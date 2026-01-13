Cuộc sống tuổi 62 của 'Cô gái xấu xí' Ngọc Hiệp

NSƯT Ngọc Hiệp gây chú ý khi đảm nhận vai bà hội đồng trong Ai thương ai mến. Vốn là người khó tính trong chuyện lựa chọn vai diễn, điều khiến cô quyết định tham gia dự án này một phần đến từ Thu Trang. Theo sao phim Cô gái xấu xí, đạo diễn không có mới hay cũ. Thay vào đó, cô chủ yếu nhìn vào tác phẩm của họ.

“Ít nhất là Thu Trang cũng có một tác phẩm để tôi biết cô ấy làm đạo diễn thế nào. Tiếp theo, xuất thân của Trang là một diễn viên nên việc trao đổi cũng có lợi thế hơn rất nhiều. Có một ưu điểm ở Trang là không bao giờ áp đặt, mà chỉ khơi gợi để các diễn viên sáng tạo và thể hiện một cách tự nhiên hơn”, Ngọc Hiệp nói.

NSƯT Ngọc Hiệp vào vai bà hội đồng trong Ai thương ai mến Ảnh: ĐPCC

Theo NSƯT Ngọc Hiệp, lần đầu đọc kịch bản Ai thương ai mến, cô nhận ra phim không có nhân vật xấu. Ngay cả vai diễn bà hội đồng mà nữ nghệ sĩ đảm nhận nhìn có vẻ ác nhưng cách thể hiện lại toát lên hình ảnh một người mẹ luôn thương yêu, lo lắng cho con. Để nhập vai, NSƯT Ngọc Hiệp dành thời gian xem một số phim, tuồng cải lương xưa. “Nhưng tôi nhận ra nếu mình làm giống họ, đó không phải là nhân vật của mình nữa. Do đó, tôi chỉ học cách nói chuyện, ăn trầu… và tạo cho nhân vật một tính cách riêng”, cô bày tỏ.

Huyền Diệu của Cô gái xấu xí thừa nhận mỗi khi nhận lời tham gia một tác phẩm, cô cân nhắc nhiều yếu tố. Trong đó, tiêu chí đầu tiên của nữ diễn viên là kịch bản. Kể cả đó là vai nhỏ, ít xuất hiện nhưng để đi đến quyết định tham gia, cô vẫn muốn đọc hết cả câu chuyện. Bởi NSƯT Ngọc Hiệp quan niệm: “Nếu chỉ đưa vài trang giấy, tôi đâu biết phần đầu và phần cuối thế nào. Như vậy thì khó có thể sáng tạo và tôi sẽ không nhận lời”.

Nữ nghệ sĩ cho biết bà đã dành thời gian nghiên cứu để vai diễn khác với những bà hội đồng trên màn ảnh trước đây Ảnh: ĐPCC

NSƯT Ngọc Hiệp chia sẻ bản thân chưa bao giờ nhận 2 dự án phim cùng lúc. Cô nói thêm đây là cách giúp mình không bị lăn tăn, mất tập trung cho vai diễn. Nữ nghệ sĩ bày tỏ: “Nghề tôi là diễn viên nên nếu có phim phù hợp thì tôi đóng và rèn luyện thêm. Chỉ sợ thời gian mình dừng quá lâu, tay nghề không còn “bén” nữa. Nhưng tôi nghĩ mình luôn chờ đợi, nếu có cơ hội là tôi sẽ nắm bắt và sáng tạo. Tôi không bao giờ nghĩ rằng khán giả sẽ không nhớ đến mình. Thật ra sau khi đóng phim Cô gái xấu xí, có quãng thời gian tôi không đóng phim truyền hình vì sợ khán giả nhàm chán gương mặt của mình”.

Cuộc sống kín tiếng của NSƯT Ngọc Hiệp

Ở tuổi ngoài 60, NSƯT Ngọc Hiệp vẫn miệt mài với công việc diễn xuất và dành thời gian rèn luyện thể thao. Từng có thời điểm, cô gặp vấn đề sức khỏe, cân nặng chỉ ở mức 39 kg. Tuy nhiên, nhờ đi đóng phim, tập thể dục mà Ngọc Hiệp cải thiện đáng kể, tăng được 4 - 5 kg. “Bệnh suyễn của tôi vốn dĩ rất nặng, hầu như cứ 3 giờ sáng là tôi dậy thở, chứ không ngủ được. Tôi phải làm điều gì đó để căn bệnh bớt đi. Tôi không uống thuốc mà tập luyện, bấm huyệt để điều hòa”, cô nói.

NSƯT Ngọc Hiệp rèn luyện thể thao để cải thiện sức khỏe ở tuổi ngoài 60 Ảnh: T.A

Theo NSƯT Ngọc Hiệp, đây vốn là căn bệnh mãn tính nên cô không muốn người thân lo lắng. Do đó, nữ diễn viên cố gắng giữ cơ thể khỏe mạnh, truyền năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh. Cô tự hào: “Ở tuổi của tôi, mọi người nói rằng vẫn còn leo lên sợi dây để đu là siêu lắm, vì phải có cơ bụng chắc và tay khỏe”.

Một ngày không đi diễn, Ngọc Hiệp dậy khá trễ, ăn sáng, lo cho gia đình và các bé thú cưng. Sau đó cô dành thời gian đi tập, từ yoga đến múa cổ trang…. Nói về chuyện làm vợ, làm mẹ, Ngọc Hiệp tâm sự: “Hơn 14 năm tôi làm công việc sản xuất, nên cũng ít khi có thời gian cho gia đình. Suốt ngày tôi cứ ở chỗ đoàn phim, có khi chạy 4 - 5 dự án. Đúng là phải cảm ơn gia đình vì đã thấu hiểu, chứ tôi thấy mình chưa phải là người mẹ chu toàn".