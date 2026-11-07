Cựu hoa hậu Thái Lan bị bắt vì nghi ăn chặn tiền từ thiện

Theo báo Nation của Thái Lan, cảnh sát thuộc đơn vị trấn áp tội phạm kinh tế bắt giữ bà Panadda Wongphudee, còn được biết đến với biệt danh "Boom", tại nhà riêng ở khu vực Navamin, Bangkok. Trước đó, tòa án hình sự Thái Lan ngày 5.11 đã ban hành lệnh bắt giữ bà và chồng là ông Atip Anantawan, với các cáo buộc cùng thực hiện hành vi lừa đảo công chúng, âm mưu rửa tiền và vi phạm Luật tội phạm máy tính.

Cựu Hoa hậu Thái Lan Panadda "Boom" Wongphudee ôm một người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt hồi tháng 10 Ảnh: boompanadda/Instagram



Bà Panadda (50 tuổi) đăng quang Hoa hậu Thái Lan năm 2000, sau đó hoạt động trong lĩnh vực truyền hình và giải trí. Bà còn được biết đến với các hoạt động bảo vệ phụ nữ, trẻ em và hỗ trợ người gặp khó khăn thông qua mạng lưới tình nguyện Ongkorn Thamdee - được đăng ký thành quỹ từ thiện chính thức vào năm 2022.

Những nghi vấn về hoạt động tài chính của Quỹ Ongkorn Thamdee xuất hiện cuối tháng 10, tập trung vào việc sử dụng 2 tài khoản tiếp nhận quyên góp. Một tài khoản mang tên cá nhân bà Panadda được mở từ năm 2014, trước khi quỹ chính thức thành lập, trong khi tài khoản còn lại đứng tên tổ chức. Đại diện pháp lý của quỹ cho biết cả 2 tài khoản được sử dụng với sự chấp thuận của hội đồng quản trị.

Cơ quan điều tra cũng xem xét các khoản chuyển tiền hơn 45 triệu baht (33,4 tỉ đồng) cho một nhà thầu xây dựng biệt thự có hồ bơi tại Phuket (Thái Lan). Một số thông tin cáo buộc nhà thầu sau đó chuyển tiền cho chồng bà Panadda, song mục đích và tính chất các giao dịch vẫn đang được làm rõ.

Về phần mình, bà Panadda từng giải thích Quỹ Ongkorn Thamdee có dự án xây dựng phục vụ hoạt động từ thiện tại tỉnh Pathum Thani, với ngân sách khoảng 50 triệu baht. Bà cũng cho rằng những giao dịch liên quan chồng cần được điều tra thêm.

Trong buổi làm việc với cơ quan điều tra ngày 3.11, bà Panadda xin lỗi các nhà hảo tâm, thừa nhận đã đặt niềm tin nhầm người trong quá trình điều hành quỹ. Cựu hoa hậu cũng tuyên bố sẵn sàng bán tài sản cá nhân để bù đắp những thiệt hại thuộc trách nhiệm của mình, đồng thời khẳng định sẽ không bỏ trốn, theo Khaosod English.

Ngày 29.10, Quỹ Ongkorn Thamdee thông báo bà Panadda tạm ngừng giữ chức chủ tịch, giao phó chủ tịch điều hành và đình chỉ tiếp nhận quyên góp qua mọi kênh trong thời gian kiểm tra tài chính.

Theo báo Nation, cảnh sát đã rà soát khoảng 15 - 17 tài khoản ngân hàng liên quan vợ chồng bà Panadda và Quỹ Ongkorn Thamdee, cùng hồ sơ tài sản từ năm 2015. Cơ quan chống rửa tiền Thái Lan được cho là đang kiểm tra hơn 1,8 triệu giao dịch và tạm thời phong tỏa một số tài sản phục vụ điều tra.

Ngày 3.11, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ra lệnh tiến hành kiểm toán trên khắp cả nước đối với tất cả các tổ chức từ thiện đã đăng ký, theo Daily Mail. Ông Anutin khẳng định: "Không cá nhân nào được phép lợi dụng những tổ chức này để bóc lột người khác vì lợi ích cá nhân thông qua sự lừa dối, gian lận hoặc các giao dịch bất chính".