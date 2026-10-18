Cường Cá nhập hội 'Bố ơi mình đi đâu thế', mang đến loạt tình huống 'khó đỡ'

Tập 8 Bố ơi mình đi đâu thế? phát sóng tối 18.10 trên VTV3 với hành trình của các bố con, gồm diễn viên Phương Nam - con gái Nguyên Ốc, Huy R - con trai Đậu và Cường Cá - con gái Thỏ ngược vào Nam Trung bộ với những trải nghiệm và thử thách mới.
Vừa có mặt, nghệ sĩ Cường Cá đã khuấy động không khí bằng tuyên bố "lạnh sống lưng" giành quyền chỉ huy. Thậm chí tranh thủ khi chưa thấy bố con MC Thành Trung có mặt, anh còn mạnh miệng đòi "loại" Thành Trung vì nghe Phương Nam nói rằng đàn anh chỉ nói và ra lệnh mà không làm.
Màn đối đáp có tính trêu đùa của Cường Cá đã giúp chặng mới mở đầu bằng nhiều tiếng cười giòn giã xua đi căng thẳng, vừa cho thấy sự hoạt ngôn, duyên dáng của nam khách mời. Trong nhiệm vụ đầu tiên, mỗi ông bố đảm nhận một công việc khác nhau: Phương Nam được giao rửa chén bát và dọn dẹp nhà cửa giúp gia đình chủ nhà đang bận đi biển; Huy R sửa cửa sổ; còn Cường Cá phải sửa tấm phản gỗ để làm nơi ăn uống, sinh hoạt cho gia đình.
'Thợ mộc bất đắc dĩ' Cường Cá trổ tài hát chèo
Với nghệ sĩ Phương Nam, việc rửa chén bát và dọn dẹp nhà cửa không phải quá xa lạ và khó khăn. Nam diễn viên tiết lộ, nhiều năm qua anh thường xuyên chăm sóc vợ con, rửa bát... Điều này giúp anh... tích lũy nhiều kinh nghiệm. Sự thân thuộc ấy được anh chứng minh bằng việc hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng và trở lại điểm tập kết đầu tiên.
Trong khi đó, Huy R đảm nhận việc sửa cửa sổ. Nhờ từng sống ở quê và có trải nghiệm với những công việc tương tự, anh cũng nhanh chóng bắt tay thực hiện. Nam ca sĩ cho biết mình không quá giỏi giang, nhưng những việc sửa chữa cơ bản như vậy không phải điều xa lạ.
Xuất thân từ nghệ sĩ hài chèo, Cường Cá luôn giữ nét hài hước ngay cả khi bắt tay vào công việc. Vừa sửa phản, anh vừa trò chuyện với chủ nhà, không quên hỏi bà có hài lòng với tay nghề thợ mộc của mình hay không. Điểm thú vị là Cường Cá không chỉ dừng lại ở vai trò "thợ mộc bất đắc dĩ"...
Biết bà Phượng - chủ nhà chưa có dịp thưởng thức hát chèo, quan họ, anh ngẫu hứng cất giọng hát tặng chủ nhà, biến khoảng thời gian lao động thành một buổi giao lưu văn nghệ đầy bất ngờ. Từ hỏi đường tìm nhà, sửa chữa đồ đạc đến hát chèo, Cường Cá liên tục tạo ra những tình huống vui vẻ bằng sự chủ động và khả năng kết nối với người dân địa phương. Chính cách trò chuyện tự nhiên, những câu nói dí dỏm và màn hát chèo ngẫu hứng đã giúp công việc tưởng chừng đơn giản trở nên sinh động hơn.
Cuối cùng, Phương Nam là người hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên nên giành được quyền lựa chọn phần thưởng là căn biệt thự có tầm nhìn hướng biển cùng đầy đủ tiện nghi. Nam diễn viên không giấu được sự phấn khích khi nhận được lợi thế sau nhiệm vụ đầu tiên tại vùng đất mới.
Bé Đậu ghi điểm khi nhặt ví biết trả cho người làm vườn
Giữa lúc các ông bố vẫn loay hoay tìm chỗ ở và thực thi nhiệm vụ thì bé Đậu (con trai Huy R), Nguyên Ốc (con gái Phương Nam), Thỏ (con gái Cường Cá) được người dân địa phương hướng dẫn thu hoạch thanh long. Lần đầu các con được tận mắt nhìn thấy cây thanh long ngoài thực tế, phải học cách nhận biết quả chín, đồng thời cẩn thận khi sử dụng dụng cụ cắt vì thân cây có nhiều gai.
Trở về điểm tập kết với những sọt thanh long đầy ắp, các bé đã khiến các ông bố bất ngờ. Không chỉ mang về thành quả sau buổi lao động mà còn là những trải nghiệm đáng nhớ cùng người dân địa phương. Phương Nam đặc biệt vui khi lần đầu được thưởng thức thanh long do chính con gái thu hoạch. Với anh, trái ngọt dường như càng ý nghĩa hơn khi đó là thành quả từ công sức của con.
Bé Đậu ghi điểm nhờ hành động đẹp khi nhặt được chiếc ví của người làm vườn và chủ động tìm cách trả lại cho người đánh mất. Nhận lại chiếc ví, chủ vườn tặng các bé thanh long mang về. Những hành động tự nhiên của các con, không cần người lớn nhắc nhở, đã trở thành tấm gương sáng để mọi người cùng noi theo.
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