Lê Dương Bảo Lâm gây bất ngờ khi dùng chi tiết đặc biệt làm đồ chơi cho Ku Phin

Tập 5 Bố ơi mình đi đâu thế? mùa 6 phát sóng tối 27.9 trên VTV3 tiếp tục mang đến những trải nghiệm vừa thử thách vừa nhiều cảm xúc cho các bố. Trong lúc tự tay làm các món đồ chơi bằng tre để dành tặng con, các ông bố cũng cùng nhau chia sẻ cách đồng hành và dạy dỗ con cái.

Khi bố Phương Nam tiết lộ muốn làm một nàng công chúa cho con gái thì Huy R quyết định lựa chọn phi thuyền. Từ những thanh tre thô, các bố lần lượt học cách cưa, cắt, mài và lắp ghép để tạo nên những món đồ chơi mang dấu ấn riêng.



Nghệ nhân Võ Tấn Tân (áo xanh) hướng dẫn các bố làm đồ chơi bằng tre cho các con Ảnh: Bảo Tuấn

Bước vào công đoạn đầu tiên của thử thách, nghệ nhân Võ Tấn Tân nhắc nhở: "Tre chứa nhiều đường nên có thể trở thành nguồn thức ăn cho côn trùng. Vì vậy, sau khi khai thác, tre cần được xử lý phù hợp, trong đó có phương pháp ngâm dưới bùn trong thời gian dài để trung hòa lượng đường và lên men tinh bột bên trong, giúp nguyên liệu bền hơn và hạn chế nấm mốc".

Bố ơi mình đi đâu thế? với những món quà tinh thần vô giá dành cho các con

Các ông bố trực tiếp bắt tay vào công việc chưa từng trải qua trong đời. Từ chọn phần tre phù hợp, vẽ hình, cưa theo đường cong đến mài và lắp ghép, mỗi thao tác đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác. Những công đoạn tưởng đơn giản lại khiến các bố không ít lần phải loay hoay, nhưng cũng mang đến nhiều tiếng cười trong quá trình hoàn thiện sản phẩm.

Dù khá nhiều vất vả, cuối cùng MC Thành Trung cũng hoàn thành việc tặng hai con trai một chiếc phi thuyền bay vào không gian, như cách anh mong ước những ước mơ của các con thành hiện thực. Đặc biệt, trên chiếc phi thuyền còn có tên của các thành viên trong gia đình, biến món đồ chơi thành một dấu ấn riêng của cả nhà.

Bố Lê Dương Bảo Lâm chăm chút từng chi tiết trên chú voi tượng trưng cho sức mạnh Ảnh: Bảo Tuấn

Huy R thì dành cho bé Đậu một món đồ có chữ "chiến binh" trên thân, thể hiện hình ảnh mạnh mẽ mà anh muốn gửi gắm đến con trai. Còn diễn viên Phương Nam lựa chọn hình ảnh con ốc sên để làm món quà lưu niệm cho con gái Nguyên Ốc, gắn với hành trình của hai bố con tại chương trình.

Lê Dương Bảo Lâm còn gây chú ý với mọi người khi sử dụng chính tóc của mình để tạo thêm chi tiết cho món quà dành tặng bé Ku Phin. Anh dành nhiều ý nghĩa cho từng chi tiết trên món đồ: hình ảnh chú voi tượng trưng cho sức mạnh; phần bụng gợi nhắc con "đừng bao giờ để bụng". Anh dí dỏm: "Trong khi những sợi tóc tượng trưng cho 365 ngày trong năm và tình yêu mà người cha dành cho con trong từng ngày".

Ở nhà, "ông bố tập sự" Bùi Công Nam vẫn toát mồ hôi chăm lo cho các bạn nhỏ Ảnh: Bảo Tuấn

Trải qua một buổi phải xa con để thực hiện thử thách, các ông bố trở về với những món đồ tự tay hoàn thiện. Không chỉ là đồ chơi, mỗi sản phẩm mang theo một câu chuyện riêng: có món gắn với ước mơ, có món gắn với tính cách của con và có món lưu giữ kỷ niệm của hành trình.

Từ những thanh tre bình dị, các ông bố của chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? đã tạo nên những món đồ có giá trị tinh thần riêng dành cho con, đưa gia đình đến gần hơn với nghề thủ công truyền thống.