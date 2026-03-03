Cước tàu biển tăng thêm 4.000 USD, nhiều tuyến tạm ngưng

Cụ thể, tại Việt Nam, trong một thông báo khẩn cấp ngày 2.3, hãng Wan Hai cho biết tạm ngưng dịch vụ đối với khu vực Trung Đông, biển Đỏ và đông Địa Trung Hải (Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập). Nguyên nhân do xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, nên Wan Hai tạm dừng tất cả các đặt chỗ cho 3 khu vực này. Thông báo có hiệu lực ngay lập tức cho đến khi có thông tin mới. Bên cạnh đó, hãng tăng cước tàu biển với mức cao nhất đến 4.000 USD.

Cước tàu biển tăng thêm 2.000 - 4.000 USD/container hàng, một số tuyến tạm ngưng nhận đặt chỗ ẢNH: CHÍ NHÂN

Ngoài việc tạm ngưng nhận đặt chỗ, Wan Hai cho biết trong những nỗ lực đảm bảo an toàn cho thủy thủ đoàn, tàu và hàng hóa, các biện pháp phòng ngừa đã được triển khai. Đây là những bước cần thiết cũng dẫn đến chi phí vận hành bổ sung - được gọi là phụ phí xung đột khẩn cấp (ESC). Mức phí được áp dụng từ 2.000 - 3.000 USD/container hàng khô tùy loại và 4.000 USD cho mỗi thiết bị làm lạnh hoặc thiết bị đặc biệt.

Hãng tàu của Đài Loan cũng yêu cầu khách hàng vui lòng sắp xếp để trả lại container rỗng cho kho sớm nhất có thể. Điều này khiến nhiều nhà xuất khẩu liên tưởng đến việc thiếu container rỗng đã từng xảy ra trong cuộc khủng hoảng biển Đỏ cách đây 2 năm.



Theo Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV), căng thẳng quân sự ở Trung Đông đang gây ra những biến động mạnh trên tuyến vận tải hàng hóa Á - Âu, đặc biệt là tại khu vực biển Đỏ và kênh đào Suez. Phần lớn tàu dự kiến qua Suez đã quay đầu, buộc doanh nghiệp tính đến phương án đi vòng qua Mũi Hảo Vọng để tránh vùng xung đột.

Các hãng tàu container lớn như CMA CGM, Maersk và Hapag-Lloyd đã chuyển hướng qua Mũi Hảo Vọng, trong khi MSC tạm thời không nhận booking đến Trung Đông. Bên cạnh đó, một số cảng biển tại Trung Đông phải tạm đóng cửa, trong đó có cảng Jebel Ali do DP World quản lý. Nhiều hãng tàu đã thông báo áp dụng phụ phí chiến tranh đối với các chuyến đi vào khu vực rủi ro.

Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Intimex Group, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, cho biết: Tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông khiến các hãng tàu tạm ngưng nhận hàng và nhiều tuyến tăng giá mạnh. Trước những rủi ro trên, cả người bán cũng không muốn giao hàng và người mua cũng chưa muốn nhận. Chi phí vận chuyển đội lên là khó khăn rất lớn với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ký hợp đồng dạng CIF, còn các hợp đồng FOB rủi ro ít hơn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, doanh nghiệp Việt thường kỳ hợp đồng dạng CIF. "Nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam như gạo vào châu Phi và cà phê vào châu Âu đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức", ông Nam nói.



