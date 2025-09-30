Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Cuốn sách được tôn vinh giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu nhận 150 triệu đồng

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
30/09/2025 06:15 GMT+7

Sáng 29.9 tại An Giang, Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Giàu đã tổ chức lễ trao giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu lần thứ 13 - năm 2025 cho cuốn sách Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Đạo Phật vùng Tây Nam Bộ (ảnh - NXB Tổng hợp TP.HCM ấn hành), với nhiều thông tin tổng quan và hữu ích về hai tôn giáo đặc trưng ở khu vực Tây Nam bộ.

Cuốn sách được tôn vinh giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu nhận 150 triệu đồng- Ảnh 1.

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Đinh Thị Thanh Thủy và đại diện Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Giàu trao thưởng cho 2 tác giả cuốn sách

Cuốn sách của 2 tác giả PGS-TS Võ Văn Thắng và TS Nguyễn Trung Hiếu được trao thưởng 150 triệu đồng, dày 728 trang, với 3 chương chính gồm: Những vấn đề chung; Tôn giáo Bửu Sơn Kỳ Hương; Tôn giáo Tứ Ân Đạo Phật…Nội dung phản ánh từ những bước chân của những lưu dân người Việt vào Nam bộ khẩn hoang, khai phá vùng đất mới, lập nghiệp…, cùng những biến đổi không ngừng trong quá trình phát triển kinh tế tại vùng đất này. Và tôn giáo không thể tách rời khỏi tiến trình phát triển của lịch sử: khởi đầu là Bửu Sơn Kỳ Hương, tôn giáo nội sinh đầu tiên ở Nam bộ cho đến Tứ Ân Đạo Phật.

Cuốn sách được tôn vinh giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu nhận 150 triệu đồng- Ảnh 2.

Cuốn sách của 2 tác giả: PGS-TS Võ Văn Thắng, TS Nguyễn Trung Hiếu được trao thưởng 150 triệu đồng

ẢNH: Q.TRÂN

Đặc biệt năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu, một tác phẩm thuộc về Lịch sử tư tưởng được vinh danh. Ủy ban giải thưởng ghi nhận đây là công trình nghiên cứu hội đủ ý nghĩa khoa học và thực tiễn: góp phần làm rõ diện mạo của hai tôn giáo nội sinh tiêu biểu, có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội ở Nam bộ chưa được nghiên cứu tường tận từ trước đến nay. Qua đó, công trình còn góp phần thiết thực vào việc giáo dục truyền thống - đạo đức, việc thực hiện chính sách tôn giáo - tín ngưỡng và chính sách văn hóa trong bối cảnh tăng tốc phát triển ở Nam bộ nói riêng và của cả nước.

