Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Tàu chở hàng bị trúng tên lửa khiến khí LPG về Việt Nam gián đoạn

Nguyên Nga
Nguyên Nga
03/03/2026 06:40 GMT+7

Toàn bộ các lô hàng LPG giao về kho LPG lạnh Thị Vải/Diêm Điền của PVGas dự kiến từ 10.3.2026 bị tạm dừng do tàu chở hàng bị trúng tên lửa khi qua eo biển Hormuz; cơ sở sản xuất khí NGL/LPG của các đối tác ở Trung Đông cũng đã bị tấn công... Đáng lưu ý, doanh nghiệp vẫn chưa thể thu xếp được nguồn hàng bổ sung.

Tối 2.3, Công ty Kinh doanh sản phẩm khí (PVGas Trading - thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam) đã có văn bản khẩn gửi tới khách hàng khu vực miền Nam, thông báo về tình huống bất khả kháng.

PVGas Trading cho biết, nhà cung cấp quốc tế của PVGas Trading đã chính thức tuyên bố tình trạng bất khả kháng do sự cố sập cầu dẫn tại cơ sở NGL Juaymah (Saudi Aramco) vào ngày 23.2.2026, làm gián đoạn việc cung cấp các lô hàng Propane và Butane đã ký kết.

Tình huống này khiến toàn bộ các lô hàng LPG giao về kho LPG lạnh Thị Vải/Diêm Điền của PVGas dự kiến từ 10.3.2026 bị tạm dừng.

Nguyên nhân thứ 2 là xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông đã ảnh hưởng đến hành trình của tàu chở LPG lạnh qua eo biển Hormuz. Cụ thể, tính đến 15 giờ ngày 2.3.2026, đã có ít nhất hai tàu VLCC (loại tàu chở dầu thô siêu lớn) bị trúng tên lửa khi qua eo biển này.

Sập cầu, tàu chở hàng bị trúng tên lửa khiến khí LPG về Việt Nam gián đoạn- Ảnh 1.

Xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông đã ảnh hưởng đến hành trình của tàu chở LPG lạnh qua eo biển Hormuz

ẢNH: REUTERS

Một số cơ sở sản xuất NGL/LPG của các nhà cung cấp đã bị tấn công và có phát sinh hư hại nghiêm trọng. Vì lý do an toàn, tạm thời toàn bộ tàu VLGC chở LPG lạnh Trung Đông theo cam kết từ nửa cuối tháng 3 đến hết tháng 4 năm nay của các nhà cung cấp chưa có kế hoạch giao hàng cho PVGas Trading.

"Tình huống bất khả kháng nêu trên khiến PVGas Trading bắt buộc phải giảm tiến độ giao hàng nhập khẩu từ nay đến ngày 10.3.2026 đồng thời tạm thời chưa có khả năng thu xếp giao hàng từ nguồn nhập khẩu cho các khách hàng từ sau ngày 10.3.2026. Tình huống này là ngoài khả năng kiểm soát của PVGas Trading", văn bản nêu.

Để khắc phục, PVGas Trading cho biết, đang nhanh chóng liên hệ với các đối tác để thu xếp các nguồn hàng thay thế bổ sung trong thời gian sớm nhất với chi phí phát sinh hợp lý nhất, mặc dù với tình huống hiện tại là rất khó khăn (toàn bộ thị trường Đông Á đang khan hàng, thậm chí Thái Lan đã kích hoạt tình huống khẩn cấp cấm xuất khẩu xăng dầu).

Trước mắt, PVGas Trading đề nghị khách hàng chủ động cân đối phương án tiêu thụ hàng, hoặc chủ động thu xếp các nguồn hàng thay thế khác trước khi hai bên có các giải pháp khả thi tiếp theo. Ngoài ra, phía công ty sẽ tiếp tục cập nhật tình hình để thông báo đến khách hàng trong thời gian sớm nhất.

Tin liên quan

Bộ Công thương khuyến nghị doanh nghiệp để giảm rủi ro từ xung đột Trung Đông

Bộ Công thương khuyến nghị doanh nghiệp để giảm rủi ro từ xung đột Trung Đông

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công thương vừa có Văn bản 229 gửi các hiệp hội ngành hàng, logistics về một số khuyến nghị nhằm giảm thiểu tác động của xung đột giữa Mỹ, Israel - Iran và khu vực Trung Đông.

Giá dầu tăng mạnh do tình hình Trung Đông

Khám phá thêm chủ đề

Khí hóa lỏng LPG PVGas TRading Trung Đông Bắn tên lửa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận