Cuộc sống tuổi 45 của rapper Đinh Tiến Đạt

Đinh Tiến Đạt chia sẻ trước đây, anh quyết định dừng hẳn, không nghĩ sẽ quay trở lại với nghệ thuật. Thay vào đó, nam rapper muốn tập trung phát triển công việc kinh doanh. Anh cho rằng chính “tín hiệu vũ trụ” và sự động viên của vợ đã khiến bản thân quyết định tái xuất showbiz bằng việc tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai.

Đinh Tiến Đạt tiết lộ anh được vợ ủng hộ khi quyết định trở lại với các hoạt động nghệ thuật Ảnh: NVCC

“Khi nhận được lời mời tôi từ chối luôn. Khi đó, tôi cảm thấy mình không còn phù hợp nữa vì đã dừng hoạt động nghệ thuật quá lâu. Để từ chối, tôi bắt buộc phải tìm hiểu về chương trình. Khi đó tôi cảm thấy đây là một show thú vị”, anh chia sẻ. Sau khi cân nhắc, Tiến Đạt quyết định chia sẻ với vợ và được cô động viên tranh tài. Với nam rapper, đây là dịp để bản thân trải nghiệm vì “cũng đâu mất mát gì đâu”.

Góp mặt trong chương trình, Đinh Tiến Đạt đặt mục tiêu thay đổi bản thân. Lần này, anh chủ động mở lòng, kết nối với mọi người. Đây là thử thách đầu tiên mà nam rapper phải vượt qua. Đinh Tiến Đạt chia sẻ anh đến với Anh trai vượt ngàn chông gai với tâm thế vui chơi, học hỏi. Song khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với anh là việc được biểu diễn trên sân khấu, biểu diễn trước hàng chục ngàn khán giả. Anh bộc bạch: “Tôi thấy đây là khoảnh khắc mình nên tận hưởng”.

Đinh Tiến Đạt cho biết khi trở lại với nghệ thuật, anh không tránh khỏi những lo lắng vì khả năng ứng biến không bằng các bạn trẻ. Trong hành trình đó, anh thừa nhận cũng phải tự tạo áp lực để bản thân nỗ lực vượt qua.

“Chẳng hạn như tôi phải cố gắng học một vài nhạc cụ nào đó để tạo thói quen làm việc hay nghe nhạc của các bạn trẻ nhiều hơn”, rapper 8X cho hay. Với Đinh Tiến Đạt, việc học thêm những cái mới giúp anh cảm thấy hứng thú hơn, tìm niềm vui trong hành trình làm nghề.

Đinh Tiến Đạt không ngại học hỏi để hoàn thiện bản thân trong nghệ thuật Ảnh: NVCC

Đinh Tiến Đạt tiết lộ về hôn nhân

Chia sẻ về lý do từng rút khỏi showbiz, Đinh Tiến Đạt chia sẻ có thời điểm, anh muốn thử thể loại mới nhưng mọi người lại cảm thấy không phù hợp. Quãng thời gian đó, anh chọn dừng lại để nghỉ ngơi và xem xét lại. Một trong những cột mốc khó quên đối với rapper 8X là khi lập gia đình. Thời gian đầu, anh chưa quen với mọi thứ. Nhưng khi có con, Đinh Tiến Đạt học cách dạy các bé. Anh chia sẻ: "Vợ tôi hay nói rằng 'nhìn con sửa mình', tôi thấy đúng. Các con giúp tôi thay đổi rất nhiều".

Về cuộc sống hiện tại, rapper cho biết âm nhạc giúp anh cân bằng ở nhiều vai trò. Khi quay lại với nghệ thuật, rapper 8X có thêm quãng thời gian không phải suy nghĩ nhiều đến con số. Chính điều đó giúp anh bớt căng thẳng, bớt cau có hơn. Đinh Tiến Đạt nói: "Khi có âm nhạc, tôi thấy dễ chịu hơn. Vợ cũng ủng hộ điều này. Cô ấy nói tôi cứ tập trung cho âm nhạc, còn vợ sẽ tập trung cho kinh doanh".

Sau khi trở lại với nghệ thuật, Đinh Tiến Đạt học hỏi được nhiều điều, có được sự mềm mại hơn. Theo anh, với bất kỳ công việc nào, nếu trau dồi thêm những kỹ năng sẽ giúp bản thân cảm thấy hạnh phúc. "Bên cạnh những bài rap mình thực hiện, tôi cũng cố gắng làm những dự án gần gũi với người nghe hơn. Chẳng hạn với những khán giả thích dòng nhạc êm ái, tôi cũng đang nỗ lực", anh nói.