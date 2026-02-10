Trung Quốc đưa về nước hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo từ Myanmar

Việc đưa hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo nói trên nằm trong một chiến dịch phối hợp giữa Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan nhằm triệt phá các tụ điểm cờ bạc và lừa đảo ở thị trấn Myawaddy, thuộc đông nam Myanmar và giáp với Thái Lan, theo tờ Hoàn Cầu thời báo tối 9.2 dẫn thông báo từ Bộ Công an Trung Quốc.

Công an tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây phối hợp đưa hơn 1.500 nghi phạm lừa đảo từ Myanmar trở về Trung Quốc Ảnh: Chụp màn hình Hoàn Cầu thời báo

Đến nay, hơn 630 tòa nhà trong khu phức hợp lừa đảo KK Park ở Myawaddy đã bị phá hủy hoàn toàn, và tất cả các nghi phạm liên quan tội phạm lừa đảo qua điện thoại đã bị đưa trở về Trung Quốc.

Vào đầu năm 2025, Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan đã thiết lập cơ chế phối hợp cấp bộ để cùng nhau chống tội phạm lừa đảo qua điện thoại và trực tuyến, và đã liên tục tiến hành nhiều cuộc trấn áp.

Kể từ đầu năm nay, các lực lượng đặc nhiệm do Bộ Công an Trung Quốc cử đến Myanmar và Thái Lan, với sự hỗ trợ từ các đại sứ quán Trung Quốc tại Myanmar và Thái Lan, đã tiến hành nhiều vòng tham vấn và đàm phán với các bộ phận liên quan ở hai nước này. Họ liên tục thúc đẩy công tác truy quét tập trung và thực hiện 10 chiến dịch hồi hương chung liên tiếp, tạo ra tác động răn đe mạnh mẽ đối với các tội phạm, theo báo cáo của Bộ Công an Trung Quốc.

Một quan chức thuộc Bộ Công an Trung Quốc cho hay các cơ quan công an sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác thực thi pháp luật quốc tế, thúc đẩy nhiều hoạt động trấn áp và truy quét chung hơn nữa, triệt phá các ổ tội phạm, nỗ lực bắt giữ các nghi phạm và tiếp tục củng cố, mở rộng những thành tựu trong việc chống và quản lý các loại tội phạm này, theo Hoàn Cầu thời báo.