Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Trung Quốc đưa về nước hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo từ Myanmar

Văn Khoa
Văn Khoa
10/02/2026 10:31 GMT+7

Bộ Công an Trung Quốc ngày 9.2 thông báo lực lượng công an nước này đã đưa hơn 1.500 nghi phạm hình sự từ Myanmar trở về Trung Quốc.

Việc đưa hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo nói trên nằm trong một chiến dịch phối hợp giữa Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan nhằm triệt phá các tụ điểm cờ bạc và lừa đảo ở thị trấn Myawaddy, thuộc đông nam Myanmar và giáp với Thái Lan, theo tờ Hoàn Cầu thời báo tối 9.2 dẫn thông báo từ Bộ Công an Trung Quốc.

Trung Quốc đưa về nước hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo viễn thông từ Myanmar - Ảnh 1.

Công an tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây phối hợp đưa hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo từ Myanmar trở về Trung Quốc

Ảnh: Chụp màn hình Hoàn Cầu thời báo

Đến nay, hơn 630 tòa nhà trong khu phức hợp lừa đảo KK Park ở Myawaddy đã bị phá hủy hoàn toàn, và tất cả các nghi phạm liên quan tội phạm lừa đảo qua điện thoại đã bị đưa trở về Trung Quốc.

Vào đầu năm 2025, Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan đã thiết lập cơ chế phối hợp cấp bộ để cùng nhau chống tội phạm lừa đảo qua điện thoại và trực tuyến, và đã liên tục tiến hành nhiều cuộc trấn áp.

Kể từ đầu năm nay, các lực lượng đặc nhiệm do Bộ Công an Trung Quốc cử đến Myanmar và Thái Lan, với sự hỗ trợ từ các đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar và Thái Lan, đã tiến hành nhiều vòng tham vấn và đàm phán với các bộ phận liên quan ở hai nước này. Họ liên tục thúc đẩy công tác truy quét tập trung và thực hiện 10 chiến dịch hồi hương chung liên tiếp, tạo ra tác động răn đe mạnh mẽ đối với các tội phạm, theo báo cáo của Bộ Công an Trung Quốc.

Một quan chức thuộc Bộ Công an Trung Quốc cho hay các cơ quan công an sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thực thi pháp luật quốc tế, thúc đẩy nhiều hoạt động trấn áp và truy quét chung hơn nữa, triệt phá các ổ tội phạm, nỗ lực bắt giữ các nghi phạm và tiếp tục củng cố, mở rộng những thành tựu trong việc chống và quản lý các loại tội phạm này, theo Hoàn Cầu thời báo.

Tin liên quan

Campuchia trục xuất hơn 300 người Trung Quốc liên quan lừa đảo trực tuyến

Campuchia trục xuất hơn 300 người Trung Quốc liên quan lừa đảo trực tuyến

Giới chức Campuchia đã trục xuất 312 người Trung Quốc liên quan các hoạt động lừa đảo trực tuyến, như một phần trong nỗ lực tăng cường trấn áp tội phạm liên quan công nghệ, theo Khmer Times hôm nay 9.2.

Trung Quốc tử hình 4 kẻ cầm đầu băng nhóm lừa đảo ở Myanmar

Trung Quốc hành quyết 11 người từ các băng nhóm lừa đảo ở Myanmar

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc nghi phạm lừa đảo Myanmar Thái Lan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận