Cường Cá nhập hội 'Bố ơi mình đi đâu thế', mang đến loạt tình huống 'khó đỡ'

Tập 8 Bố ơi mình đi đâu thế? phát sóng tối 18.10 trên VTV3 với hành trình của các bố con, gồm diễn viên Phương Nam - con gái Nguyên Ốc, Huy R - con trai Đậu và Cường Cá - con gái Thỏ ngược vào Nam Trung bộ với những trải nghiệm và thử thách mới.

Vừa có mặt, nghệ sĩ Cường Cá đã khuấy động không khí bằng tuyên bố "lạnh sống lưng" giành quyền chỉ huy. Thậm chí tranh thủ khi chưa thấy bố con MC Thành Trung có mặt, anh còn mạnh miệng đòi "loại" Thành Trung vì nghe Phương Nam nói rằng đàn anh chỉ nói và ra lệnh mà không làm.

Các bố: Cường Cá, Phương Nam, Huy R cùng các con lo lắng nhận thử thách từ bác Leng Keng (áo vàng) Ảnh: Bảo Tuấn

Trong vai trò khách mời, nghệ sĩ hài Cường Cá "xắn tay áo" vào sửa chữa tấm phản gỗ đã hỏng Ảnh: Bảo Tuấn

Màn đối đáp có tính trêu đùa của Cường Cá đã giúp chặng mới mở đầu bằng nhiều tiếng cười giòn giã xua đi căng thẳng, vừa cho thấy sự hoạt ngôn, duyên dáng của nam khách mời. Trong nhiệm vụ đầu tiên, mỗi ông bố đảm nhận một công việc khác nhau: Phương Nam được giao rửa chén bát và dọn dẹp nhà cửa giúp gia đình chủ nhà đang bận đi biển; Huy R sửa cửa sổ; còn Cường Cá phải sửa tấm phản gỗ để làm nơi ăn uống, sinh hoạt cho gia đình.

'Thợ mộc bất đắc dĩ' Cường Cá trổ tài hát chèo

Với nghệ sĩ Phương Nam, việc rửa chén bát và dọn dẹp nhà cửa không phải quá xa lạ và khó khăn. Nam diễn viên tiết lộ, nhiều năm qua anh thường xuyên chăm sóc vợ con, rửa bát... Điều này giúp anh... tích lũy nhiều kinh nghiệm. Sự thân thuộc ấy được anh chứng minh bằng việc hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng và trở lại điểm tập kết đầu tiên.

Trong khi đó, Huy R đảm nhận việc sửa cửa sổ. Nhờ từng sống ở quê và có trải nghiệm với những công việc tương tự, anh cũng nhanh chóng bắt tay thực hiện. Nam ca sĩ cho biết mình không quá giỏi giang, nhưng những việc sửa chữa cơ bản như vậy không phải điều xa lạ.

Xuất thân từ nghệ sĩ hài chèo, Cường Cá luôn giữ nét hài hước ngay cả khi bắt tay vào công việc. Vừa sửa phản, anh vừa trò chuyện với chủ nhà, không quên hỏi bà có hài lòng với tay nghề thợ mộc của mình hay không. Điểm thú vị là Cường Cá không chỉ dừng lại ở vai trò "thợ mộc bất đắc dĩ"...

Bố Huy R tháo cửa sổ để sửa Ảnh: Bảo Tuấn

Ba con nhỏ của các bố khệ nệ tự bưng thanh long thu hoạch về nhà Ảnh: Bảo Tuấn

Biết bà Phượng - chủ nhà chưa có dịp thưởng thức hát chèo, quan họ, anh ngẫu hứng cất giọng hát tặng chủ nhà, biến khoảng thời gian lao động thành một buổi giao lưu văn nghệ đầy bất ngờ. Từ hỏi đường tìm nhà, sửa chữa đồ đạc đến hát chèo, Cường Cá liên tục tạo ra những tình huống vui vẻ bằng sự chủ động và khả năng kết nối với người dân địa phương. Chính cách trò chuyện tự nhiên, những câu nói dí dỏm và màn hát chèo ngẫu hứng đã giúp công việc tưởng chừng đơn giản trở nên sinh động hơn.

Cuối cùng, Phương Nam là người hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên nên giành được quyền lựa chọn phần thưởng là căn biệt thự có tầm nhìn hướng biển cùng đầy đủ tiện nghi. Nam diễn viên không giấu được sự phấn khích khi nhận được lợi thế sau nhiệm vụ đầu tiên tại vùng đất mới.