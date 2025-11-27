Cứu 2 ngư dân gặp nạn ở cửa biển Hàm Luông

Ngày 27.11, tin từ Hải đội biên phòng 2 (Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa kịp thời cứu sống 2 ngư dân gặp nạn tại cửa biển Hàm Luông (Vĩnh Long).

Lực lượng cứu hộ tiếp nhận cứu sống 2 ngư dân Ảnh: Bộ đội biên phòng Vĩnh Long

Theo đó, lúc 5 giờ 10 cùng ngày, Hải đội biên phòng 2 tiếp nhận thông tin, tàu đánh cá đang hoạt động tại cửa biển Hàm Luông bị sóng to, gió lớn đánh chìm. Trên tàu có 2 ngư dân là ông L.T.D. (45 tuổi, ở P.Duyên Hải, Vĩnh Long) và anh T.V.N. (28 tuổi, ở xã Kỳ Lạc, Hà Tĩnh).

Ngay lập lức, Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long, Hải đội biên phòng 2 điều động 1 kíp tàu biên phòng cùng 10 cán bộ, chiến sĩ cơ động đến khu vực tàu cá gặp nạn.

Khu vực tàu cá gặp nạn Ảnh: Bộ đội biên phòng Vĩnh Long

Đến 9 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận và đưa được 2 ngư dân vào bờ an toàn. Hiện tại, quân y đơn vị tiến hành chăm sóc ban đầu và sức khỏe của 2 ngư dân đã ổn định.