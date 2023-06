Phát biểu khai mạc cuộc thi "Đường đua xanh" lần thứ I tỉnh Bình Thuận, chị Trần Thị Hoà Xuân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bình Thuận cho biết cuộc thi góp phần nâng cao phong trào tập luyện môn bơi, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong dịp hè, góp phần tăng cường sức khỏe và trang bị kiến thức, kỹ năng sống cho thiếu nhi.



Cuộc thi cũng tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng xã hội về tầm quan trọng của việc tập luyện môn bơi, nhất là ở lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng; giảm thiểu tai nạn đuối nước và phòng tránh tại nạn thương tích.

Học sinh tiểu học nhận giải thưởng tại cuộc thi NGỌC TRÂN

Cuộc thi "Đường đua xanh" gồm 11 nội dung thi đấu: 25 mét bơi tự do và bơi ếch cả nam và nữ đối với cấp tiểu học, với cấp THCS sẽ thi đấu các nội dung: 50 mét bơi tự do và bơi ếch cả nam và nữ, cấp THPT: 100 mét bơi tự do và bơi ếch cả nam và nữ.

Các vận động viên nhí quyết liệt trên đường đua NGỌC TRÂN

Sau 1 ngày thi đấu sôi nổi, ban tổ chức đã trao 33 huy chương và giấy chứng nhận cho 33 vận động viên đạt thành tích xuất sắc, gồm: 11 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 11 huy chương đồng.

Cuộc thi thu hút sự chú ý của các bậc phụ huynh NGỌC TRÂN

Trao giải xuất sắc toàn đoàn cho 3 ba đơn vị: giải nhất thuộc về huyện Tánh Linh giành được 7 huy chương, trong đó có 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Xếp thứ 2 là TP.Phan Thiết, giành được 2 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng; H.Hàm Thuận Nam xếp thứ 3 với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Ngoài ra ban tổ chức còn trao tặng 6 giải phụ dành cho các vận động viên đạt giải bơi đẹp, bơi đúng kỹ thuật tại cuộc thi.