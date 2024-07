Cước tàu biển tăng, Bộ Công thương khuyến nghị 6 cách ứng phó

Bộ Công thương đã khuyến nghị 6 giải pháp để ứng phó với cước tàu biển tăng mạnh. Theo đó, thứ nhất là các hiệp hội ngành hàng, logistics, chủ tàu, đại lý, môi giới và dịch vụ hàng hải tập hợp doanh nghiệp hội viên cùng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch vận chuyển, kế hoạch xuất nhập khẩu hàng hóa làm cơ sở ký kết hợp đồng dài hạn với hãng tàu, giảm thiểu tối đa tác động của giá cước, phụ phí trong giai đoạn thị trường quốc tế nhiều diễn biến phức tạp, khó lường hiện nay.



Cước tàu biển tăng mạnh thời gian qua ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam CHÍ NHÂN

Thứ hai, phân luồng hàng hóa và tuyến đường thay thế: Bên cạnh tuyến đường biển hiện tại, doanh nghiệp xuất nhập khẩu với châu Âu có thể xem xét các tuyến đường thay thế, trong đó có tuyến đường vận tải đa phương kết hợp, đi đường biển đến các cảng ở Trung Đông, sau đó đi đường hàng không, đường sắt hoặc đường bộ sang châu Âu.

Thứ 3 là tăng cường tận dụng ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là nâng cao tỷ lệ tận dụng ưu đãi từ các hiệp định này. Thứ 4, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phối hợp với cơ quan hải quan, doanh nghiệp khai thác cảng đẩy nhanh tiến độ xử lý hàng hóa tồn đọng tại các cảng, góp phần thúc đẩy luồng hàng lưu thông và nâng cao năng lực xử lý hàng hóa tại cảng.

Thứ 5, hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực đàm phán hợp đồng mua bán, hợp đồng bảo hiểm. Thứ 6, xây dựng kế hoạch phòng ngừa và phản ứng nhanh trước các sự cố phức tạp, rủi ro tương tự trong tương lai.

Trong những tháng gần đây, giá cước tàu biển tăng mạnh thậm chí tăng gấp đôi so với bình thường đặc biệt là các tuyến đi Mỹ và EU. Nguyên nhân, do các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc đẩy mạnh nguồn cung hàng vào thị trường Mỹ trước thời điểm 1.8 nhằm đối phó với nguy cơ bị áp mức thuế cao hơn. Tình trạng này đã khiến cước tàu tăng nhanh và nhiều cảng biển quốc tế bị ách tắc do phí Trung Quốc hút hết tàu và container.

Trao đổi với Thanh Niên, một số doanh nghiệp xuất khẩu cho biết để ứng phó với tình trạng cước tàu biển tăng thời gian qua, các đối tác nhập khẩu đã thống nhất tạm dừng giao nhận hàng hóa và chờ đến sau tháng 8. Sau thời điểm này, các hoạt động xuất nhập khẩu sẽ sôi động trở lại, cước kỳ vọng sẽ giảm.