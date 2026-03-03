Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Cước tàu biển tăng thêm 4.000 USD, nhiều tuyến tạm ngưng

Chí Nhân
Chí Nhân
03/03/2026 16:56 GMT+7

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ở Việt Nam cho biết, từ ngày 2.3, cước tàu biển tăng thêm từ 2.000 - 4.000 USD cho mỗi container. Bên cạnh đó, một số tuyến hàng hải đến khu vực Trung Đông, biển Đỏ và đông Địa Trung Hải ngưng nhận đặt chỗ.

Cụ thể, tại Việt Nam, trong một thông báo khẩn cấp ngày 2.3, hãng Wan Hai cho biết tạm ngưng dịch vụ đối với khu vực Trung Đông, biển Đỏ và đông Địa Trung Hải (Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập). Nguyên nhân do xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, nên Wan Hai tạm dừng tất cả các đặt chỗ cho 3 khu vực này. Thông báo có hiệu lực ngay lập tức cho đến khi có thông tin mới. Bên cạnh đó, hãng tăng cước tàu biển với mức cao nhất đến 4.000 USD.

Cước tàu biển tăng thêm 4.000 USD, nhiều tuyến tạm ngưng- Ảnh 1.

Cước tàu biển tăng thêm 2.000 - 4.000 USD/container hàng, một số tuyến tạm ngưng nhận đặt chỗ

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ngoài việc tạm ngưng nhận đặt chỗ, Wan Hai cho biết trong những nỗ lực đảm bảo an toàn cho thủy thủ đoàn, tàu và hàng hóa, các biện pháp phòng ngừa đã được triển khai. Đây là những bước cần thiết cũng dẫn đến chi phí vận hành bổ sung - được gọi là phụ phí xung đột khẩn cấp (ESC). Mức phí được áp dụng từ 2.000 - 3.000 USD/container hàng khô tùy loại và 4.000 USD cho mỗi thiết bị làm lạnh hoặc thiết bị đặc biệt. 

Hãng tàu của Đài Loan cũng yêu cầu khách hàng vui lòng sắp xếp để trả lại container rỗng cho kho sớm nhất có thể. Điều này khiến nhiều nhà xuất khẩu liên tưởng đến việc thiếu container rỗng đã từng xảy ra trong cuộc khủng hoảng biển Đỏ cách đây 2 năm.

Theo Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), căng thẳng quân sự ở Trung Đông đang gây ra những biến động mạnh trên tuyến vận tải hàng hóa Á - Âu, đặc biệt là tại khu vực biển Đỏ và kênh đào Suez. Phần lớn tàu dự kiến qua Suez đã quay đầu, buộc doanh nghiệp tính đến phương án đi vòng qua Mũi Hảo Vọng để tránh vùng xung đột.

Các hãng tàu container lớn như CMA CGM, Maersk và Hapag-Lloyd đã chuyển hướng qua Mũi Hảo Vọng, trong khi MSC tạm thời không nhận booking đến Trung Đông. Bên cạnh đó, một số cảng biển tại Trung Đông phải tạm đóng cửa, trong đó có cảng Jebel Ali do DP World quản lý. Nhiều hãng tàu đã thông báo áp dụng phụ phí chiến tranh đối với các chuyến đi vào khu vực rủi ro.

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Intimex Group, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, cho biết: Tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông khiến các hãng tàu tạm ngưng nhận hàng và nhiều tuyến tăng giá mạnh. Trước những rủi ro trên, cả người bán cũng không muốn giao hàng và người mua cũng chưa muốn nhận. Chi phí vận chuyển đội lên là khó khăn rất lớn với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ký hợp đồng dạng CIF, còn các hợp đồng FOB rủi ro ít hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, doanh nghiệp Việt thường kỳ hợp đồng dạng CIF. "Nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam như gạo vào châu Phi và cà phê vào châu Âu đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức", ông Nam nói.


Tin liên quan

Tàu chở hàng bị trúng tên lửa khiến khí LPG về Việt Nam gián đoạn

Tàu chở hàng bị trúng tên lửa khiến khí LPG về Việt Nam gián đoạn

Toàn bộ các lô hàng LPG giao về kho LPG lạnh Thị Vải/Diêm Điền của PVGas dự kiến từ 10.3.2026 bị tạm dừng do tàu chở hàng bị trúng tên lửa khi qua eo biển Hormuz; cơ sở sản xuất khí NGL/LPG của các đối tác ở Trung Đông cũng đã bị tấn công... Đáng lưu ý, doanh nghiệp vẫn chưa thể thu xếp được nguồn hàng bổ sung.

Bộ Công thương khuyến nghị doanh nghiệp để giảm rủi ro từ xung đột Trung Đông

Khám phá thêm chủ đề

cước tàu biển phụ phí xung đột Xung đột Trung Đông xuất khẩu hàng hóa xuất khẩu nông sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận