Huy R vất vả chèo thuyền thúng, hát live 'Anh thanh niên' giữa rừng dừa Bảy Mẫu

Tập 6 Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 phát sóng tối 4.10 quay được nhiều khung hình đẹp tại phố cổ Hội An (TP.Đà Nẵng), với những thử thách tưởng đơn giản nhưng đủ loại trải nghiệm: từ cuốc đất, hái rau, bắt cá, chèo thuyền đến tự tay nấu một bữa cơm. Thông qua các thử thách, các bé cũng có thêm những bài học về sự dũng cảm, tự lập và đặc biệt là sự quan tâm đến người khác.

Để tìm ra các nguyên liệu đặc trưng tạo nên những món ăn ngon. Các gia đình chia nhau làm nhiệm vụ: Thành Trung cùng hai con trai Goku và Daino xuống sông học cách kéo rớ (lưới). Ba bố con được người dân địa phương hướng dẫn cách đánh rớ, tìm hiểu về nghề đánh bắt trên vùng nước lợ. Dù rất hào hứng chờ đón thành quả nhưng cuối cùng ba bố con gần như không bắt được cá.

Bí quá, Thành Trung phải xin người dân địa phương hỗ trợ một ít cá để mang về nấu cơm. Thất bại trong việc đánh bắt lại vô tình tạo nên một tình huống hài hước khi các bé cho rằng có lẽ hôm nay không bắt được cá vì muốn cho nhiều con cá được sống.

MC Thành Trung cùng con trai lên thuyền vượt sông đi bắt cá Ảnh: Bảo Tuấn

Món Thành Trung chọn làm là cá bống kho Ảnh: Bảo Tuấn

Còn Phương Nam và Nguyên Ốc đi tìm nguyên liệu giữa ruộng rau, sau đó tiếp tục cuốc đất để "đổi" lấy những gì đã thu hoạch. Đối với bé Nguyên Ốc, việc phải tiếp xúc với đất và giun ban đầu là một thử thách thực sự. Để giúp em bớt sợ, bé Đậu (con trai Huy R) liên tục động viên em: "Con này không cắn đâu". Không chỉ giúp em vượt qua thử thách, Đậu còn thể hiện sự tinh tế theo cách rất trẻ con. Khi Ốc không muốn ăn rau, Đậu còn chủ động ăn rau sống để làm mẫu, thuyết phục em rằng rau ngon đấy.

Bố con Phương Nam - Nguyên Ốc tìm nguyên liệu giữa ruộng rau Ảnh: Bảo Tuấn

Trải nghiệm thú vị của bố con Huy R

Nhận thêm phần thử thách đặc biệt phải chèo thuyền thúng đến khu vực rừng dừa Bảy Mẫu (hay còn gọi là khu du lịch Rừng Dừa Cẩm Thanh, là một khu du lịch khá nổi tiếng ở phường Hội An Đông, TP.Đà Nẵng) với sự giúp đỡ của người dân địa phương để thực hiện thử thách. Cả hai bố con cùng hát để thu hút 10 thuyền khách du lịch và người dân đến cổ vũ trong vòng 5 phút.

Khi cùng bố Huy R di chuyển giữa không gian rừng dừa. Với Đậu, đây là một trải nghiệm vô cùng thú vị vì đây là lần đầu cậu bé làm quen với việc chèo thuyền. Bố Huy R còn nói thêm: "Bố ba mươi mấy tuổi mới lần đầu được đi thuyền thúng, con mới sáu tuổi đã được trải nghiệm rồi, thích nhé". Ở phần biểu diễn, Huy R không chọn một ca khúc xa lạ mà mang chính Anh thanh niên - bài hát quen thuộc của mình - để thực hiện nhiệm vụ.

Huy R đứng trên thuyền, trước mắt là sông nước và những chiếc thuyền thúng của du khách, bên cạnh là cậu con trai hòa giọng theo bố. Sau phần biểu diễn, hai bố con nhận được sự thích thú của khán giả với món quà là quả dừa từ người dân địa phương. Bé Đậu vui vẻ cảm ơn, còn Huy R cũng hào hứng với "chiến lợi phẩm" mang về cho bữa cơm của các bố con.

Huy R cùng con trai "toát mồ hôi" với chiếc thuyền thúng

Ảnh: Bảo Tuấn

Trước mắt là sông nước và du khách, Huy R hát live hùng hồn bài Anh thanh niên Ảnh: Bảo Tuấn

Sau tập 6, hành trình của Lê Dương Bảo Lâm và Ku Phin đã chính thức dừng lại tại Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 vì công việc bận rộn của Lê Dương Bảo Lâm. Trước khi rời phố cổ Hội An, hai bố con gửi lời chúc đến khán giả xem chương trình. Sự chia tay khiến các ông bố còn lại không khỏi tiếc nuối sau những ngày đã "vượt qua thử thách" cùng nhau.