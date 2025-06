Cựu Bí thư Bến Cát Nguyễn Hồng Khanh đề nghị được minh oan

Ngày 5.6, ông Nguyễn Hồng Khanh cho biết vừa gửi đơn khiếu nại gửi một số cơ quan chức năng, bao gồm Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, đề nghị được minh oan sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án với lý do "người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội".

Ông Nguyễn Hồng Khanh kêu oan từ lúc bị truy tố cho đến nay ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đề nghị hủy bỏ các quyết định để minh oan

Theo đơn khiếu nại, ông Nguyễn Hồng Khanh cho biết vào ngày 14.5, ông nhận được quyết định (QĐ) thay đổi khởi tố bị can từ tội "Vi phạm các quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" sang tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" (QĐ số 2483 ngày 9.5.2025 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương) và QĐ đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Cùng ngày 14.5, ông Khanh cũng nhận được kết luận điều tra bổ sung về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" (số 204), trong đó có nội dung đối với bản thân "Có hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai nhưng do chuyển biến về tình hình đến nay không còn nguy hiểm cho xã hội" nên đình chỉ điều tra vụ án.

Ông Khanh đã làm đơn khiếu nại 2 QĐ trên; đề nghị hủy bỏ các QĐ này "để được minh oan".

Ông Khanh đồng thời đề nghị điều tra lại nội dung trong kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự (số 204 ); đề nghị ra QĐ đình chỉ điều tra vụ án với lý do "không có sự việc phạm tội" thay vì lý do "người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội".

"Không thể là chủ thể của tội phạm"

Cũng trong đơn khiếu nại, ông Nguyễn Hồng Khanh cho rằng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương kết luận: bà Nguyễn Hiệp Hảo (con gái bà Nguyễn Thị Hiệp; mất năm 2016) còn phần đất 1.689 m2 thế chấp tại Ngân hàng BIDV, chưa bán cho hai ông Nguyễn Hồng Khanh và Nguyễn Trung Kiên; nhưng ông Nguyễn Thành Luân (cựu cán bộ đo vẽ Văn phòng Đăng ký đất đai TX.Bến Cát) đã lập hồ sơ hợp thửa, đưa phần đất này vào đất của ông Khanh và ông Kiên.

TAND tỉnh Bình Dương từng tuyên phạt ông Nguyễn Hồng Khanh 10 năm tù giam ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

"Việc cơ quan điều tra kết luận ông Nguyễn Thành Luân và các đồng phạm (cán bộ thuộc văn phòng đăng ký đất đai TX.Bến Cát - PV), Nguyễn Hồng Khanh và Nguyễn Trung Kiên đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai là hoàn toàn không có căn cứ, trái với thực tế khách quan của vụ án", ông Khanh nêu trong đơn khiếu nại.

Cụ thể, ông Khanh cho rằng bà Hảo không còn bất kỳ phần đất nào và cũng không tồn tại con số 1.689 m2 đất như trong kết luận điều tra.

Ông Khanh cho biết, việc cơ quan điều tra kết luận có đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai" là hoàn toàn không có căn cứ vì ông không thể là chủ thể, cũng không thể là đồng phạm về tội danh này.

Từ những lập luận trên, ông Nguyễn Hồng Khanh đã gửi đơn khiếu nại (theo đường bưu điện - PV) gửi cơ quan chức năng, đề nghị được minh oan.