.

NSND Công Lý bên cạnh vợ là Ngọc Hà Ảnh: NVCC

Trong hành trình 5 năm đồng hành, Ngọc Hà chia sẻ có những lúc NSND Công Lý quên đi nhiều thứ, nhưng nam nghệ sĩ vẫn nhớ về người bạn đời, về gia đình và Nhà hát Kịch Hà Nội. Qua thời gian, trí nhớ của diễn viên Những cô gái trong thành phố dần phục hồi. Ngọc Hà kể thêm: “Đến tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ, còn 'ghim' rất nhiều chuyện từ ngày xưa, có những chuyện em tưởng anh đã quên từ lâu rồi cơ đấy”.

Ngọc Hà chia sẻ thêm dù trí nhớ dần trở lại, nhưng đôi chân và khả năng vận động của NSND Công Lý không thể như trước. Tuy nhiên, nhờ tình yêu thương của gia đình, đồng nghiệp và khán giả, nam diễn viên có thêm sức mạnh để bước ra ngoài, trở lại với cuộc sống theo một cách riêng.

Với Ngọc Hà, NSND Công Lý là người sống trọn vẹn với nghề, luôn khát khao được cống hiến và mong muốn làm nghề đến tận cuối đời. Tuy nhiên, vì biến cố sức khỏe, hành trình làm nghề của anh đành phải dừng lại sau gần 30 năm.

“Với một người yêu sân khấu, yêu những vai diễn như anh, có lẽ đó là điều không dễ dàng để chấp nhận. Em biết anh rất buồn, dù anh chưa một lần chia sẻ, bởi em lại là người khóc nhiều hơn anh. Và anh đã mạnh mẽ và cố gắng để em không lo lắng. Thậm chí, anh còn động viên ngược lại em”, vợ NSND Công Lý trải lòng.

Trong 5 năm, NSND Công Lý tập trung hồi phục sức khỏe, nhưng thỉnh thoảng vẫn tham gia một số dự án phim ảnh Ảnh: Cắt từ phim Cha tôi người ở lại phát sóng trên VTV



Người bạn đời bật mí thêm dù không còn đứng trên sân khấu, nhưng khán giả vẫn chưa từng quên NSND Công Lý. Những vai diễn để đời, những nhân vật nam nghệ sĩ từng hóa thân và những dấu ấn anh để lại vẫn luôn được mọi người nhớ đến, yêu thương. Ngọc Hà bộc bạch: “Có lẽ, đó cũng là một phần hạnh phúc của người nghệ sĩ: Khi không còn làm nghề, vẫn có rất nhiều người thương nhớ mình”.

Sau nhiều năm tháng cống hiến, giờ là lúc NSND Công Lý học cách nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và tận hưởng những điều bình dị của cuộc sống. Nhân dịp nam diễn viên Những cô gái trong thành phố bước sang tuổi mới, người bạn đời mong anh khỏe mạnh, bình an… Bởi Ngọc Hà tin dù đôi lúc vẫn có tranh luận nhưng sau tất cả là sự bao dung, tình yêu thương chân thành.

“Em chẳng mong cầu điều gì lớn lao, chỉ mong anh luôn khỏe, gia đình mình luôn bình yên. Đường phía trước có thể không giống như những gì chúng ta từng mong đợi, nhưng chỉ cần còn có thể đồng hành bên nhau, cùng nhau đón thêm những sinh nhật bình an, thì đã là điều đáng quý lắm rồi”, Ngọc Hà trải lòng.