Trung Quốc tử hình 4 kẻ cầm đầu băng nhóm lừa đảo ở Myanmar

Tân Hoa xã dẫn thông báo từ tòa án ở thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc cho hay 4 người nói trên đã bị kết án tử hình vào tháng 11.2025 vì các tội danh như giết người có chủ ý, lừa đảo viễn thông và buôn bán ma túy.

Quân nhân Myanmar đứng bên cạnh thiết bị bị tịch thu trong một cuộc bố ráp trung tâm lừa đảo trực tuyến KK Park ở thị trấn Myawaddy thuộc bang Kayin ở miền bắc Myanmar ngày 20.10.2025

Ảnh: AFP

Ngoài ra, AFP dẫn thông báo từ tòa án ở Thâm Quyến cho hay 4 người bị tử hình có liên quan nhóm tội phạm họ Bạch. Nhóm này điều hành các điểm lừa đảo ở vùng Kokang thuộc miền bắc Myanmar, và hành động của chúng đã dẫn đến cái chết của 6 công dân Trung Quốc và khiến nhiều người bị thương.

Cũng theo thông báo từ tòa án, người thứ năm (mang họ Bạch) đã chết vì bệnh tật sau khi bị tuyên án tử hình hồi tháng 11.2025. Người này bị cáo buộc là kẻ cầm đầu băng nhóm.

Thông báo tử hình 4 tội phạm nói trên được đưa ra trong vòng chưa đầy một tuần sau khi một tòa án ở thành phố Ôn Châu thuộc tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) ngày 29.1 hành quyết 11 thành viên của các băng nhóm hoạt động ở miền bắc Myanmar, trong đó có những nhân vật chủ chốt trong các đường dây lừa đảo viễn thông, theo Tân Hoa xã.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường hợp tác với các nước láng giềng Đông Nam Á như Thái Lan, Myanmar và Campuchia để trấn áp các hoạt động lừa đảo qua mạng tràn lan trong khu vực. Kết quả là hàng chục ngàn nghi phạm hình sự đã bị đưa về Trung Quốc, theo Reuters dẫn lời các chuyên gia về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.