Cuộc sống xa hoa của cựu Hoa hậu Thái Lan trước khi bị bắt

Panadda Wongphudee, thường được gọi là Boom Panadda, sinh năm 1976 tại Bangkok. Sau khi đăng quang Hoa hậu Thái Lan năm 2000, cô hoạt động trong lĩnh vực giải trí với vai trò diễn viên, MC và người dẫn chương trình truyền hình. Bên cạnh nghệ thuật, người đẹp còn tham gia nhiều hoạt động xã hội. Năm 2014, cô thành lập mạng lưới thiện nguyện mang tên Ongkorn Thamdee, tập trung hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo hành và những hoàn cảnh khó khăn. Đến năm 2022, tổ chức này chính thức được đăng ký thành quỹ từ thiện, do Panadda giữ vai trò chủ tịch.

Những thông tin về đời sống và tài sản của Panadda được chú ý hơn sau khi cô cùng chồng bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo công chúng, rửa tiền và biển thủ, ăn chặn tiền quyên góp từ quỹ từ thiện Ongkorn Thamdee.

Năm 2021, cô công khai mối quan hệ với Atip Anantawan, thường được gọi là Got, một vận động viên bắn súng và thể hình. Hai người kết hôn năm 2022. Chồng cô sau đó tham gia lĩnh vực bất động sản và thường xuất hiện cùng vợ trong các hoạt động đời thường.

Panadda Wongphudee đăng quang Hoa hậu Thái Lan năm 2000, sau đó hoạt động trong lĩnh vực giải trí và thiện nguyện ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM NHÂN VẬT

Khối tài sản trăm triệu baht và những món đồ hiệu trong biệt thự

Theo Thai PBS, Atip từng tặng bất động sản cho vợ vào những dịp đặc biệt. Gia đình cựu hoa hậu sở hữu nhiều bất động sản, phương tiện và tài sản có giá trị. Hình ảnh cuộc sống sung túc của hai người cũng trở thành chủ đề được truyền thông Thái Lan chú ý.

Theo Daily News, trong quá trình khám xét nhà riêng của Panadda tại Bangkok ngày 6.11, lực lượng chức năng phát hiện 32 chiếc túi xách hàng hiệu thuộc các thương hiệu Hermes, Louis Vuitton, Celine và Chanel. Tổng giá trị số túi này được ước tính khoảng 3 triệu baht (tương đương hơn 2,5 tỉ đồng).

Ngoài túi xách, danh sách tài sản được ghi nhận còn có 23 món trang sức, đồng hồ cao cấp và đồ sưu tầm, trị giá khoảng 2 triệu baht (tương đương hơn 1,6 tỉ đồng). Cảnh sát cũng thu giữ một chiếc Toyota Alphard trị giá khoảng 2,8 triệu baht, cùng nhiều tài sản khác.

Trước đó, Nation TV đưa tin cơ quan chức năng phong tỏa tài sản của Panadda và gia đình với tổng giá trị hơn 100 triệu baht. Danh sách gồm nhà ở, đất đai, khoảng 20 ô tô, súng, túi xách hàng hiệu và tiền trong các tài khoản ngân hàng.

Một tài sản khác được chú ý là dự án biệt thự hồ bơi tại Phuket có liên quan đến chồng cựu hoa hậu. Theo MGR Online, dự án ban đầu được dự kiến xây dựng làm nhà nghỉ dưỡng, sau đó phát triển thành khu phức hợp gồm 8 căn villa hồ bơi. Giá trị ước tính sau khi hoàn thiện và bán ra được một nhà thầu đề cập khoảng 180 triệu baht.

Trước đó 5.11, tòa án Thái Lan phát lệnh bắt Panadda với các cáo buộc liên quan đến lừa đảo công chúng, đưa thông tin sai lệch lên hệ thống máy tính và rửa tiền. Chồng cô cũng bị phát lệnh bắt với cáo buộc liên quan đến rửa tiền. Cả hai bị bắt giữ ngày 6.11 và phủ nhận các cáo buộc tại thời điểm cơ quan chức năng công bố thông tin.

Theo Thai PBS, cơ quan điều tra rà soát ba tài khoản liên quan đến hoạt động quyên góp của quỹ, ghi nhận tổng giao dịch hơn 815 triệu baht. Trong đó, khoảng 527 triệu baht bị nghi sử dụng không đúng mục đích. Cảnh sát đang làm rõ các khoản tiền được chuyển qua tài khoản.

Hiện nguồn gốc các tài sản và những giao dịch liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng Thái Lan tiếp tục xác minh.