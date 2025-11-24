Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vụ dùng dao 'giải quyết mâu thuẫn' khiến 1 người tử vong: Bắt giam 2 bị can

Nam Long
Nam Long
24/11/2025 17:55 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can dùng dao tự chế giải quyết mâu thuẫn khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Ngày 24.11, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Châu Tấn Phát (35 tuổi) và Võ Văn Giàu (19 tuổi, cùng ngụ xã Ba Tri, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người. Đây là 2 bị can dùng dao tự chế giải quyết mâu thuẫn khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương.

Vĩnh Long: Dùng dao tự chế giải quyết mâu thuẫn khiến 1 tử vong- Ảnh 1.

Hai bị can Châu Tấn Phát và Võ Văn Giàu tại cơ quan công an

ẢNH: NAM LONG

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 20.11, Phát và Giàu xảy ra mâu thuẫn với L.T.T và anh N.V.T (cùng 25 tuổi, ngụ xã Ba Tri, Vĩnh Long). Lúc này, Phát và Giàu dùng dao tự chế chém và đâm nhiều cái vào người 2 thanh niên này.

Hậu quả, anh L.T.T tử vong trên đường đi cấp cứu, anh N.V.T bị trọng thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre cũ).

Vụ dùng dao tự chế giải quyết mâu thuẫn nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

