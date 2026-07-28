Trung Quốc bổ sung thêm tội danh đối với doanh nhân Trần Chí

Tạp chí Caixin hôm 27.7 đưa tin các công tố viên Trung Quốc đã bỏ cáo buộc trước đó về việc che giấu tiền thu được từ các hoạt động phạm tội đối với Trần Chí, nhưng bổ sung thêm tội vi phạm bản quyền và cố ý gây thương tích, theo Đài CNA.

Các nhân viên an ninh đang dẫn giải Trần Chí (giữa) xuống máy bay tại Bắc Kinh, trong ảnh được chụp từ đoạn video do Bộ Công an Trung Quốc công bố vào ngày 8.1 Ảnh: AFP

Theo luật hình sự Trung Quốc, cố ý gây thương tích và gây chết người hoặc thương tích nghiêm trọng bằng những phương tiện đặc biệt tàn nhẫn có thể bị phạt tù không dưới 10 năm và có thể dẫn đến án tử hình.

Ông Trần Chí (39 tuổi), đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc cách đây 6 tháng và bị bắt giữ chính thức vào ngày 6.7, theo Caixin.

Ông là người sáng lập và làm chủ tịch Tập đoàn Prince Group ở Campuchia. Tập đoàn này bị các nhà chức cáo buộc dính đến một mạng lưới lừa đảo trực tuyến rộng lớn.

Trong tháng trước, Kyodo News dẫn một nguồn tin cho hay Tập đoàn Prince Group bị cáo buộc đã dụ dỗ người từ nhiều quốc gia khác nhau bằng những lời mời làm việc giả mạo với mức lương cao, giam giữ và ép buộc họ tham gia các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới và những hoạt động tội phạm khác.

Mỹ thêm đòn trừng phạt tập đoàn của trùm lừa đảo Chen Zhi

Vào tháng 10.2025, chính phủ Mỹ cáo buộc Trần Chí là chủ mưu đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, vận hành thông qua các trại lao động cưỡng bức.

Bộ Tư pháp Mỹ gọi Prince Group là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Tuy nhiên, tập đoàn này đã bác bỏ cáo buộc tham gia hoạt động lừa đảo.

Đến tháng 12.2025, Bộ Nội vụ Campuchia thông báo đã thu hồi quốc tịch của ông Trần Chí (sinh ra tại Trung Quốc).

