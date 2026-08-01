Ca sĩ Nathan Lee ra sao sau loạt biến cố?

Dịp sinh nhật, ca sĩ Nathan Lee có buổi gặp gỡ ấm cúng cùng những người bạn thân đã đồng hành với anh hơn hai thập niên. Sau quãng thời gian sống kín tiếng vì loạt biến cố trong cuộc sống, nam ca sĩ xuất hiện với tinh thần thoải mái, vui vẻ. Anh dành nhiều thời gian ôn lại những kỷ niệm cũ. Với Nathan Lee, đây không chỉ là một buổi sinh nhật đơn thuần mà còn là dịp hiếm hoi để ngồi lại bên nhau sau nhiều năm mỗi người một nhịp sống.

Nathan Lee hạnh phúc khi đón tuổi mới cùng bạn bè Ảnh: NVCC

Buổi gặp gỡ có sự góp mặt của ca sĩ Mỹ Lệ, Đức Tuấn, Minh Tú (Tam ca Áo Trắng), Hoa hậu Thể thao Hồng Hà, MC Phương Mai, Đoan Trang... Theo nam ca sĩ, đây đều là những người bạn đã gắn bó với anh từ những ngày đầu trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, dù mỗi người đều có công việc và cuộc sống riêng, họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết suốt 20 năm qua.

Nathan Lee chia sẻ có những giai đoạn cả nhóm nhiều năm không gặp gỡ vì ai cũng bận rộn với công việc và gia đình. Tuy nhiên, họ vẫn luôn âm thầm dõi theo, sẵn sàng động viên nhau. "Có những giai đoạn vài năm không gặp, nhưng mọi người vẫn luôn dõi theo nhau. Khi ai gặp khó khăn thì động viên, chia sẻ, khi thành công lại vui cùng nhau. Điều quý nhất là sau hơn 20 năm, mọi người vẫn có thể ngồi lại với nhau như chưa từng có khoảng cách", nam ca sĩ nói.

Nathan Lee giữ tình bạn thân thiết với Mỹ Lệ, Đoan Trang và các thành viên của Tam ca Áo Trắng Ảnh: NVCC

Cuộc sống hiện tại của Nathan Lee

Trong buổi gặp gỡ, bạn bè cũng dành sự quan tâm cho cuộc sống hiện tại của Nathan Lee. Thấy nam ca sĩ vẫn độc thân ở tuổi ngoài 40, mọi người trêu đùa và giục anh sớm lập gia đình. Về phần mình, nam ca sĩ chỉ cười rồi đáp ngắn gọn: "Để em xem xét". Bên cạnh đó, mọi người còn quan tâm đến chuyện Nathan Lee rao bán biệt thự gia đình tại Vũng Tàu. Anh cho biết gia đình sẵn sàng chuyển nhượng nếu tìm được chủ nhân phù hợp.

Đây cũng là lần Nathan Lee xuất hiện cởi mở hơn sau quãng thời gian dài sống lặng vì liên tiếp trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống, đặc biệt là sự ra đi đột ngột của đấng sinh thành vào đầu năm 2025. Sau mất mát lớn ấy, anh rời Hà Nội vào Vũng Tàu để sống cùng mẹ và dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Ngoài việc hỗ trợ gia đình quản lý các bất động sản, nam ca sĩ gần như thu hẹp toàn bộ hoạt động nghệ thuật để tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Nathan Lee sống kín tiếng, dành thời gian cho gia đình Ảnh: NVCC

Nam ca sĩ cho biết khoảng thời gian vừa qua, anh lựa chọn một lối sống chậm rãi và bình yên hơn. Thay vì liên tục xuất hiện trên sân khấu hay tham gia các hoạt động giải trí, Nathan Lee dành thời gian đọc sách, thiền định, tập luyện sức khỏe, chăm sóc mẹ và tận hưởng những điều giản dị trong cuộc sống. Thỉnh thoảng, anh lên mạng xã hội giao lưu cùng người hâm mộ.

Một niềm vui khác của Nathan Lee trong cuộc sống hiện tại là nấu ăn. Anh đặc biệt yêu thích các món truyền thống của Hà Nội và tự tin có thể chế biến khá thành thạo những món như phở, bún chả, nem, bún thang. Với nam ca sĩ, việc vào bếp không chỉ là sở thích mà còn là cách giúp anh thư giãn, chăm sóc bản thân và những người thân yêu sau nhiều năm sống trong áp lực của công việc và dư luận.

Trước đó, Nathan Lee cũng từng trải qua nhiều biến cố khác trong cuộc sống. Có thời điểm, anh chia sẻ mình bị lừa trong quá trình đầu tư, thiệt hại hàng tỉ đồng. Những cú sốc liên tiếp khiến nam ca sĩ quyết định sống kín tiếng hơn. Dù ít xuất hiện trước công chúng, Nathan Lee khẳng định tình yêu dành cho âm nhạc chưa bao giờ thay đổi.