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Du lịch Khám phá

Cưỡi ngựa trong không gian đẹp tựa hồng hoang ở hồ Sở Bông

Võ Tiến
Võ Tiến
Hồ Sở Bông ở xã Long Mỹ, TP.HCM thời gian gần đây thu hút nhiều người đến tham quan. Địa điểm mới được khám phá này hấp dẫn du khách nhờ khung cảnh ban sơ đẹp như thuở hồng hoang.

Hồ Sở Bông là hồ tích nước nhân tạo để tưới tiêu phục vụ nông nghiệp ở thị trấn Phước Hải và xã Long Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Tuy là công trình nhân tạo nhưng quang cảnh nơi đây rất hoang sơ, được nhiều người yêu thích khám phá tìm đến.

Cưỡi ngựa vào không gian đẹp tựa hồng hoang ở hồ Sở Bông - Ảnh 1.

ẢNH: VÕ TIẾN

Đường mòn dẫn vô hồ Sở Bông, nay thuộc địa bàn xã Long Mỹ, TP.HCM hoang vắng, tĩnh lặng như vùng thảo nguyên chỉ có trảng cỏ dưới trời xanh. 

Cưỡi ngựa vào không gian đẹp tựa hồng hoang ở hồ Sở Bông - Ảnh 2.

ẢNH: VÕ TIẾN

Hồ Sở Bông có lưu vực hơn 2,5 km2, nằm ngay dưới chân núi Minh Đạm, nơi có Khu di tích lịch sử Minh Đạm. Đứng trên bờ hồ phía đối diện, có thể nhìn thấy khá rõ khối đá chẻ và đá chồng trên đỉnh núi. 

Cưỡi ngựa vào không gian đẹp tựa hồng hoang ở hồ Sở Bông - Ảnh 3.

ẢNH: VÕ TIẾN

Có diện tích mặt nước hơn 30 ha, nhưng thời điểm mùa nắng này hồ Sở Bông khô hạn, chỉ còn là vùng nước nhỏ. Dù vậy, mặt nước thu hẹp cũng lộ ra những thảm thực vật, đường mòn, bãi chăn thả gia súc, tạo nên nhiều không gian cho khách tham quan.

Cưỡi ngựa vào không gian đẹp tựa hồng hoang ở hồ Sở Bông - Ảnh 4.

ẢNH: VÕ TIẾN

Cưỡi ngựa vào không gian đẹp tựa hồng hoang ở hồ Sở Bông - Ảnh 5.

ẢNH: VÕ TIẾN

Hồ Sở Bông thực chất là công trình phục vụ ngành nông nghiệp nên không có hoạt động gì như địa điểm du lịch. Dọc đường vào, chính quyền đặt bảng cảnh báo với nội dung "Khu vực hồ nước sâu do nhà nước quản lý. Nguy hiểm đuối nước, cấm tắm hồ". Hiện chỉ có dịch vụ tự phát là cho thuê ngựa để cưỡi đi dạo, chụp ảnh. Trong ảnh, một nài ngựa tiếp cận nhóm du khách từ TP.HCM để chào mời.

Cưỡi ngựa vào không gian đẹp tựa hồng hoang ở hồ Sở Bông - Ảnh 6.

ẢNH: VÕ TIẾN

Hai du khách nhí được bế lên yên ngựa để trải nghiệm cảm giác dong ngựa trên đồng cỏ xanh. Giá cho chuyến cưỡi ngựa đi bộ hoặc nước kiệu ngắn khoảng 100.000 đồng, nếu chỉ ngồi lên lưng ngựa đứng tại chỗ chụp ảnh thì còn nửa giá.

Cưỡi ngựa vào không gian đẹp tựa hồng hoang ở hồ Sở Bông - Ảnh 7.

ẢNH: VÕ TIẾN

Trong khu vực hồ hiện diện khoảng 3 - 4 ngựa được dắt đến cho thuê. Từ đầu đường vào, những người làm dịch vụ này còn cắm cả bảng gỗ lớn ghi số điện thoại cho thuê ngựa cưỡi.

Cưỡi ngựa vào không gian đẹp tựa hồng hoang ở hồ Sở Bông - Ảnh 8.

ẢNH: VÕ TIẾN

Bắt gặp nhiều nhất ở đây là hoạt động chụp ảnh. Có cả dân chụp ảnh chuyên nghiệp, một số nhóm mang cả ê kíp, với nhiều đồ nghề, máy móc để chụp ảnh cưới, ảnh dịch vụ ngoại cảnh.

Cưỡi ngựa vào không gian đẹp tựa hồng hoang ở hồ Sở Bông - Ảnh 9.

ẢNH: VÕ TIẾN

Có gia đình mang theo diều lớn để thả trong khung trời thoáng đãng, đón từng đợt gió biển thổi về. Phía dưới bóng râm những hàng cây, nhiều người trải bạt tụ tập ăn uống. Thời điểm nắng nhẹ, có người câu cá, nhóm lửa nấu nướng ngay trên bãi cỏ.

Cưỡi ngựa vào không gian đẹp tựa hồng hoang ở hồ Sở Bông - Ảnh 10.

ẢNH: VÕ TIẾN

Hồ Sở Bông cách trung tâm TP.HCM chưa đến 100 cây số. Khung cảnh hoang sơ, hầu như chưa có tác động đáng kể nào của phản xạ làm dịch vụ du lịch, là nơi chốn dành cho những người có tâm lý "sợ bỏ lỡ", thích cảm giác đi đầu khám phá.

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