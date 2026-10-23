Campuchia phong tỏa gần 1 tỉ USD tài sản liên quan Tập đoàn Prince

Ông Chhay Sinarith, quan chức cấp cao thuộc Ủy ban Chống lừa đảo công nghệ Campuchia (CCTC), cho biết các nhà điều tra đã xác định 198 công ty liên quan Tập đoàn Prince, gồm 98 công ty đăng ký tại Campuchia và 100 công ty hoạt động ở nước ngoài.

Các nhân viên an ninh áp giải ông Trần Chí, người sáng lập Tập đoàn Prince, xuống máy bay tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 8.1.2026

ẢNH: AFP

Ông Sinarith cho hay cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng do quy mô và tính chất phức tạp của mạng lưới doanh nghiệp xuyên quốc gia này. Nhà chức trách xác định ông Trần Chí, người sáng lập Tập đoàn Prince, cùng các cộng sự là những nghi phạm chính trong vụ án, theo Khmer Times ngày 23.10.

Giới chức Campuchia cho hay các nghi phạm bị cáo buộc lợi dụng những tòa nhà và cơ sở sòng bạc thuộc các công ty liên kết với Tập đoàn Prince để che giấu hoạt động lừa đảo trực tuyến. Vụ án đang được điều tra với các cáo buộc lừa đảo có tổ chức và rửa tiền nghiêm trọng.

Đến nay, tòa án Campuchia đã ban hành lệnh bắt đối với 32 nghi phạm, đồng thời đặt 4 người khác dưới sự giám sát tư pháp. Sáu người bị cáo buộc giữ vai trò cầm đầu, trong đó có ông Trần Chí, đã bị bắt giữ và chuyển đến tòa án để tiếp tục các thủ tục tố tụng.

Giới chức Campuchia cũng đang tiến hành thủ tục đề nghị Interpol phát thông báo đỏ đối với 29 nghi phạm được cho là đã trốn ra nước ngoài. Các nhà điều tra Campuchia đang phối hợp với Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), Bộ Công an Trung Quốc và các đối tác quốc tế nhằm trao đổi thông tin, thu thập chứng cứ và truy tìm những người liên quan.

Song song với việc truy bắt nghi phạm, giới chức Campuchia đẩy mạnh truy tìm và phong tỏa tài sản bị nghi có nguồn gốc bất hợp pháp. Theo ông Sinarith, tòa án đã ra lệnh phong tỏa hơn 300 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng. Tính cả các tòa nhà, sòng bạc, hàng ngàn bất động sản và nhiều tài sản khác, tổng giá trị tài sản bị phong tỏa liên quan vụ án ước tính gần 1 tỉ USD.

Tuy nhiên, việc phong tỏa hiện nhằm phục vụ điều tra, không đồng nghĩa với việc tịch thu vĩnh viễn. Giới chức đang xem xét phương án quản lý tạm thời hoặc chuyển giao tài sản cho nhà nước, tùy thuộc vào chứng cứ và phán quyết cuối cùng của tòa án.

Cuộc điều tra Tập đoàn Prince diễn ra trong bối cảnh Campuchia tăng cường truy quét các đường dây lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc. Theo CCTC, từ tháng 7.2025 đến hết tháng 9.2026, nhà chức trách đã điều tra 910 địa điểm, trong đó có 86 trung tâm lừa đảo lớn, đồng thời chuyển 529 vụ án lên tòa án. Trong cùng thời gian, 5.778 nghi phạm thuộc nhiều quốc tịch đã bị truy tố và tạm giam phục vụ điều tra, theo The Phnom Penh Post.

Ngoài ra, Campuchia đã hồi hương 22.892 người nước ngoài đến từ 40 quốc gia, được phát hiện tại các cơ sở liên quan hoạt động bất hợp pháp. Ông Sinarith cho biết nhiều người trong số này là nạn nhân bị các đường dây tội phạm lừa gạt, dụ dỗ, trong khi những người khác vi phạm quy định nhập cư.