Cựu bí thư phường được giao đất chính sách sai đối tượng

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều thiếu sót, vi phạm trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở tại TP.Hải Phòng, giai đoạn 2008 - 2019.

Đáng chú ý, cơ quan thanh tra phát hiện 2 trường hợp được giao đất từ quỹ 10% dành cho hộ gia đình chính sách dù không đủ điều kiện.

Hai trường hợp này là ông Trần Anh Tuấn, cựu Bí thư Đảng ủy P.Cát Bi và bà Trần Thị Thanh, giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn. Cả hai đều không phải người có công và đã có nhà ở.

Ảnh minh họa ẢNH: T.N

Tháng 12.2007, UBND TP.Hải Phòng thu hồi 10% quỹ đất tại dự án phát triển nhà của Công ty TNHH Sao Sáng ở P.Đằng Lâm, Q.Hải An (sau là P.Thành Tô, Q.Hải An), giao UBND Q.Hải An cũ bố trí đất ở cho các hộ thuộc diện chính sách.

Hội đồng xét duyệt giao đất của quận không đồng ý giao đất cho ông Tuấn và bà Thanh vì hai người không thuộc diện người có công và không khó khăn về nhà ở.

Tuy nhiên, sau đó UBND TP.Hải Phòng vẫn có 2 văn bản chỉ đạo UBND Q.Hải An giao đất cho hai trường hợp này.

Tháng 12.2009, UBND Q.Hải An quyết định giao cho mỗi người 60 m² đất, với tiền sử dụng đất 108 triệu đồng/người, tương đương 1,8 triệu đồng/m². Hai người đã nộp đủ tiền sử dụng đất và không được miễn, giảm do không thuộc diện người có công.

Thanh tra Chính phủ kết luận việc TP.Hải Phòng chỉ đạo giao đất cho hai người không thuộc diện người có công, không phải hộ gia đình chính sách và không đủ điều kiện "có khó khăn về nhà ở" đã vi phạm quy định của chính thành phố, không bảo đảm công bằng và mục tiêu của chính sách.

Kiến nghị rà soát việc giao đất

Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm tra, rà soát và xử lý theo quy định đối với việc giao đất từ quỹ 10% dành cho đối tượng chính sách tại dự án của Công ty TNHH Sao Sáng cho ông Trần Anh Tuấn và bà Trần Thị Thanh.

UBND TP.Hải Phòng cũng được yêu cầu khắc phục, chấn chỉnh các vi phạm được nêu trong kết luận; rà soát những hồ sơ hỗ trợ tiền sử dụng đất cho người có công chưa được thanh tra hoặc chưa xác định được nguồn gốc đất. Trường hợp phát hiện vi phạm phải thu hồi tiền về ngân sách và xử lý theo quy định.

Thanh tra Chính phủ đồng thời kiến nghị rà soát, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan trong giai đoạn 2008 - 2019.