Thời sự

Cứu 2 ngư dân gặp nạn ở cửa biển Hàm Luông

Nam Long
Nam Long
27/11/2025 13:57 GMT+7

Tiếp nhận tin báo tàu cá gặp nạn tại cửa biển Hàm Luông, Hải đội biên phòng 2 đã điều động lực lượng nhanh chóng đến hiện trường cứu sống 2 ngư dân.

Ngày 27.11, tin từ Hải đội biên phòng 2 (Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa kịp thời cứu sống 2 ngư dân gặp nạn tại cửa biển Hàm Luông (Vĩnh Long).

Bộ đội biên phòng Vĩnh Long cứu 2 ngư dân gặp nạn ở cửa biển Hàm Luông- Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tiếp nhận cứu sống 2 ngư dân

Ảnh: Bộ đội biên phòng Vĩnh Long

Theo đó, lúc 5 giờ 10 cùng ngày, Hải đội biên phòng 2 tiếp nhận thông tin, tàu đánh cá đang hoạt động tại cửa biển Hàm Luông bị sóng to, gió lớn đánh chìm. Trên tàu có 2 ngư dân là ông L.T.D. (45 tuổi, P.Duyên Hải, Vĩnh Long) và anh T.V.N.  (28 tuổi, xã Kỳ Lạc, Hà Tĩnh).

Ngay lập lức, Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long, Hải đội biên phòng 2 điều động 1 kíp tàu biên phòng cùng 10 cán bộ, chiến sĩ cơ động đến khu vực tàu cá gặp nạn.

Bộ đội biên phòng Vĩnh Long cứu 2 ngư dân gặp nạn ở cửa biển Hàm Luông- Ảnh 2.

Khu vực tàu cá gặp nạn

Ảnh: Bộ đội biên phòng Vĩnh Long

Đến 9 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận và đưa được 2 ngư dân vào bờ an toàn. Hiện tại, quân y đơn vị tiến hành chăm sóc ban đầu và sức khỏe của 2 ngư dân đã ổn định.

