Mưa gió quật đổ sân khấu 'Bố ơi mình đi đâu thế?' và những chuyện hậu trường

Chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? phát sóng tối 11.10 trên VTV3 tổng hợp những kỷ niệm đáng nhớ của các cặp bố con tại Hội An (TP.Đà Nẵng), đồng thời lần đầu hé lộ những thước phim phía sau máy quay.

Đằng sau những cảnh quay đẹp, ít ai biết chuyện hậu trường từng xảy ra sự cố thời tiết làm sập cả sân khấu khiến ê kíp trở tay không kịp, còn tình cảm của người dân địa phương dành cho chương trình luôn ắp đầy.

Sân khấu tại trường quay đổ sập vì những cơn gió miền Trung kèm theo mưa to Ảnh: Bảo Tuấn

Dù không còn sân khấu, khán giả vẫn ngồi dưới mưa ủng hộ để chương trình diễn ra trọn vẹn Ảnh: Bảo Tuấn

Phía sau hành trình trọn vẹn của Bố ơi mình đi đâu thế?

Trước sự cố không ngờ tới, đạo diễn Nguyễn Nam trong vai Bác Leng Keng đã cùng ê kíp nhanh chóng tìm cách xử lý tình huống không có trong kịch bản. Những hình ảnh hậu trường nhanh chóng được ghi lại cảnh mọi người chung tay khắc phục sân khấu. Điều này cho thấy phía sau một chương trình truyền hình chỉn chu là không ít tình huống phát sinh đòi hỏi sự bình tĩnh, phối hợp và nỗ lực của cả tập thể.

Thời tiết vốn là một trong những thách thức lớn đối với các chương trình ghi hình thực tế ngoài trời. Với Bố ơi mình đi đâu thế?, các bố con không chỉ trải nghiệm cuộc sống tại những vùng đất mới mà ê kíp còn phải tổ chức ghi hình trong những điều kiện thực tế khó lường. Bởi vậy, những thước phim hậu trường lần này giúp khán giả hiểu thêm về công sức phía sau mỗi khoảnh khắc được phát sóng.

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng người dân Hội An vẫn ở lại chờ đợi và hỗ trợ chương trình tiếp tục ghi hình. Khi MC Thành Trung ngỏ lời mong bà con cùng góp mặt để buổi ghi hình Bố ơi mình đi đâu thế? được trọn vẹn, mọi người đều đồng tình và đã không bỏ về dù trời đang mưa.

Nghệ sĩ Nguyễn Nam "3 trong 1": đạo diễn, đóng vai Bác Leng Keng và... chăm sóc các bé Ảnh: Bảo Tuấn

Bố con Huy R ăn tối cùng người bà đã cho bố con anh ở nhờ những ngày ở Hội An Ảnh: Bảo Tuấn

Tấm thịnh tình ấy không chỉ làm nên một phần ý nghĩa của những chuyến đi mà chương trình thực hiện qua nhiều địa phương. Để hoàn thành một buổi ghi hình trong điều kiện khó khăn, bên cạnh sự chuẩn bị của ê kíp và sự phối hợp của các bố con, chương trình còn cần sự cảm thông, hỗ trợ từ những người dân nơi mình đặt chân đến.

Những hình ảnh hậu trường cũng mở ra một góc nhìn gần gũi hơn về hành trình của các gia đình. Các con không chỉ có cơ hội khám phá những vùng đất mới mà còn được chứng kiến sự tận tâm của những người làm chương trình và cảm nhận tình cảm của người dân dành cho các bố con.

Từ những trải nghiệm vất vả tại trường quay đã nói lên sự nỗ lực bền bỉ của toàn bộ ê kíp và sự đồng hành của người dân Hội An (TP.Đà Nẵng) đã giúp cho chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? xuất hiện nhiều câu chuyện cảm động. Những trải nghiệm thực tế ấy giúp cho các bố con hiểu rằng, phía sau một hành trình trọn vẹn luôn có sự chung sức của rất nhiều người.