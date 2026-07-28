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Thế giới

Myanmar cho phép tử hình tội cưỡng ép lừa đảo trực tuyến

Trí Đỗ
Trí Đỗ
Quốc hội liên bang Myanmar đã thông qua một đạo luật cho phép áp dụng án tử hình đối với những người giam giữ, tra tấn hoặc dùng bạo lực để ép nạn nhân làm việc tại các trung tâm lừa đảo trực tuyến.

Ông Aung Lin Dwe, Chủ tịch Quốc hội liên bang Myanmar, ngày 28.7 cho biết "Dự luật chống lừa đảo trực tuyến" đã được thông qua sau khi các nghị sĩ phê duyệt một số thay đổi tại phiên họp chung của Hạ viện và Thượng viện ở thủ đô Naypyidaw.

Trả lời Hãng tin AFP, Nghị sĩ Hạ viện Aye Chan cho hay án tử hình vẫn được giữ trong phiên bản luật cuối cùng. "Sau các cuộc thảo luận giữa Hạ viện và Thượng viện, dự thảo luật không có nhiều thay đổi đáng kể. Những phần quan trọng của dự luật vẫn được giữ nguyên", ông nói.

Myanmar thông qua luật cho phép tử hình tội cưỡng ép lừa đảo trực tuyến - Ảnh 1.

Các nạn nhân của các trung tâm lừa đảo tại một khu phức hợp tại Myawaddy (Myanmar) ngày 26.2.2025

ẢNH: REUTERS

Theo dự thảo được công bố hồi tháng 5, luật mới quy định các mức án từ 10 năm tù đến tù chung thân hoặc tử hình đối với hành vi bạo lực, tra tấn, bắt giữ, giam giữ trái pháp luật hoặc đối xử tàn ác nhằm ép người khác tham gia lừa đảo trực tuyến. Nếu hành vi phạm tội khiến nạn nhân tử vong, người phạm tội có thể bị áp dụng án tử hình.

Dự luật cũng quy định mức án tối đa là tù chung thân đối với những người điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến, cũng như những người tham gia các đường dây lừa đảo liên quan tiền mã hóa.

Nhiều "nhà máy" lừa đảo trực tuyến đã phát triển mạnh tại Myanmar trong những năm gần đây. Các đường dây này thường nhắm vào người dùng internet trên toàn cầu thông qua các chiêu trò lừa đảo tình cảm, đầu tư trực tuyến và tiền mã hóa, theo AFP.

Theo các tổ chức theo dõi tình hình Myanmar, nội chiến và bất ổn kéo dài đã tạo điều kiện cho các nhóm tội phạm có tổ chức mở rộng hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia, đặc biệt tại những khu vực biên giới khó kiểm soát.

Đạo luật chống lừa đảo trực tuyến là một trong những văn bản pháp lý đầu tiên được thông qua dưới chính quyền Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đứng đầu.

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