Cướp tài sản, trốn truy nã ở Trung Quốc nhiều năm và bị bắt ở Tây Ninh

Chiều 23.2, Công an TX.Trảng Bàng (Tây Ninh) bàn giao Trương Văn Vui (31 tuổi, ngụ Nghệ An) cho Cơ quan CSĐT Công an H.Quỳ Hợp (Nghệ An) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, chiều 22.2, Trương Văn Vui bị Đội Cảnh sát hình sự Công an TX.Trảng Bàng bắt giữ theo lệnh truy nã tại Khu công nghiệp Trảng Bàng.





Theo hồ sơ vụ án, vào năm 2015, Vui cùng nhóm bạn 5 người đã thực hiện hành vi cướp tài sản của 1 gia đình ở xã Hà Sơn (H.Quỳ Hợp) rồi bỏ trốn. Ngày 10.9.2015, Trương Văn Vui bị Cơ quan CSĐT Công an H.Quỳ Hợp phát lệnh truy nã về tội “cướp tài sản”.

Sau khi bị truy nã, Vui bỏ trốn nhiều nơi để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng. Ban đầu, Vui trốn sang Trung Quốc làm việc được 3 năm rồi sau đó về Q.Hai Bà Trưng (Hà Nội) làm thuê. Tiếp đó, Vui đến khu phố An Khương, P.An Tịnh (TX.Trảng Bàng) sinh sống được khoảng 2 năm thì bị công an phát hiện và bắt giữ.